Nepaisant patirto pralaimėjimo Š.Jasikevičius spaudos konferenciją pradėjo nuotaikingai. Tik pradėjęs spaudos konferenciją lietuvis stengėsi pasitaisyti mikrofoną, tačiau užkliudę šalia stovėjusį buteliuką ir šį nuvertę.

„Atsiprašau šio rėmėjo, esu užtikrintas, kad jie sumokėjo daug pinigų. Prisiekiu, šiais metais visados turiu šią problemą. Bilbao turėjau tokią pat problemą, kažką sugadinau“, – juokavo „Barcelona“ treneris.

Tačiau strategas iš Lietuvos iškart surimtėjo ir pradėjo savo monologą apie rungtynes ir jo komandos padarytas klaidas.

„Sveikinu varžovus, jie buvo aiškiai geresni. Jūs žinote kaip myliu ir gerbiu tokį žaidimą ir kaip gerai jį suprantu. Tai yra klasikinis būdas pralaimėti rungtynes Tel Avive. Ateini žaisti, per pirmą kėlinį net nepasieki bonuso, o „Maccabi“ pelno 31 tašką. Jų komanda visa užsivedusi ir pilna pasitikėjimo.

O mes baigiam rungtynes su 18 klaidų, 13 rezultatyvių perdavimų. Visada sakau po rungtynių, ypač po pralaimėjimų, kad daugelis dalykų yra trenerio atsakomybė. Mes bandome išmokyti vaikinus, kad pirmajame kėlinyje geriau susirinkti pražangas, nei leisti „Maccabi“ įgauti pasitikėjimą.“, – krepšinio pamokų klausytojus mokė Š.Jasikevičius.

„Mes sunkiai pasiekėme bonusą ir leidom varžovams per pirmą kėlinį pelnyti 31 tašką, per antrą 25, nežinau... Atėjome porą valandų pavėlavę į vakarėlį, bet atėjome. 29 praleisti taškai per antrą rungtynių pusę parodo mūsų gynybą. 32 taškai puolime – galėjo būti ir geriau, bet tokia jau diena. Bet Eurolygoje, išvykoje, Tel Avive jei nežaidi 40 minučių važiuok namo.

Vaikinams pasakiau, kad rungtynes pralaimėjome kažkur tarp Stambulo ir Tel Avivo per pastarąsias 48 valandas prieš rungtynes. Tai liūdniausia pralaimėti rungtynes ne dėl to, kad varžovai žaidžia įspūdingą krepšinį, o todėl, kad nesupranti kas tavęs laukia ir į tai nereaguoji. Nekalbu apie visus žaidėjus, bet apie daugumą“, – kritikos savo auklėtiniams negailėjo katalonų strategas.

Po ilgo monologo Š.Jasikevičius sulaukė klausimo apie atmosferą arenoje ir kaip jis jautėsi išgirdęs skanduojama savo vardą. Katalonų treneris liko gerokai nustebęs tokio klausimo.

„Visada taip būna Tel Avive, nesuprantu kas čia per klausimas. Atmosfera čia visados gera, mes mylime ją. Beveik visi žaidėjai čia yra rungtyniavę anksčiau. Kas čia žaidė pirmą kartą? Kas? Niekas“, – kalbėjo Š.Jasikevičius.

Izraelio žurnalistai taip pat buvo susidomėję Roku Jokubaičiu ir jo ateitimi. Šią vasarą į katalonų klubą persikėlęs lietuvis buvo taip pat 34 šaukimu buvo pakviestas į NBA lygą, „New York Knicks“ ekipą. Nepaisant to, Š.Jasikevičius tikisi, kad Lietuvos talento karjera tęsis „Barcelona“ ekipoje.

„Mes pasirašėme su juo kontraktu ir be abejo jo ateitį matome „Barcelona“ klube. Kas jo laukia ateityje aš nežinau, tai priklauso nuo jo. Kaip sakom visiems jauniems žaidėjams viskas priklauso nuo jų. Rokas turi nuostabią darbo etiką, nuostabią mąstyseną, daug dirba“, – pagyrų R.Jokubaičiui negailėjo jo tautietis.

„Aišku jis nežais kiekvienų rungtynių po daug minučių, bet mes juo tikime ir jį mylime. Jis puikiai prisijungė prie komandos, prie rūbines, atneša daug energijos, bet neužkraukime per daug spaudimo vaikiui, jam dar tik 20 metų, tad tikiuosi, kad jo ateitis „Barcelona“ ekipoje“, – kalbą apie Lietuvos talentą užbaigė Š.Jasikevičius.