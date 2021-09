 Penki pralaimėjimai iš eilės: rizikingi „Žalgirio“ sprendimai, pasėję nerimą.

Martinas Schilleris kraipė galvą, kai kauniečiai Turkijoje vykusiame „Gloria Cup“ turnyre patyrė tris pralaimėjimus ir pasirengimą sezonui baigė nuleidę galvas.

Pasirengime „Žalgiris“ dukart nusileido Krasnodaro „Lokomotiv“ (87:88 ir 69:76), pralaimėjo Panevėžio „Lietkabeliui“ (80:82), apmaudžiai krito prieš Bursos „Tofas“ (57:71) ir neturėjo vilčių prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (60:82).

Lrytas.lt žiniomis, komandos viduje šios nesėkmės buvo sutiktos gana jautriai, ekipos žaidimu nėra patenkinti ne tik žaidėjai, treneriai, bet ir klubo vadovai.

Tokio prasto pasirengimo ciklo „Žalgirio“ sirgaliai neatsimena per visą komandos istoriją, vis dėlto tam yra priežasčių. Per praėjusią vasarą kauniečiai išgyveno pokyčius, kai komandą paliko praktiškai pusė jos žaidėjų, be to, žalgiriečius ir vėl kamuoja traumos, o klubo biudžetas sumenko iki 7 mln. eurų.

Į kitus klubus tarpsezoniu persikėlė Thomasas Walkupas, Rokas Jokubaitis, Nigelis Hayesas, Augustine‘as Rubitas, Marius Grigonis, Martinas Gebenas, Patricio Garino ir Steve‘as Vasturia.

Juos Kaune pakeitė naujokai Nielsas Giffey, Tyleris Cavanaugh, Emmanuelis Mudiay, Joshas Nebo, Mantas Kalnietis, Janis Strielnekas ir Edgaras Ulanovas.

Prieš prasidedant sezonui portalas lrytas.lt pakalbino krepšinio trenerį ir ekspertą Tomą Purlį, kuris pasidalijo mintimis apie visiškai naują „Žalgirio“ komandą ir jos žaidimą.

– Treneri, kauniečiai baigė pasirengimą sezonui, tačiau patyrė penkis pralaimėjimus. Kokį įspūdį jums paliko „Žalgirio“ žaidimas?, – lrytas.lt paklausė T.Purlio.

– Vaizdas kol kas tikrai nėra geras, laukiam progreso, kurio dar nėra. Aišku, tam yra priežasčių – žaidėjų traumos. Tai labai neramina, ypatingai Janio Strielneko sveikata, kai jis per pirmąsias kelias rungtynes patyrė dvi skirtingas traumas. Juolab antroje pozicijoje „Žalgiris“ nelabai turi ką daugiau pasiūlyti. Artūras Milaknis ten tikrai žaisti negali, nes nėra kuriantis žaidėjas, tad Kauno klubas tikrai turi problemų.

Galima sakyti, kad tai yra viena pagrindinių problemų, nes šiuolaikiniame krepšinyje gynėjai yra kuriantys žaidimą, o „Žalgiryje“ tokių kol kas neatsiranda.

– Manote, kad „Žalgiris“ rizikavo, kai įsigijo Latvijos rinktinės gynėją?

– Faktas, kad J.Strielneko įsigijimas yra labai didelė rizika. Taip, tai yra krepšininkas, kuris susimažino atlyginimą, žaidė labai aukšto lygio klube, tokie žaidėjai nesimėto, bet „Žalgiriui“ jo reikia sveiko, jis yra reikalingas komandai. Jei jį ir toliau kamuos traumos, tuomet geros sportinės formos jis, ko gero, nepasieks iki sezono pabaigos.

– Prieš praėjusį sezoną treneris Martinas Schilleris teigė, kad Eurolyga jam yra visiška naujovė, prie kurios reikės prirasti. Dabar jis sezoną pradės visai kitoje pozicijoje – pats formavo komandą, turi patirties Eurolygoje. Kokių naujovių tikitės iš šio stratego?

– Teko stebėti rungtynes ir kalbėti su treneriais, kurie žaidė prieš „Žalgirį“, tai tų naujovių kol kas nelabai matėme. Nežinau, ar jos kažkur slepiamos, bet manau, kad jei treneris nori įdiegti kažkokią kitą sistemą, draugiški mačai tam yra ir skirti. M.Schillerio komandų žaidime yra gana daug improvizacijos, todėl kartais reikia ilgiau palaukti, kol krepšininkai apsipras vieni prie kitų. Neabejoju, kad „Žalgiris“ žais geriau, tik klausimas – kada.

– Nuo „Žalgirio“ žaidimo daug priklausys E.Mudiay pasirodymas. Kaip manote, ar jis taps ryškiu komandos lyderiu, ar visgi „Žalgiris“ žais komandinį žaidimą, kuriame individualūs pasirodymai neišsiskirs?

– Žiūrint į šį krepšininką, atrodo, kad jis nėra tas žaidėjas, kuris kuria daug progų kitiems komandos draugams. Jis yra fiziškai stiprus gynėjas, kuris gali gerai susikurti progą sau ir atakuoti iš po krepšio ar vidutinio nuotolio.

Todėl krypsta akys į M.Kalnietį, kuris turėtų daugiau skirstyti kamuolį tiek ant perimetro, tiek aukštaūgiams. Bus labai įdomu, kaip veteranas susitvarkys su šiuo vaidmeniu.

– Per vasarą komanda pasikeitė kardinaliai. Kokie šios naujos sudėties privalumai?

– „Žalgirio“ pagrindas, manau, toliau bus žaidimas du prieš du. Klube tokių žaidėjų yra, aišku, pirmiausia – Joffrey Lauvergne‘as. Tiesa, daug kas priklausys nuo gynėjų, bus labai įdomu, kaip jie skirstys kamuolius. Praėjusiais metais buvo eilė žaidėjų, kurie tai gerai darė, bet jų jau nebėra.

Didžiausia silpnybė – antrojo numerio pozicija, o stiprybė – Edgaro Ulanovo sugrįžimas. Jį galima puikiai išnaudoti po krepšiu, žinoma, kol kas nėra aišku, kiek jis bus efektyvus, nes praėjusiais metais daug nežaidė. Be to, priekinė linija galėtų būti vienas iš „Žalgirio“ kozirių, nors daugiau šiais laikais gynėjai daro rezultatą, todėl optimizmo, kad komandos aukštaūgiai sąlyginai yra geresni už gynėjus, daugiau neprideda.

– Praktiškai visi Eurolygos klubai jau pristatė savo sudėtis. Kaip manote, kurioje lentelės vietoje rikiuosis kauniečiai?

– Kol kas didelio optimizmo, kad „Žalgiris“ galėtų patekti į „Top-8“, nematau. Bet daug priklausys nuo E.Mudiay žaidimo, manau, kad jis bus labai rezultatyvus. Spėju, kad „Žalgiris“ turėtų būti tarp 10-14 pozicijos komandų. Žinoma, daug ką koreguos traumos, koronaviruso situacija, bet žemiau 14 vietos kauniečiai nebus.

Vis dėlto pagal dabartines sudėtis į atkrintamąsias žalgiriečiams patekti bus labai sunku.

– Rugsėjo 21-ąją kauniečiai pradės LKL sezoną, kai Jonavoje susikaus su Virginijaus Šeškaus treniruojama komanda. Žinant šio trenerio sugebėjimus ir žalgiriečių dabartinį žaidimą, ar jus nustebintų „Žalgirio“ pralaimėjimas?

– Manau, kad nustebintų. Jonavos sudėtis daugiau mažiau sudaryta iš NKL žaidėjų, tad pereiti į kitą lygi, žaisti su „Žalgiriu“ jiems tikrai bus sunku. Nemanau, kad jie turi didelių galimybių nugalėti. Be to, reikia įsivaizduoti „Žalgirio“ padėtį, kai jie pralaimėjo penkerias rungtynes paeiliui, tad dar viena nesėkmė būtų labai rimtas signalas tiek pasitikėjimu M.Schilleriu, tiek žaidėjais. Nemanau, kad bus staigmenų, o „Žalgiris“ parodys, kad LKL lygoje jie kol kas neturi rimtų konkurentų.