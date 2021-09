Skeptiškai skiepus nuo COVID-19 vertinęs LeBronas Jamesas pakeitė nuomonę

„Los Angeles Lakers“ krepšininkas apie tai prabilo per kasmetinę žiniasklaidos dieną, skirtą artėjančiam sezonui. Jis teigė, kad is ir jo šeima pasiskiepijo po to, kai atliko savo tyrimą.

„Manau, kad kiekvienas turi savo pasirinkimą – daryti tai, kas jam atrodo teisinga sau ir savo šeimai bei tokio pobūdžio dalykams, – sakė krepšininkas. – Aš žinau, kad buvau skeptiškai nusiteikęs, bet atlikau savo tyrimą.

Jaučiau, kad tai labiausiai tinka ne tik man, bet ir mano šeimai bei draugams.“

Paklaustas, ar jaučia poreikį reklamuoti vakciną, L.Jamesas sakė, kad jaučiasi patogiai tik kalbėdamas apie savo ir savo šeimos pasirinkimą.

„Mes kalbame apie asmeninius kūnus. Mes nekalbame apie tai politiką, rasizmą ar policijos brutalumą, – sakė L.Jamesas. – Nemanau, kad man asmeniškai reikėtų įsitraukti į tai, ką kiti žmonės turėtų daryti su savo kūnu ir gyvenimu.“

„Lakers“ treneris Frankas Vogelis antradienį patvirtino, kad jo komanda yra 100 proc. paskiepyta, ir teigė, kad didžiuojasi savo žaidėjais.

„Ne kiekviena šios lygos komanda šiais metais turi tokią prabangą, bet mes tai darome. Buvo daug pokalbių bei švietimo, kad tai pasiektume“, – sakė F.Vogelis.

Maždaug 90 proc. NBA žaidėjų buvo skiepyti nuo COVID-19, tačiau lyga to nepadarė privaloma.

Tačiau Niujorkas ir San Franciskas turi taisykles, pagal kurias pramogų erdvėse ir vietose turi būti leidžiama įeiti tik skiepytiems žmonėms. Tai reiškia, kad neskiepyti žaidėjai negalėtų žaisti negavę bent vienos vakcinos dozės.

„Norint priversti skiepytis NBA žaidėjus, reikia susitarimo su Žaidėjų asociacija, – antradienį CBS sakė NBA atstovas Mike'as Bassas. – NBA pateikė tokius pasiūlymus, tačiau žaidėjų sąjunga atmetė bet kokį skiepijimo reikalavimą.“

NBA neseniai atmetė „Warriors“ puolėjo Andrew Wigginso prašymą dėl religinių priežasčių atleisti nuo vakcinos.

„A.Wigginsas negalės žaisti „Warriors“ namų rungtynėse, kol neįvykdys miesto skiepijimo reikalavimų“, – sakoma lygos pranešime.

„Washington Wizards“ žvaigždė Bradley Beal antradienį sakė, kad vis dar svarsto, ar skiepytis, ar ne.

Ji gali būti paskiepytas tik praėjus 60 dienų po neseniai nustatytos COVID-19 diagnozės, dėl kurios jis buvo priverstas praleisti Tokijo olimpines žaidynes.

Tuo metu „Brooklyn Nets“ žvaigždė Kyrie Irvingas atsisakė aptarti savo skiepijimo statusą.

„Prašau gerbti mano privatumą“, – sakė K.Irvingas.

NBA legenda Kareemas Abdul-Jabbaras teigė, kad žaidėjai, atsisakę skiepytis, turėtų būti drausmingi.

„NBA turėtų reikalauti, kad visi žaidėjai ir personalas būtų paskiepyti, arba pašalinti juos iš komandos ,- CNN sakė K.Abdul-Jabbaras. – NBA nėra vietos žaidėjams, kurie nori rizikuoti savo komandos draugų, personalo ir sirgalių sveikata ir gyvybe vien dėl to, kad nesugeba suvokti situacijos rimtumo ar atlikti reikiamų tyrimų.“