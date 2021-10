RKL sezono starte – šventė Jurbarke ir Giedriaus Kurtinaičio debiutas prie „Omegos“ vairo

Atidarymo šventėje – šeimininkų triumfas

Sezono atidarymo šventė vyko Jurbarke, kur A divizione debiutavę panemunės miesto krepšininkai, 70:63 įveikė praėjusių metų prizininkus – „Tauragės“ krepšininkus. Įdomu tai, kad prieš savaitę draugiškose rungtynėse stipresni taip pat buvo jurbarkiškiai.

„Mes džiaugiamės, kaip auga „Jurbarko“ organizacija, todėl būtent šį miestą pasirinkome atidarymo šventei. Pažanga, kurią padarė „Jurbarkas“ per praėjusį sezoną ir šią vasarą, yra išties nemaža. Be to, buvo labai įdomu pamatyti, kaip B diviziono čempionai atrodys kovoje su A divizione trečiąją vietą užėmusia komanda“, – kalbėjo RKL direktorius Vaidas Indriliūnas.

Jurbarko rajono mero Skirmanto Mockevičiaus akivaizdoje žaidę šeimininkai rungtynes atidarė keturiais taškais be atsako, tačiau svečiai netrukus išlygino rezultatą. Kova taškas į tašką tęsėsi iki pat trečiojo kėlinio vidurio, kuomet „Tauragė“ nurūko į priekį ir susikrovė 9 taškų persvarą (34:43).

Po trenerio Povilo Valaičio paprašytos minutės pertraukėlės „Jurbarkas“ atsitiesė: pelnė 7 taškus be atsako ir sumažino atsilikimą iki dviejų (41:43). Nors į spurtą svečiai atsakė 5 taškais iš eilės, kėlinio pabaiga sėkmingiau susiklostė šeimininkams, ir prieš lemiamą ketvirtį jie įgijo 2 taškų persvarą (52:50).

Ketvirtajame kėlinyje iniciatyva priklausė gausiai palaikomai Jurbarko ekipai. Įpusėjus ketvirčiui šeimininkai jau turėjo 10 taškų persvarą (62:52), o tuomet į lemiamą šturmą kilo „Tauragė“ – po Kristupo Lukošiaus ir Martyno Šepučio tritaškių, šeimininkų turėta persvara praktiškai ištirpo (64:61). Vis tik rungtynių pabaigoje „Jurbarkas“ turėtos iniciatyvos iš rankų neišleido ir šventė pergalę – 70:63.

„Pirmoje rungtynių pusėje pralaimėjome „lentą“, neturėjome geros koncentracijos. Po pertraukos pakeitėme keletą dalykų, padarėme išvadas, o tai ir lėmė sėkmingą rungtynių pabaigą. Nemažą rungtynių dalį buvome besivejančių vaidmenyje, tad belieka tik pasidžiaugti, kad sugebėjome sugrįžti“, – po pergalingų rungtynių komentavo „Jurbarko“ vyriausiasis treneris P. Valaitis.

Treneris teigė, kad šį sezoną jo vadovaujama ekipa norėtų „pakutenti padus“ ilgametėms A diviziono dalyvėms ir neslėpė vilties prasibrauti į atkrintamąsias.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidęs Vladislovas Razuminovas po rungtynių dėkojo lygai už parodytą dėmesį bei sirgaliams.

„Man, kaip jurbarkiškiui ir ilgamečiam komandos žaidėjui, šio vakaro pergalė yra labai svarbi. Norėčiau padėkoti lygai, kuri įvertino mūsų organizacijos darbą B divizione ir padovanojo šias atidarymo rungtynes Jurbarkui. O labiausiai norėčiau padėkoti ne vyrukams, kurie atidavė visą širdį aikštelėje, o susirinkusiems sirgaliams. Neeilinis palaikymas, didelė jaunų žmonių grupė – mes esame jiems dėkingi, kad neklaidžioja gatvėmis, o ateina palaikyti mūsų“, – emocingai kalbėjo V. Razuminovas.

Tuo tarpu „Tauragės“ vyriausiasis treneris Šarūnas Zablockis neslėpė apmaudo po patirto pralaimėjimo. „Per anksti apsidžiaugėme, pametėme galvas... Daugiau nieko negaliu pasakyti. Tokio banguoto žaidimo sezono pradžiai nurašyti negaliu – nesame vaikų komanda, kad negalėtume patys priimti sprendimų. Net nepasakyčiau, kad varžovų gynyba buvo labai gera, mes patys žaidėme be galvų“, – kalbėjo strategas.

Staigmena sostinėje

Tuo tarpu Vilniuje užfiksuota didžiausia savaitės staigmena – šeštadienio popietę A divizione debiutavę Kazlų Rūdos „Ataka“ krepšininkai 68:65 parklupdė Vilniaus „Rivile“.

Pergalingą tritaškį nuo lentos per Justo Sinicos rankas, likus 1 sekundei iki rungtynių pabaigos, smeigė Jaunius Davniukas. Jis, kartu su Gyčiu Asačiovu, buvo naudingiausi Suvalkijos ekipos krepšininkai, pelnę po 14 taškų.

„Pasiruošimas šioms rungtynėms buvo gana komplikuotas dėl tam tikrų niuansų, bet labai džiugu, kad vyrai labai kovojo už save ir komandą. Mums dar reikia taisyti komunikaciją po metimų, po užtvarų, puolime vis dar nesuprantame, ką norime padaryti“, – po pergalingų rungtynių kalbėjo „Atakos“ treneris Tomas Bietkis.

Tuo tarpu pergalingą tritaškį smeigęs J. Davniukas atviravo, kad jaučiasi nugalėjęs geriausią RKL komandą. „Tik vakar pamatėme varžovų sudėtį – ant popieriaus jie yra labai galinga komanda. Žinojom, kad neturime ką prarasti.

Kai pataikiau lemiamą metimą, užplūdo didelės emocijos, bet matėme, kad dar liko 1 sekundė. Ir iš tikrųjų, J. Sinica išmetė gerą tritaškį, jeigu būtų pataikęs, tai „Rivile“ tikriausiai būtų laimėję ir pratęsimą“, – sakė krepšininkas.

Po pralaimėjimo „Rivile“ strategas Donatas Sabaliauskas teigė, kad jo komandai pritrūko rotacijos. „Pirmiausia, tai noriu pasveikinti varžovus su pergale. Mes žaidėme 7-8 žaidėjais, kadangi neturėjome trijų starto penketo žaidėjų. Manau, jiems sugrįžus, matysime kitokį žaidimą“, – teigė treneris.

„Riviles“ gretose nerungtyniavo Karolis Brusokas, Arvydas Šikšnius ir Justinas Leganovič.

Studentų nesėkmės

Sezono pradžia nesėkmingai susiklostė RKL rungtyniaujančioms studentų ekipoms. Visos keturios ekipos patyrė pralaimėjimus.

Vytauto Didžiojo Universiteto komanda namuose nesulaikė uraganinio „Biržų“ puolimo. Per vasarą komandos branduolį išsaugoję Žydrūno Kačinsko auklėtiniai pelnė 99 taškus, o Akademijoje vykusiame mače 84:99 stipresni buvo svečiai. Rezultatyviausiai smegduobių krašto komandoje žaidė Darius Griškėnas, surinkęs 21 tašką, tuo tarpu VDU gretose siautė devyniolikmetis Henrikas Kalnius. Jo sąskaitoje – 27 taškai.

Giedriaus Kurtinaičio debiutas prie Kauno r. „Omegos“ vairo pažymėtas pergalingai. Ringaudų krepšininkai gynybos gniaužtuose uždusino Kauno technologijos universiteto vaikinus ir pasiekė triuškinamą pergalę – 74:49. Įdomu tai, kad „Omegos“ gretose nei vienas žaidėjas nepasiekė 10 taškų atžymos, o rezultatyviausi buvo Tadas Klimavičius ir Tomas Galeckas, surinkę po 9 tšk. Studentams 16 taškų pelnė Ainaras Budginas.

Skaudžiausią nesėkmę sezono starte patyrė Ramūno Butauto auklėtiniai. Jie net 59 taškų skirtumu, 60:119 pralaimėjo „Raseinių“ krepšininkams. Raseiniškiai fantastiškai atakavo iš toli (55,1%, 16/29), o didžiausią persvarą susikrovė jau ketvirtajame kėlinyje, jį laimėję net 37:9.

Šeimininkų gretose nesulaikomas buvo Mantas Košelis, pelnęs 23 taškus, „LSU-Atletui“ 11 pelnė Mantas Žvirblis.

Namų sienų neapgynė ir Klaipėdos tarptautinio universiteto (LCC) krepšininkai. Jie 77:98 nusileido Akmenės „Patriots“ ekipai. Visas rungtynes dominavusio cemento miesto klubo gretose net 5 krepšininkai pelnė 15 ir daugiau taškų, o rezultatyviausiai žaidė Žilvinas Petraitis, surinkęs 18 tšk. Klaipėdiečių gretose po 14 surinko Martynas Sabaliauskas ir Nikita Sokolovas.

Veterano pastangų nepakako

Pirmąją pergalę sezone šeštadienį iškovojo ir Kėdainių SC-„Ateitis“ krepšininkai. Namuose rungtyniavę kėdainiškiai 74:67 patiesė Prienų „Labas Gas-KKSC“ krepšininkus.

Prieniškiams nepakako ir 24 Gedimino Maceinos taškų. 37-erių veteranas be klaidų atakavo iš toli ir surinko 27 naudingumo balus. Jam puikiai talkino jaunasis Prienų talentas Edas Valenta, surinkęs 16 taškų.

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Laurynas Danielius bei į gimtuosius Kėdainius rungtyniauti sugrįžęs Vainius Steponavičius. Jie kartu surinko daugiau nei pusę komandos taškų – L. Danielius pelnė 25, V. Steponavičius – 18.

Kitą savaitgalį kovas pradės ir B diviziono dalyvės, o A diviziono ekipų laukia antrojo ir trečiojo turų susitikimai.