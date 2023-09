LFF neapsikentė Marijampolės klubo machinacijų – išspirtas iš Pirmosios lygos ir turėtų žlugti

Nuo liepos mėnesio gauti net trys aiškūs įrodymai dėl galimų „MML City“ lažybinių machinacijų su rezultatais privertė Lietuvos futbolo federacija imtis ryžtingų priemonių – komanda braukiama iš šalies futbolo žemėlapio.

„Turėjome LFF Vykdomojo komiteto pasitarimą nuotoliniu būdu. Džiugu, kad sprendimas priimtas vienbalsiai – tokiems klubams mūsų tarpe vietos nėra.

Tas klubas vykdė manipuliacijas, keitėsi dalininkai ir tapo aišku, kad jau patys jie nesusitvarko su savo bėdomis. Skaudu girdėti, kad taip pasirodė Pirmosios lygos ekipa, bet padarėme viską, kad išlaikytume LFF įvaizdį.

Sprendimas gal turėjo būti pasiektas anksčiau, bet kaip pamatėme, Marijampolės ekipa pasisamdžiusi gerus yra teisininkus.

Jie vilkino situaciją, kabinosi į įvarius „kabliukus“, siekė baigti čempionatą, po to mąstyti, kaip toliau elgtis. Užbėgdami įvykiams už akių mes nutarėme vis dėlto šalinti klubą.

Pasitarime buvo du klausimai: pirmasis – atimti pirmosios lygos licenciją iš „MML City“, o antras – pašalinti ją iš čempionato“, – pirmadienį tikino Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius.

Kaip teigiama, buvo aiškūs trys momentai, kai „MML City“ ekipa buvo gaudoma dėl rezultatų manipuliacijos ir lažybinių veiksmų.

LFF turi duomenų, kad rugsėjį galimai vyko manipuliacijos dvikovoje su Plungės „Babrungu“ – dar prieš mačą sužinota, kad Marijampolė pirmą kėlinį pralaimės 4 įvarčiais, o iš viso bus pelnyti 7 įvarčiai. Taip ir buvo – po pirmojo kėlinio „Babrungas“ pirmavo 4:0.

Dar liepą problemos iškilo per mačą su Kretingos „Minija“, o per rungtynes su Vilniaus „Riteriais“, marijampoliečiams per pertrauka buvo pasakyta, kad yra žinoma apie jų bandymą sužaisti sutartą mačą ir komanda neišėjo į aikštę žaisti antrojo kėlinio.

Taip pat skandalingai vyko akistata su Vilniaus „Žalgirio B“, kur Marijapolės atstovai tiesiog pralaimėjo 0:6.

„Vyko aiški tendencija – klubas kuo toliau, tuo labiau galimai manipuliavo rungtynių rezultatais. Dabar jo nelieka – pagal reglamentą yra sužaista daugiau kaip pusę pirmenybių mačų, tad per likusius „MML City“ bus įskaityti techniniai pralaimėjimai. Tokiu būdu klubo gyvavimas Pirmoje lygoje baigtas“, – konstatavo LFF vadovas E.Stankevičius.

– Ar dar prieš tai buvus signalams kalbėta apie Marijampolės klubo žaidėjų diskvalifikaciją?

– Gaila lietuvių žaidėjų. Buvo. Po mačo su „Žalgiriu B“ 4 žaidėjai gavo 15 rungtynių diskvalifikaciją.

Gaila, kad du jauni lietuviai įkliuvo, nes užsieniečiai būna įtakoti savininkų. Jie gali manipuliuoti jais, o štai lietuvių įtraukimas yra labai apgailėtinas reikalas.

Bet to, mače su „Minija“ nubaustas vienas užsienio „MML City“ pilietis. Dar tada nebuvome gavę visų įrodymų, bet po mačo su „Minija“ jau galėjome sakyti, kad tai aiški ne futbolininkų, o klubo bėda.

– Jei LFF imasi diskvalifikacijų, kodėl teisėsauga nesiima tyrimų?

– Savo darbų neatlieka policija. Kiek teko susitikti su kriminalinės policijos vadovais, jie skėsčioja rankomis – trūksta įrodymų. O tuo metu vis atranda landų kaip tam tikriems machinatoriams prisijungti prie klubų.

Kreipėmės į Seimą, kad imtųsi priemonių, įpareigotų teisėsaugą imtis veiksmų. Kad tie, kurie nutarė užsiimti machinacijomis, nesijaustų nebaudžiami.

Kiek tyrimų buvo daryta, visada žaidėjai ir klubai išteisinami. Neatmetu, kad „MML City“ kreipsis į Sporto arbitražą. Bet man atrodo, kad šįkart tai bus naivus jų bandymas – mes pasirengę kovoti.

– Kodėl teisėsauga neranda tai, kas akivaizdu?

– Tai yra klausimas. Tyrimai nutraukiami, nors būdavo ir kratos, ir apklausos. Formuluotė – neužtenka įrodymų. Bet tai ir yra problema – mes turime įrodymų, o teisėsaugai jų neužtenka. Noriu palinkėti policijai imtis realių darbų, nes federacija dalinasi viskuo, ką turi ir pateikia įrodymus.

– Kaip gavote įrodymus, susijusius su „MML City“?

– Iš pačių žaidėjų. Susitikinėjome su futbolininkais, įrašinėjome pokalbius. Gaila, kad užsieniečiai išvyks ir žais ramiai kitur. Jei būtų rimtos bausmės, tokių dalykų nevyktų.

– Ar bus baudžiamas tiek Marijampolės apskrities futbolo federacijos vadovas Žydrūnas Buzas. Jis juk buvo ir „MML City“ savininkas?

– Taip, iki rugsėjo 1 dienos jis buvo klubo vadovas. Dabar kreipsimės į Marijampolės apskrities futbolo federaciją, kad pasiaiškintų.

– Kas dabar vadovauja Marijampolės klubui?

– Du lietuviai ir du užsieniečiai: iš užsienio yra du Sakartvelo ir Ukrainos pasus turintys investuotojai.

– Marijampolėje yra ir vaikų futbolo akademija. Jai bus taikomis sankcijos?

- Vaikų futbolo akademijos piramidė lieka.

– Ar turi galimybę marijampoliečiai įkurti naują klubą ir vėl žaisti Pirmoje lygoje?

– Tai ilgas laikas. Jie turėtų pradėti nuo Regionų lygų. Ir šiaip, turime juoduosius sąrašus galimų investuotojų, kuriems neleista artėti prie futbolo.