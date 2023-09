A lygos turo anonsas: reikšmingi mačai Šiauliuose ir Alytuje

Vilniaus „Riteriai“ – „Panevėžys“. Rugsėjo 2 dieną, 13 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 1:3, 0:1

Turo įžangoje susigrums pirmą ir paskutinę vietą užimančios ekipos.

Antradienį paaiškėjo, jog „Riteriams“ liks koncentruotis tik į „Optibet A lygą“, kadangi LFF taurės ketvirtfinalyje 0:2 buvo nusileista FA „Šiauliai“. Sostinės ekipa tame mače atkarpomis žaidė sėkmingai ir buvo arti pratęsimo, tačiau vėl pristigo sėkmės. Čempionate situacija jau kurį laiką nesikeičia – nuo 9-osios pozicijos atsiliekama 5 taškais, o artimiausi dvejos rungtynės bus žaidžiamos su abiem lyderiais. Sostinės ekipai vis dar nepadeda Armantas Vitkauskas ir Tomas Dombrauskis, be to, dėl diskvalifikacijos nežais Francisco La Mantia.

„Panevėžys“ po lygiųjų su Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkais pasiekė tris praktiškai „darbines“ pergales, pademonstruodamas solidžią gynybą bei neleisdamas priartėti Vilniaus „Žalgiriui“. Gino Lettieri kariauna žalgiriečius toliau lenkia 6 taškais ir turi dvikovą su „Sūduva“ rezerve. Patikimas panevėžiečių žaidimas savo aikštės pusėje tampa sezono vizitine kortele, taip pat – šis komponentas nesusilpnėjo, kadangi prie klubo prisijungė patyręs haitietis Wilde‘as-Donaldas Guerrier.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugsėjo 2 dieną, 15 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 6:0, 1:0

„Hegelmann“ ekipai – dar viena proga priartėti prie Saulės miesto atstovų.

Mėlynai balti ketvirtą ratą pradėjo sėkmingai, tačiau 3-ioje vietoje žengiantys varžovai taip pat sužaidė sėkmingesnę atkarpą. Kauno rajono klubas nuo FA „Šiauliai“ atsilieka 12 taškų skirtumu ir turi susitikimą atsargoje. Komandą neretai kilsteli į viršų patikimas puolėjas, tai gali tapti esminiu akcentu ir ketvirtame tarpusavio mače. Savaitgalį šeimininkams negalės padėti du diskvalifikuoti žaidėjai – Samuelis Odeoyibo ir Klaudijus Upstas. Nepaisant to, „Hegelmann“ futbolininkai yra gana akivaizdūs dvikovos favoritai.

Po trijų reikšmingų pergalių iš eilės marijampoliečiai subyrėjo mačo prieš „Kauno Žalgirį“ antrame kėlinyje, per kurį praleido net penkis įvarčius. Tai turėtų svečius motyvuoti, kaip ir praėjusi dvikova LFF Kauno treniruočių centro stadione – tada buvo kamuolį iš savo vartų tinklo teko traukti net šešis sykius. Patogiai turnyro lentelės viduryje įsitaisiusi „Sūduva“ jau kurį laiką verčiasi be traumą patyrusio japono Juno Suzuki, tačiau kūrybingas saugas Levanas Mačarašvilis jau grįžo į rikiuotę.

Alytaus „Dainava“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 2 dieną, 17 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:2, 1:2

Dzūkijos sostinėje akis į akį stos du turnyro lentelės kaimynai.

Dainaviečiams jau kurį laiką nepavyksta savo aistruolių palepinti iškovotais taškais. Alytaus klubas per visas pastarąsias penkerias rungtynes praleido po 2 įvarčius bei visus sykius pralaimėjo. Pozityvu praėjusią savaitę tapo tai, jog pavyko nutraukti trijų „sausų“ dvikovų seriją. Tiesa, „Dainavos“ artimiausiomis savaitėmis laukia kiek palankesnis tvarkaraštis. Iškovotas laimėjimas namuose, palankiai susiklosčius aplinkybėms, leistų sugrįžti į 6-ąją vietą ir susikurti pranašumą prieš „Džiugą“, kurį pastarajam bus itin sunku likviduoti.

Žemaitijos komanda neturėjo daug vilčių praėjusią savaitę sostinėje, bet šį savaitgalį laukia palankesnis varžovas. Kitą savaitę „Džiugas“ žais LFF taurės pusfinalį, tačiau pasiekus pergalę Alytuje, 9-ąją bei 10-ąją vietas galėtų skirti net 8 taškų praraja. Telšiškiams per pastaruosius šešis mačus nepavyko pasiekti laimėjimo, be to, šeštadienio dvikovoje negalės padėti labai svarbus žaidėjas – Tomas Rapalavičius, kuris yra diskvalifikuotas. Vis dėlto varžovų puolimas jau kurį laiką nėra toks efektyvus, tad galime tikėtis klampios ir gana nerezultatyvios kovos.

FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“. Rugsėjo 3 dieną, 17.55 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0, 2:3

Sekmadienio akistata iš Saulės miesto nuo 17.30 val. bus transliuojama TV6 kanalu.

Mindaugo Čepo kariauna po blankesnės atkarpos per pastaruosius penkis mačus savo sąskaitą papildė net 11 taškų bei toliau užtikrintai laikosi 3-ioje pozicijoje. Tiesa, artimiausiomis savaitėmis laukia ne viena svarbi dvikova – laimėjimas sekmadienį namuose leistų praktiškai nepavejamai pabėgti nuo „Kauno Žalgirio“. FA „Šiauliai“ gretose praėjusią savaitę nežaidė Domantas Šimkus ir Lukas Paukštė, artimiausią susitikimą dėl diskvalifikacijos turės praleisti kitas saugas Simonas Paulius.

„Kauno Žalgiris“ vis dar gana retai skina pergales, tačiau du kartus dėka galingo puolimo sugebėjo džiaugtis laimėjimais. Praėjusią savaitę Marijampolėje antrame kėlinyje pelnyti penki įvarčiai suteiks daugiau pasitikėjimo, tiesa, dubliu tada džiaugęsis Edvinas Kloniūnas sekmadienio dvikovai yra diskvalifikuotas. Kauno klubas neteko dar vieno lyderio – atsisveikinta su Rosario Latouchentu, tad dar daugiau atsakomybės teks Andrejui Karvackiui. Pergalė dar išlaikytų kauniečių šansus pavyti šiauliečius, pralaimėjimas – praktiškai nubrauktų visas galimybes.

Vilniaus „Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 3 dieną, 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0, 4:1

29-asis turas finišuos dar vienu žalgiriečių bandymu išsilaikyti lenktynėse dėl aukso.

„Žalgiris“ nemaloniu akcentu baigė sezoną tarptautiniame fronte – antrą kartą pralaimėta Vengrijos čempionams bei nepatekta į Europos varžybų grupių etapą. Maža to, rungtynių Budapešte pirmame kėlinyje buvo pakeistas vartininkas Edvinas Gertmonas. Sostinės klubas neturi kur trauktis ir žinos „Panevėžio“ šeštadienio rungtynių rezultatą. Žalgiriečiai beveik du mėnesius žaidė itin intensyviu ritmu, tad iškovota pergalė ir rinktinių pertrauka leis susikoncentruoti lemiamam spurtui bei esminėms kovoms du kitais lyderiais.

„Banga“ pastaruoju metu retokai džiaugiasi pergalėmis – laimėta vos sykį per šešis mačus. Išvykus Karoliui Laukžemiui, komandos puolimo rezultatai kiek sumenko, juos pakeisti sieks praėjusiame mače šiame sezone debiutavęs Darius Zubauskas. Vyr. treneriui Davidui Afonso teks atlikti priverstinį keitimą, kadangi dešiniajame krašte rungtyniaujantis gynėjas Carlosas Eduardo yra diskvalifikuotas. Gargždiškių pozicijos turnyro lentelės viduryje yra tvirtos, bet kuriuo atveju sostinėje bus siekiama pateikti staigmeną.