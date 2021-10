Nuo pat rungtynių pradžios į priekį šovę svečiai kontroliavo mačą iki pat jo pabaigos, o ketvirtajame kėlinyje ėmė triuškinti savo varžovus.

Ketvirčio metu ištikimiausia „Ryto“ komandos sirgalių bendruomenė „B tribūna“ ėmė skanduoti sostinės klubą gėdinančią skanduotę.

„Kaip jums ne gėda?“ – ėmė skanduoti sostinės klubo sirgaliai.

Pasibaigus dvikovai „Ryto“ vyriausiasis treneris G.Žibėnas atsiprašė komandos fanų bei pridūrė, kad jo treniruojama ekipa šeštadienio rungtynėse buvo verta tokios skanduotės.

Pati „B tribūna“ bendruomenė savo žvilgsniu į pralaimėjimą Utenos klubui pasidalino sekmadienio popietę.

Savo socialiniame tinkle „Facebook“ ištikimiausi „Ryto“ sirgaliai prakalbo apie juos nuvylusį klubo žaidėjų požiūrį į rungtynes.

„Skaudus pralaimėjimas. Ir ypatingai skaudus ne dėl to kad pralaimėjome, o dėl to kaip tą padarėme. Komanda buvo apstumdyta, apibėgta ir tiesiog sugniuždyta. Beveidis žaidimas ir veidai be emocijų.

Priešingai nei bandoma šiuo metu nupiešti žiniasklaidoje, mes galvojame, kad nuo komandos nenusisukome. Tribūnoje susirenka 65 veidai, visų rungtynių metu stengtasi dainuoti kaip įmanoma garsiau ir judinti areną net švieslentėje degant bene trisdešimt taškų deficitui.

Mums buvo gėda stebėti absoliutų pasidavimą namuose, todėl iškilo natūralūs klausimai.

Nemaža dalis komandos turėtų atsiminti, kas įvyko per praeito sezono KMT ir kaip galima taip lengvai leisti tam pasikartoti? Atrodo, jog po 2 kėlinių turėjo įvykti sukrėtimas, bet vaizdas nesikeitė ir po ilgosios pertraukos.

Turbūt pirmą kartą per kelis metus po rungtynių nebuvo ir „Pirmyn, vilniečiai“. Nes šis šūkis būtent ir yra skirtas kovai bei energijai. Tai ne tušti žodžiai ir juos reikia suprasti. Galima pralaimėti, bet negalima kapituoliti. Kitaip žengti „pirmyn“ šansų nebus.

Galime ir turime būti geresni. Tą įrodyti reikia jau ateinančią savaitę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „B tribūna“.