Eurolygos lietuviai: L. Lekavičiaus jubiliejus, proga pasinaudojęs R. Jokubaitis, D. Motiejūno trenksmelis ir niūrus M. Grigonio vakaras

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ treneris Šarūnas Jasikevičius naujoką į aikštę įleido 8-ąją min., kai komanda jau pirmavo 20:10. Įtampos dėl rezultato neslegiamas R.Jokubaitis šaltakraujiškai ir tiksliai vykdė visas jam skirtas užduotis, pataikė visus metimus ir pakartojo karjeros rezultatyvių perdavimų rekordą. Jis žaidė 18 min., pelnė 12 taškų (3/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius ir 3 kartus prasižengė.

R.Jokubaičio karjeros rekordai yra 15 taškų ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Beje, šią savaitę net devyni krepšininkai atliko po 6 rezultatyvius perdavimus, bet šios statistikos kategorijos lyderiu tapo 7 kartus komandos draugams asistavęs „Barcelona“ gynėjas N.Laprovittola.

„Barcelona“, kuriai taškus pelnė visi dvylika krepšininkų, savo aikštėje be didelio vargo sutriuškino ALBA komandą 96:64. Šis skirtumas (32 taškai) – didžiausias pirmajame ture.

Artūras Gudaitis

„Zenit“ starto penketo vidurio puolėjas daug stumdėsi po krepšiais, bet du pirmuosius kėlinius kamuolį gaudavo labai retai. Pirmus taškus jis pelnė 28-ąją min., atkovojęs kamuolį po varžovų lenta, bet per likusį laiką parodė, jog gali dominuoti baudos aikštelėse.

Be to, be A.Gudaičio tvirtų užtvarų varžovų tinklelio nebūtų draskę jo komandos draugai Conneris Frankampas (18 taškų) ir Billy Baronas (17 taškų).

A.Gudaitis žaidė 23 min., pelnė 8 taškus (4/6 dvitaškių) ir atkovojo 4 kamuolius.

Permainingoje Rusijos komandų dvikovoje „Zenit“ išvykoje nugalėjo „Uniks“ klubą 70:69. Per tris pirmuosius kėlinius pirmaujanti komanda keitėsi net 12 kartų, bet ketvirtajame kėlinyje geriau žaidęs „Zenit“ įgijo dviženklę persvarą. Visgi svečiams per anksti atsipalaidavus, „Uniks“ jų vos nepamokė.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ naujokas į Eurolygą grįžo su trenksmeliu. Jis pirmoje komandos atakoje atliko nuostabų perdavimą M.Jamesui ir rungtynių pradžioje per 4 min. surinko 4 taškus.

Tačiau pirmojo kėlinio viduryje gauta antroji pražanga ilgam pasodino D.Motiejūną ant suolo. Kitus taškus puolėjas pelnė tik ketvirtojo kėlinio viduryje.

Vis dėlto mačo pabaigoje puolėjas laimėjo kelias dvikovas vienas prieš vieną ir asmeninę sąskaitą papildė iki 10 taškų (5/8 dvitaškių).

17 min. žaidęs D.Motiejūnas taip pat atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Nuo pirmosios atakos visą laiką pirmavusi „Monaco“ namie užtikrintai nugalėjo „Panathinaikos“ klubą 75:63.

Lukas Lekavičius

L.Lekavičius penktadienį žaidė 200-ąsias Eurolygos rungtynes. „Žalgirio“ gynėjas, į aikštę įleistas 8-ąją min., ne kartą pasinaudojo patirties pranašumu prieš 19-metį M.Strazelį, dažnai veržėsi į varžovų baudos aikštelę, o po to arba pats baigdavo ataką, arba rasdavo neblogą tęsinį ir perduodavo kamuolį komandos draugui.

L.Lekavičius žaidė 15,5 min., pelnė 8 taškus (3/5 dvitaškių, 2/2 baudų) ir išprovokavo 3 pražangas. Kauno komanda sezono atidarymo mače išvykoje pustrečio kėlinio lygiai žaidė su ASVEL, bet po to atsiliko ir pralaimėjo 76:88.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ puolėjas pavėlavo. Nors jis buvo rezultatyviausias Vitorijos komandos žaidėjas ir rezultatyviausias pirmojo turo lietuvis, visus taškus pelnė po pertraukos, kai varžovų persvara jau buvo milžiniška.

R.Giedraitis į aikštę buvo įleistas 5-ąją min., iki pertraukos nepataikė nė vieno iš 4 metimų, prasižengė puldamas. Antroje rungtynių pusėje jis tarsi apšilo prieš kitas rungtynes ir pelnė daugiau nei pusę komandos taškų (15 iš 28).

R.Giedraitis žaidė 31 min., pelnė 15 taškų (3/6 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 6/6 baudų), atkovojo 6 kamuolius ir išprovokavo 6 pražangas.

„Baskonia“ išvykoje jau pirmojo kėlinio viduryje atsiliko dviženkliu skirtumu ir beviltiškai pralaimėjo „Olympiakos“ komandai 50:75.

Edgaras Ulanovas

E.Ulanovas buvo vienintelis lietuvis „Žalgirio“ starto penkete. Jis bandė viską: ir veržėsi, ir žaidė nusisukęs nuo krepšio, ir metė iš toli, bet iki pertraukos nepavyko niekas.

Puolėjas pirmuosius taškus pelnė pirmoje trečiojo kėlinio atakoje. Po pertraukos E.Ulanovas žaidė naudingiau, tačiau jo taiklumas buvo labai prastas, net ir metant baudas.

Po sezono pertraukos gimtojo miesto komandai atstovavęs kaunietis žaidė 27,5 min. ir pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 0/2 baudų).

Tadas Sedekerskis

T.Sedekerskis į aikštę žengė komandoms sužaidus 3 min., tačiau pirmojo kėlinio viduryje „Baskonia“ puolėjui nepavyko įvykdyti svarbiausios užduoties – pristabdyti galingai rungtynes pradėjusio „Olympiakos“ lyderio A.Vezenkovo.

Kai Vitorijos komandos viltys iškovoti pergalę jau buvo išgaravusios, T.Sedekerskis pelnė pirmuosius sezono taškus. Jis per 21,5 min. įmetė 4 taškus (2/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio) ir atkovojo 6 kamuolius.

Mantas Kalnietis

8-ąją min. nuo suolo pakeltas Lietuvos krepšinio veteranas iškart parodė, kaip žaidžiama du prieš du. Tačiau po to jis buvo visai nepastebimas puolant, o gindamasis nesugebėjo padaryti, kad nepastebimas būtų jo varžovas A.Diot. Žalgirietis taškus pelnė tik likus 6 sek. baudos metimais.

M.Kalnietis žaidė 10 min. ir pelnė 2 taškus (2/2 baudų).

Artūras Milaknis

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę. Jam taip ir nepavyko prisitaikyti – A.Milaknis į krepšį pataikė tik nuo baudos metimo linijos. Jis žaidė 13,5 min. ir pelnė 2 taškus (0/1 dvitaškio, 0/3 tritaškių, 2/2 baudų).

Marius Grigonis

CSKA naujokas į aikštę buvo įleistas 7-ąją min. ir jau pirmojo kėlinio pabaigoje dukart pametė kamuolį (tiesa, antrąjį kartą sugebėjo jį susigrąžinti).

M.Grigonis sutrikęs atrodė visas rungtynes ir nepataikė nė vieno dvitaškio ir tritaškio (per Eurolygos rungtynes M.Grigonis nė vieno metimo žaidžiant nepataikė pirmą kartą nuo 2018 m. gruodžio), o visus taškus surinko baudos metimais.

M.Grigonis žaidė 21 min., pelnė 3 taškus (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio, 3/4 baudų) ir išprovokavo 5 pražangas. CSKA išvykoje pralaimėjo Milano „Olimpia“ krepšininkams 74:84 (beje, maskviečiai per pirmąjį kėlinį pelnė 29 taškus – tiek pat, kiek per trečiąjį ir ketvirtąjį kėlinius kartu sudėjus).

Marekas Blaževičius

„Žalgirio“ vidurio puolėjas į aikštę buvo įleistas likus pusantros minutės ir spėjo pelnyti pirmuosius sezono taškus. Jis pelnė 2 taškus (1/1 dvitaškio).

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas likus minutei iki sirenos ir nė karto nemetė į krepšį.

Mindaugas Kuzminskas

„Zenit“ naujokas į aikštę įėjo priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę ir iškart pametė kamuolį, paskutinėmis kėlinio sekundėmis pražiopsojo dar vieną...

M.Kuzminskas žaidė 4,5 min., nė karto nemetė į krepšį ir po pertraukos į aikštę nebebuvo įleistas.

M.Kuzminskas pastarąjį kartą taškus per Eurolygos rungtynes pelnė 2019 metų lapkričio 1 d., kai žaidė „Olympiakos“ klube.

Savaitės skaičiai

9

Donatas Motiejūnas Eurolygoje žaidė po 9 metų, 9 mėnesių ir 9 dienų pertraukos. Praėjusį kartą jis Eurolygoje rungtyniavo atstovaudamas Gdynės „Prokom“ komandai 2011 metų gruodžio 21 dieną. Nuo tada praėjo 3571 diena, per kurias puolėjas vilkėjo keturių JAV ir trijų Kinijos komandų aprangą.

200

Lukas Lekavičius penktadienį žaidė 200-ąsias Eurolygos rungtynes. Jis tapo šeštuoju šią ribą pasiekusiu lietuviu.

Daugiau rungtynių Eurolygoje žaidė tik Paulius Jankūnas (375), Jonas Mačiulis (239), Artūras Milaknis (235), Šarūnas Jasikevičius (226) ir Edgaras Ulanovas (204).