C. Ronaldo kariaus su „Juventus“ – per teismą siekia susigrąžinti beveik 20 mln. eurų

C.Ronaldo savo laiku sudarė slaptą susitarimą su „Juventus“, kuris 2022 metų kovo 23 dieną per kratas buvo rastas advokato Federico Restano biure Turine.

Pagal šį sandorį „Juve“ puolėjui nėra sumokėjusi 19,9 mln. eurų. Kalbame apie slaptą susitarimą, kurį „Juventus“ klubas sudarė su kai kuriais ekipos žaidėjais koronaviruso pandemijos laikotarpiu.

Neva futbolininkai sutiko susimažinti atlyginimus per COVID-19 laikotarpį, tačiau po kurio laiko jie turėjo neoficialiai gauti tuos pinigus.

Susitarimas po kurio laiko sumokėti visus pinigus galiojo net ir Cristiano Ronaldo išvykus iš ekipos.

2018 metų vasarą Portugalijos futbolo žvaigždė pasirašė 3 metų sutartį su „Juventus“, o pagal kontraktą jis turėjo gauti 31 milijoną eurų per metus. 2021 metų rugpjūtį portugalas paliko Turino klubą.

Futbolininkas po to perėjo į „Manchester United“ ekipą. Galiausiai prieš pat pasaulio futbolo čempionatą Katare C.Ronaldo atsisveikino ir su šia ekipa. Jį suviliojo labai dideli pinigai.

38-erių Portugalijos žvaigždė tapo Saudo Arabijos „Al Nassr“ klubo žaidėju.

Naujienų portalas CBS skelbė, kad futbolininkas per vienerius metus turėtų uždirbti 75 mln. JAV dolerių, tačiau kiti šaltiniai pranešė, kad portugalas per sezoną susižers per 200 mln. eurų sumą.

„Al Nassr“ yra vienas sėkmingiausių Saudo Arabijos ir Azijos klubų. Jis yra iškovojęs devynis lygos titulus ir 1995 m. patekęs į Azijos Čempionų lygos finalą.