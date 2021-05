Po netikėto CSKA pralaimėjimo – D. Itoudžio pasiteisinimai

Serijoje iki dviejų pergalių rezultatas tapo 1:1.

Po rungtynių CSKA vyriausiasis treneris Dimitris Itoudis negailėjo kritikos savo komandai.

„Sveikinu varžovų komandą. Mano auklėtiniai svaidė pro šalį, be to, gynyboje atrodė labai blogai. Kai išvykos rungtynėse prameti tiek daug baudų metimų, akivaizdu, kad laimėti yra sunku. Buvo momentų, kai galėjome perimti rungtynes, bet padarėme keletą klaidų, todėl neišnaudojome galimybės. Negalime to daryti atkrintamosiose, reikia žaisti susikaupus visą mačą.

Tai galbūt buvo prasčiausios mūsų rungtynės puolime. Matėte, kokios skirtingos rungtynės buvo. Pirmajame mače mes tiesiog traiškėme varžovus, bet šiandien nebuvome susikaupę, kad priimtume gerus sprendimus puolime“, – po rungtynių teisinosi graikas.

Trečiasis serijos mačas šeštadienį bus žaidžiamas Maskvoje.