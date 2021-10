Vilniuje – akistata su titulą ginančiu Ispanijos klubu: „Rytas“ – „San Pablo“

Pirmajame Čempionų lygos ture „San Pablo“ savo aikštėje nugalėjo Stambulo „Besiktas“ krepšininkus 82:74. Varžovams daugiausiai bėdų pridarė 27 taškus įmetęs V.Benite. 10 taškų prie pergalės pridėjo A.Renfroe, po 9 – D.Diezas ir T.McGee.

„Ryto“ sąskaitoje pergalių dar nėra. Vilniečiai prieš dvi savaites viešėjo Vokietijoje ir pripažino nedidelį Oldenburgo EWE klubo pranašumą 72:76. Vilniaus komandoje rezultatyviausiai žaidė aiškus šio sezono lyderis Ivanas Buva, įmetęs 21 tašką. Po 11 taškų pelnė Tanneris Leissneris ir Gytis Radzevičius.

Prieš rungtynes. „Tai čempionai, patyrusi komanda, kuri žino, kaip žaisti kartu. Visų pirma, reikia lėtinti žaidimą, stabdyti juos ir neleisti bėgti per pirmąsias aštuonias sekundes, – kalbėjo sostinės klubo treneris Giedrius Žibėnas. – Be to, šioje ekipoje centrai priklauso nuo sėkmingo gynėjų žaidimo – turėsime „mažiukus“ atkirsti nuo „didelių“, teks išeiti iš savo komforto zonos. Jei reikės bauduoti – bauduosime, jei reikės kristi dėl kamuolio – privalėsime kristi. Nuo mačo pradžios turėsime mirti aikštelėje.“

„Tikimės sudėtingos kovos, nes „Rytas“ pasižymi didele energija bei renka daug taškų greitajame puolime. Tai komanda, kuris pasižymi sėkmingu žaidimu namuose ir užima trečiąją vietą Lietuvos krepšinio lygoje“, – samprotavo „San Pablo“ trenerio asistentas Felixas Alonso.