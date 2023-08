A lygos turo anonsas: „Žalgiris“ slopins įsibėgėjusį „Hegelmann“ puolimą

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Rugpjūčio 11 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:1

Šiauliečiai pradės seriją su apatinės turnyro lentelės dalies ekipomis.

Keletą pralaimėjimų patyrę Mindaugo Čepo treniruojami futbolininkai atsitiesė – nugalėjo Alytuje ir atėmė taškus iš titulą čempionų.

Nepaisant puikios Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos serijos, maču daugiau sužaidę šiauliečiai vis dar turi 9 taškų rezervą.

Tvarkaraštis artimiausią mėnesį bus ganėtinai palankus, be to, į rikiuotę grįžo aikštėje jau pasirodęs Egidijus Vaitkūnas, ant atsarginių suolo buvo Lukas Paukštė.

Artimiausi oponentai žais sudėtingą atkarpą, tad pergalė šeštadienį leistų ir toliau kontroliuoti situaciją lenktynėse dėl bronzos medalių.

Pokyčiai vartų stačiakampyje davė labai daug naudos – su vartininku Simone Moschinu džiugiečiai nė sykio nepralaimėjo ir šiuo metu žaidžia savo geriausią atkarpą.

Ketverių nepralaimėtų rungtynių serija leido „Džiugui“ susikurti 5 taškų pranašumą prieš paskutinėje vietoje žengiančius Vilniaus „Riterius“.

Artėjančiame susitikime Žemaitijos klubas neturės diskvalifikuotų žaidėjų bei išsiskirs gilesne sudėtimi negu Kaune. Tikėtina, jog džiugiečiai žais „antru numeriu“ – dar vienerios lygiosios nebūtų blogas rezultatas.

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 11 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:1

Sūduviečiai namuose sieks pirmosios pergalės tarpusavio mačuose šiemet.

Nuostabiu keitimu virtęs Oyinlola Kayode pelnė du įvarčius, tapo rezultatyviausiu komandos žaidėju ir padėjo iškovoti pirmąją pergalę šią vasarą.

Dėl išlikimo kovojantis Marijampolės klubas yra kiek atitrūkęs nuo „Riterių“ ir sėkmės penktadienį atveju persvarą gali paversti dviženkle, tuo pačiu priartėjant prie 6–7 vietas užimančių oponentų.

Tarpusavio rungtynėse šiame sezone labiau sekėsi „Bangai“ ir pakeisti šią trumpą seriją šeimininkai turės be svarbaus žaidėjo – vidurio saugas Junas Suzuki yra diskvalifikuotas.

Itin svarbiose rungtynėse Vilniuje gargždiškiai buvo šiek tiek lydimi sėkmės ir po puikaus Dovydo Norvilo tolimo smūgio įveikė „Riterius“.

Tai leido Davido Afonso kariaunai įsitvirtinti turnyro lentelės viduryje, maža to, pergalė Marijampolėje galbūt leistų dar labiau sumažinti deficitą nuo stringančio „Kauno Žalgirio“.

„Banga“ atsisveikino su puolėju Karoliu Laukžemiu, anot D. Afonso, pamainos jam nebus ieškoma. Tarpusavio konkurentų akistatoje svečiuose galima tikėtis klampios kovos, kur pergalę gali lemti vienas įvartis.

„Panevėžys“ – DFK „Dainava“. Rugpjūčio 13 dieną, 15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0

Čempionato lyderiai namuose pradės paskutinį pirmenybių trečdalį.

Mėnesį labai intensyviu grafiku rungtyniavę panevėžiečiai turėjo beveik savaitę laiko atsikvėpti nuo išvykų bei gerai pasiruošti būsimam mačui.

Paskutinė 12 susitikimų atkarpa bus pasitikta į rikiuotę grįžus Markui Benetai bei turint praktiškai pilną apkabą sveikų žaidėjų.

Pastarosiose rungtynėse „Panevėžys“ pademonstravo charakterį, likviduodamas dviejų įvarčių deficitą – tada vėl žybtelėjo puolėjas Noelis Mbo. Aukštaitijos sostinės ekipa žais keturis iš eilės susitikimus su apatinėmis turnyro lentelės dalies ekipomis bei gali vėl išsiskirti pergalių serija.

„Dainava“ per pastarąsias šešerias iškovojo vos vieną pergalę, maža to, trys pralaimėjimai buvo patirti prieš tris tiesioginius konkurentus.

Pozityvo neįneša ir artimiausias tvarkaraštis, kurio metu reikės žaisti su trimis iš eilės pirmojo ketverto atstovais.

Vyr. treneris Sergejus Kuznecovas ne sykį akcentavo Peterio Ademo bei Aarono Olugbogi netektį – be futbolininkų iš Nigerijos dueto dainaviečių puolimas gerokai nuslopo. Vis tik Alytaus ekipos atotrūkis nuo dviejų apatinių konkurentų yra gana nemažas.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 13 dieną, 17.55 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1, 1:1

Sekmadienio akistata nuo 17.30 val. bus transliuojama TV6 kanalu.

Laikinosios sostinės atstovai retai savo sirgalius lepina pergalėmis – per netrumpą atkarpą buvo nugalėta tik FA „Šiauliai“.

Praėjusios savaitės dvikovoje nepavyko realizuoti dėkingų progų, tad su apatinėmis turnyro lentelės dalies ekipomis per tris mačus buvo pelnyti tik du įvarčiai.

„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su trimis žaidėjais – Nojumi Akiniu, Ryanu Trotmanu bei svarbią reikšmę aikštės viduryje turėjusiu Brahimu Konate.

Žalgiriečiai jau 7 taškais atsilieka nuo 4-osios vietos ir į naują kovą stos be diskvalifikuoto Rosario Latouchento.

„Riteriai“ pasiekė antirekordinę seriją – nelaimėjo mačo net 16-ąjį kartą iš eilės. Tarpusavio dvikovose oponentai kartais skina pergales ir dabar „Džiugas“ lenkia sostinės klubą jau 5 taškais.

Pastarajame susitikime su „Banga“ Matthew Silvos treniruojamai komandai pristigo, nes žaidimas buvo nuteikiantis pakankamai optimistiškai.

Kaune svečiai žais be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Francisco La Mantia bei Nikola Popovičiaus, visgi, vidurio gynėjas Stefanas Filipovičius jau galės padėti ekipai.

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugpjūčio 13 dieną, 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:0

26-ąjį turą užbaigs įdomi dvikova tarp dviejų pirmojo ketverto atstovų.

„Žalgiriui“ ketvirtadienį akistatoje su Švedijos čempionais pritrūko sėkmės – buvo patirtas pralaimėjimas 1:3. Skaičiuojant dvikovas abiejuose frontuose, žalgiriečiai pergalės nepasiekė jau penkeriose rungtynėse iš eilės.

Situacija turnyro lentelėje lieka ta pati – nuo „Panevėžio“ atsiliekama 6 taškais, be to, oponentas turi rezerve nukeltą dvikovą su „Sūduva“.

Šiame sezone žalgiriečiams pavyko abu sykius nuslopinti mėlynai baltų puolimą bei nepraleisti įvarčio. Realu, kad pamatysime nemažai rotacijų, taip pat dėl diskvalifikacijos žaisti negalės Jurijus Kendyšas.

„Hegelmann“ ekipa buvo labai netoli to, jog lyderio tvirtovėje pratęstų pergalių seriją iki šešių. Andriaus Skerlos kariaunai nepavyko išlaikyti dviejų įvarčių pranašumo, be to, pirmadienio akistata kainavo nemažai sudėties atžvilgiu.

Sekmadienį žaisti negalės net trys diskvalifikuoti futbolininkai – Denisas Bošnjakas, Lukas Čerkauskas ir Giedrius Matulevičius.

Tiesa, dabartinė sudėtis yra gili, tad rezervų svečiai turėtų rasti. Pasiekta staigmena Vilniuje leistų mėlynai baltiems įnešti dar daugiau intrigos į kovą dėl bronzos.