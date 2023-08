Antrame kėlinyje tiek viena, tiek kita komanda neišnaudojo savųjų progų, o tai lėmė, jog aidint finaliniam teisėjo švilpukui įvarčių pelnyta nebuvo – rungtynės baigėsi rezultatu 0:0.

Namų ekipa į priekį išsiveržti galėjo dar 1-ąją minutę, progą turėjo Domantas Šimkus, tačiau smūgis buvo gan silpnas. Vilniečiai taip pat kūrė pavojų – Yukiyoshi Karashimos smūgį atrėmė Gustas Baliutavičius, kiek vėliau vartų sargui teko dirbti ir per Pauliaus Golubicko atliką reidą baudos aikštelėje, tuo tarpu šiauliečiai rungtyniavo kiek atsargiau.

Startavus antrajai dvikovos pusei abejoms komandoms neretai pritrūkdavo gero sprendimo atakos smaigalyje, 65-ąją minutę Eligijaus Jankausko bei Oleksijaus Ščebetūno tandemas žaidė pavojingai, jiems pasižymėti sutrukdė gerai gynyboje atstovėję žalgiriečiai.

72-ąją mačo minutę buvo neiskaitytas Jurijaus Kendyšo įvartis, kurį teisėjai traktavo it nuošalę, o socialinėje erdvėje jau paplito nuomonė, kad teisėjai minėtame epizode suklydo.

74-ąją minutę E.Jankauskas pabėgo į priekį, pastarasis kamuolį perdavė Danieliui Romanovskiui, kurio atliktas smūgis buvo netikslus. Vos po poros minučių jau kitoje aikštės pusėje į priekį pasileidęs Mathiasas Oyewusi liko vienas prieš vartininką, puolėjas vienos iš geriausių progų šiame mače neišnaudojo – tam sutrukdė meistriškumą pademonstravęs vartų sargas.

Per pridėtą teisėjo laiką E.Jankauskas kamuolį pasiuntė Domantui Šimkui, pastarasis atsidūrė tiesiai prieš Edviną Gertmoną, kuris atrėmė itin pavojingą smūgį pačioje susitikimo pabaigoje.

Po 25-ojo turo „Šiauliai“ 47 taškais rikiuojasi 3-ioje „Optibet A lygos“ pozicijoje, savo ruožtu „Žalgiris“ savo kraityje turi 53 taškais bei rikiuojasi antri.