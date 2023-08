Anglijos „Premier“ lygos sėkmės receptas: iššifravo pergalių formulę

Daugumą įvarčių yra pelnę tarptautiniai žaidėjai

Tyrimo išvados atskleidžia aiškų komandų narių tarptautinės įvairovės ir jų sėkmės ryšį ne tik pagal įmuštus įvarčius, bet ir pagal laimėtas rungtynes bei galutinę poziciją lygoje. Nustatyta, kad per pastaruosius 20 metų daugiausia įvarčių pelnė tarptautiniai žaidėjai – 64,8 proc. visų įmuštų įvarčių. 2018–2019 m. sezoną šis procentas pasiekė aukščiausią tašką – 72 proc. ir niekada nenukrito žemiau nei 59 proc.

Čempionų „Manchester City“ komandą sudarė 71 proc. tarptautinių žaidėjų, įskaitant puolėją norvegą Erlingą Haalandą, kuris pelnė rekordinius 36 įvarčius ir užsitikrino „Auksinį batelį“.

„Tarptautiniai talentai per pastaruosius 20 sezonų padarė didelę įtaką geriausių „Premier“ lygos komandų sėkmei. Nuo „Manchester United“ komandos, kuriai vadovavo seras Alexas Fergusonas, iki kone neįveikiamos tarptautinės komandos, kurią 2003–2004 m. subūrė Arsène’as Wengeras, tarptautiniai žaidėjai buvo tų ir daugelio kitų laimėjimų priešakyje“, – komentuoja vyresnysis futbolo statistikos specialistas Jonny Blainas, kuriam buvo pavesta išanalizuoti pastarųjų 20 sezonų „Premier“ lygos pasirodymų rezultatus. Lygindamas šiuos rezultatus, J. Blainas nustatė metinį „tarptautinių talentų etaloną“, t. y. vidutinę žaidėjų dalį kiekvienais metais iš dvidešimties komandų, kurios buvo tarptautinės, o ne sudarytos tik iš vietos žaidėjų.

Komandų narių tarptautinė įvairovė didėja

Išvados taip pat atskleidė, kad „Premier“ lygos nugalėtojų gretose tarptautinių žaidėjų indėlis dar ryškesnis. Didžiausią įvarčių dalį, kurią tarptautiniai žaidėjai pelnė titulą iškovojusioje komandoje per pastaruosius 20 sezonų, 2013–2014 m. sezoną pasiekė „Manchester City“ (94,1 proc.), o 2003–2004 m. – Londono „Arsenal“ (93,2 proc.).

Be to, tyrimas parodė, kad tarptautinė „Premier“ lygos komandų narių įvairovė didėja. Daugiau nei 66 proc. iš 10 614 žaidėjų, pasirodžiusių lygoje per pastaruosius 20 metų, buvo tarptautiniai, o 68,6 proc. paskutinio sezono žaidėjų buvo ne anglai. Tarptautinių žaidėjų, pasirodžiusių bent kartą per sezoną, dalis buvo mažiausia per pirmas keturias lygas.

Žvelgiant į „Auksinio batelio“ laimėtojus, tendencijos tos pačios: kiekvieno sezono analizė rodo, kad „Auksinius batelius“ laimėjo 12 skirtingų tautybių atstovų, įskaitant norvegą Erlingą Haalandą (2022–2023 m.), korėjietį Son Heung-Miną (2021–2022 m.), Pierre’ą-Emericką Aubameyangą iš Gabono, Sadio Mane iš Senegalo ir Mohamedą Salah iš Egipto (2018–2019 m.).

„Deel“ plėtros vadovė Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos šalyse Liina Laas sako, kad šis tyrimas tik dar kartą įrodo, kaip žmonių tarptautinė įvairovė gali prisidėti prie įvairaus dydžio įmonių sėkmės. „Sporte ir už jo ribų globalus samdymas iš pasaulinio talentų fondo suteikia darbdaviams puikią galimybę sujungti įvairius įgūdžius ir patirtį į vieną rezultatyvią komandą. Kai kurios didžiausios komandos pasaulyje už savo sėkmę skolingos tarptautiniams talentams. Futbolas – puikus to pavyzdys“, – teigia L. Laas.