Nacionalinė krepšinio lyga surado pagrindinį rėmėją kitam sezonui

Anot NKL prezidento Remigijaus Štaro, naujos kartos įmonių noras prisidėti prie krepšinio, dar kartą įrodo NKL kartu su partneriais pasiektus ilgamečio darbo rezultatus – patrauklus ir įdomus turinys nuosekliai augina žiūrovų gretas ir atkreipia vis naujų potencialių partnerių dėmesį.

„Džiugina tai, kad naujas mūsų rėmėjas „Paskolų klubas“ nėra eilinė, mums visiems įprasta paskolų bendrovė – tai naujo požiūrio, plačios pasiūlos ir finansinių galimybių platforma. Todėl tikimės, kad šiam prekės ženklui kartu su Lyga atėjus į NKL žaidžiančius miestus, mūsų klubai, klubų rėmėjai, fanai ir žiūrovai atras tikrąsias tarpusavio skolinimosi platformos „Paskolų klubas“ naudas – ne tik vartojamuosius kreditus, bet ir galimybę įdarbinti pinigus, investuojant į žmonių paskolas,“ – kalbėjo NKL vykdantysis direktorius, Giedrius Grybauskas.

„Mūsų klientai išsibarstę po visą Lietuvą nuo Vilniaus iki mažiausių miestelių gyventojų, tad remdami Nacionalinę krepšinio lygą siekiame kurti pridėtinę vertę tiek mūsų klientams, tiek ir visai Lietuvos visuomenei. Esame be galo laimingi, kad galime prisidėti prie šalies populiariausios sporto šakos vystymo ir augimo. Krepšinis vienija ir kuria bendrumo jausmą, be to, tikime, kad tikslai ir geriausi rezultatai pasiekiami tuomet, kai jaučiamas palaikymas iš šono. Visos šios savybės atsispindi mūsų įmonės vertybėse – teikiame skolinimosi paslaugas, tačiau esame tik tarpininkas, kadangi žmonių paskolas finansuoja ir didžiausią vaidmenį šiame procese atlieka investuotojai. Tad šis rėmimas puikiai įprasmina mūsų komunikuojamą žinutę – geriausi rezultatai pasiekiami tuomet, kai mūšio lauke esi ne vienas“, – teigė „Paskolų klubo“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Darius Borisas.

Nacionalinė krepšinio lyga – antroji Lietuvoje pagal pajėgumą.

2021-2022 m. sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje žais keturiolika klubų.