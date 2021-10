Rungtynės prasidėjo nuostabiu „Warriors“ žaidimu ir jau po pirmojo kėlinuko pirmavo 17 taškų persvara – 37:20. Sekantys du kėlinukai geriau klostėsi Memfio klubui ir prieš lemiamą kėlinį „Warriors“ turėjo tik 6 taškų persvarą.

Ketvirtajame kėlinyje „Memphis Grizzlies“ surengė 13:0 spurtą ir po Desmondo Bane’o tritaškio svečiai išsiveržė į priekį 89:86. Tačiau „Warriors“ nepaskendo ir išlyginę rezultatą žaidė taškas į tašką. Likus žaisti kiek daugiau nei dvi minutes rezultatas buvo lygus 98:98. Nei vienai ekipai per likusį laiką taškų pelnyti nepavyko ir rungtynės persikėlę į pratęsimą.

Pratęsime nei viena komanda nesugebėjo atitrūkti nuo varžovų, tačiau pratęsimui einant į pabaigą De’Anthony Meltono ir Ja Moranto dvitaškiai leido „grizliams“ išsiveržti į priekį 104:101. Likus žaisti 8 sekundes rezultatą tolimu metimu galėjo išlyginti Damiono Lee, tačiau jo metimas buvo netikslus.

„Warriors“: Stephenas Curry 36 (7/20 trit., 7 atk. kam., 8 rez. per., 5 kld.), Andrew Wigginsas 16, Damionas Lee 14 (6 atk. kam.), Jordanas Poole’as 9 (6 kld.), Draymondas Greenas 4 (12 atk. kam., 7 rez. per., 3 per. kam., 5 blk., 5 kld.).

„Grizzlies“: Ja Morantas 30 (7 atk. kam., 5 rez. per., 4 per. kam.), Desmondas Bane’as 19 (6 atk. kam.), Jarenas Jacksonas 15 (8 atk. kam), Stevenas Adamsas 12 (7 atk. kam.), Kyle’as Andersonas 8 (9 atk. kam.).

Kiti rezultatai:

„Philadelphia 76ers“ (3/2) – „Detroit Pistons“ (0/4) 110:102,

„Washington Wizards“ (4/1) – „Atlanta Hawks“ (3/2) 122:111,

„Houston Rockets“ (1/4) – „Utah Jazz“ (4/0) 91:122,

„Dallas Mavericks“ (3/1) – „San Antonio Spurs“ (1/4) 104:99.