Eurolygos ketvirtfinalio skaičiai: lietuviai, žiūrovai, serijos, taškai, rungtynės ir finalo ketverto laukimas

Kaip atkrintamosiose varžybose žaidė į Europą grįžęs Pau Gasolis? Kuris krepšininkas ketvirtfinalyje pelnė daugiausiai taškų? Kelintą kartą į finalo ketvertą keliaus Šarūnas Jasikevičius?

Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – įdomiausių Eurolygos ketvirtfinalio skaičių rinkinyje.

0

Stambulo „Fenerbahçe“ ketvirtfinalio serijoje su Maskvos CSKA komanda nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Maža to, sausu rezultatu 3:0 seriją laimėję maskviečiai visose trejose rungtynėse nugalėjo dviženkliu skirtumu.

1

Ketvirtfinalyje žaidė tik vienas lietuvis. Sankt Peterburgo „Zenit“ vidurio pulėjas Artūras Gudaitis per pirmąsias rungtynes su „Barcelona“ komanda pelnė 5 taškus, bet ketvirtajame kėlinyje patyrė čiurnos traumą ir į aikštę negrįžo iki serijos pabaigos.

„Fenerbahçe“ puolėjas Edgaras Ulanovas negalėjo padėti savo komandai, nes buvo užsikrėtęs koronavirusu.

2

Palyginti su užpernai vykusiu praėjusiu finalo ketvertu, pasikeitė dvi komandos. 2019 metais Eurolygos finale Maskvos CSKA nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ komandą, o pusfinalyje nesėkmes patyrė Madrido „Real“ ir Stambulo „Fenerbahçe“.

Pernai finalo ketvertas neįvyko dėl sveikatos krizės, o šį pavasarį CSKA ir „Anadolu Efes“ vėl iškovojo teisę vykti į Eurolygos baigiamąjį turnyrą. Tuo tarpu „Real“ ir „Fenerbahçe“ klubus pakeis „Barcelona“ ir Milano „Olimpia“.

3

Net trijose ketvirtfinalio serijose buvo žaidžiamos penkerios rungtynės. Tik per lemiamą mačą „Barcelona“ įrodė pranašumą prieš Sankt Peterburgo „Zenit“, Stambulo „Anadolu Efes“ – prieš Madrido „Real“, Milano „Olimpia“ – prieš Miuncheno „Bayern“.

Šiose trijose serijose lemiamas penktąsias rungtynes laimėjo reguliariajame sezone aukštesnes vietas užėmusios ir aikštės pranašumą turėjusios komandos.

4

Finalo ketverte žais keturių šalių komandos: Ispanijos, Rusijos, Turkijos ir Italijos. Iki šiol tokie „margi“ buvo mažiau nei pusė šiuolaikinės Eurolygos finalo ketvertų.

Praėjusiais sezonais keturis kartus į baigiamąjį turnyrą pateko dvi Ispanijos komandos, tris kartus – dvi Italijos komandos, du kartus – dvi Graikijos komandos, po kartą – dvi Rusijos ir Turkijos komandos.

5

Su žiūrovais vyko penkerios ketvirtfinalio rungtynės.

Po du kartus namie žaidę CSKA ir „Zenit“ klubai į tribūnas įleisdavo nuo 4 iki 5,2 tūkst. sirgalių, o „Fenerbahçe“ arenoje buvo 350 žiūrovų.

6

Šeštą kartą šiuolaikinės Eurolygos laikotarpiu (nuo 2000 m.) finalo ketverte nežais nė vienas Lietuvos krepšininkas. Anksčiau lietuvių turnyro baigiamojoje dalyje nebuvo tik 2002, 2006, 2014, 2016 ir 2019 metais.

7

„Barcelona“ finalo ketverte žais po septynerių metų pertraukos.

Praėjusį kartą Katalonijos klubas iki didžiojo ketverto nužygiavo 2014 metais, bet pusfinalyje pralaimėjo amžinam varžovui „Real“. „Mėlyni-granatiniai“ kol kas tik dukart tapo Eurolygos čempionais (2003 ir 2010 metais).

8

Šarūnas Jasikevičius keliaus į aštuntąjį finalo ketvertą.

Kaip žaidėjas jis dalyvavo šešiuose finalo ketvertuose ir keturis kartus tapo Eurolygos čempionu (2003 m. su „Barcelona“, 2004 ir 2005 m. su Tel Avivo „Makabi“ ir 2009 m. su Atėnų „Panathinaikos“). 2018 metais Š.Jasikevičius vyko į finalo ketvertą kaip Kauno „Žalgirio“ treneris.

11

Didžiausias skirtumas per „Olimpia“ ir „Bayern“ rungtynes buvo 11 taškų. Milano krepšininkai antrąsias serijos rungtynes namie laimėjo 80:69. Kiti keturi šių komandų mačai baigėsi vienženkliu skirtumu.

„Barcelona“ – „Zenit“ ir „Anadolu Efes“ – „Real“ dvikovose vienženkliu skirtumu baigėsi po trejas rungtynes.

12

Prieš kelias savaites namo grįžęs „Barcelona“ aukštaūgis Pau Gasolis ketvirtfinalio serijoje pelnė 12 taškų. 40-metis katalonas šį pavasarį Eurolygoje žaidė po daugiau nei 20 metų pertraukos, bet ketvirtfinalyje jo vaidmuo nebuvo žymus.

Per ketverias pirmąsias rungtynes P.Gasolis aikštėje praleido tik 13,5 min. ir pelnė 5 taškus. Veteranas labiau pasižymėjo per paskutinį mačą, per kurį įmetė 7 taškus.

15

Maskvos CSKA komanda ketvirtfinalyje žaidė 15-ąjį kartą ir laimėjo visas 15 serijų.

Nuo 2005 metų „armiečiai“ į atkrintamąsias varžybas nepateko tik 2011 metais, o visus kitus sezonus peržengė šią kliūtį ir pateko į finalo ketvertą. CSKA šiais metais ketvirtą kartą laimėjo ketvirtfinalio seriją rezultatu 3:0.

18

Ketvirtfinalyje buvo sužaistos 18 rungtynių. Nuo tada, kai ketvirtfinalyje žaidžiama iki trijų pergalių (2009 m.), šis etapas greičiausiai baigėsi 2016 metais.

Prieš penkerius metus komandos sužaidė tik 14 rungtynių: trys serijos baigėsi rezultatu 3:0 ir tik Krasnodaro „Lokomotiv“ nugalėjo „Barcelona“ 3:2.

Šiais metais per ketvirtfinalio rungtynes net 15 kartų pergalę šventė namie žaidusios komandos. Laimėti svečiuose po kartą pavyko tik CSKA, „Zenit“ ir „Barcelona“.

21

CSKA puolėjas Willas Clyburnas ketvirtfinalio serijoje pelnydavo vidutiniškai 21 tašką. Jis buvo rezultatyviausias ketvirtfinalio žaidėjas.

Per trečiąsias serijos rungtynes maskviečių puolimo lyderis į „Fenerbahçe“ krepšį įmetė 34 taškus. Paskutinėse penktosiose rungtynėse „Olimpia“ puolėjas Shavonas Shieldsas taip pat įmetė 34 taškus į „Bayern“ krepšį.

Per visą praėjusį dešimtmetį 30 ar daugiau taškų per ketvirtfinalio rungtynes pelnė tik du krepšininkai: „Chimki“ žvaigždė Aleksejus Švedas (36 taškus į CSKA krepšį 2018 m.) ir „Anadolu Efes“ lyderis Shane‘as Larkinas (30 taškų į „Barcelona“ krepšį 2019 m.).

24

Keturios stipriausios Europos komandos finalo ketvertui galės ruoštis 24 dienas.

Paskutinės ketvirtfinalio rungtynės įvyko gegužės 4 dieną, o finalo ketverto rungtynės bus žaidžiamos gegužės 28 ir 30 dienomis Kelno arenoje. Varžybos vyks be sirgalių.

25

„Anadolu Efes“ dvejas pirmąsias ketvirtfinalio rungtynes su „Real“ klubu savo aikštėje laimėjo vidutiniškai 25 taškų skirtumu (90:63 ir 91:68). Tačiau dukart namie triuškinamai nugalėjęs Stambulo klubas po to dukart pralaimėjo Madride, o lemiamas penktąsias rungtynes savo aikštėje laimėjo tik po permainingos kovos 88:83.

29

„Olimpia“ tarp keturių stipriausių žemyno komandų pateko po 29 metų pertraukos. Praėjusiame amžiuje triskart Europos Čempionų taurę iškovojusi Milano komanda 1992 metais Europos klubų čempionato (taip tuo metu buvo vadinamas svarbiausias žemyno turnyras) finalo ketverte užėmė trečiąją vietą, bet po to labai ilgai nepajėgė prasibrautį į stipriausiųjų ketvertą.

Nė viena Italijos komanda finalo ketverte nežaidė nuo 2011 metų, kai Eurolygoje trečiąją vietą užėmė Sienos „Montepaschi“.

86

„Anadolu Efes“ gynėjas Vasilije Micičius per ketvirtfinalio seriją pelnė 86 taškus (vid. 17,2 tšk.) ir buvo rezultatyviausias šio etapo žaidėjas, skaičiuojant taškų sumą.

Finalo ketverte V.Micičius bus vienas iš penkių anksčiau „Žalgiryje“ žaidusių legionierių. Teisę keliauti į Kelną taip pat gavo kitas „Anadolu Efes“ krepšininkas Jamesas Andersonas, Zachas LeDay iš „Olimpia“ bei Brandonas Daviesas ir Leo Westermannas iš „Barcelona“.