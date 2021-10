Galingas J. Valančiūno pasirodymas pažymėtas eiliniu „Pelicans“ pralaimėjimu

Svečiai rungtynes pradėjo spurtu 14: 3 ir nuo to laiko iniciatyvos iš rankų nepaleido. Likus žaisti pusantros minutės Devonte’s Grahamo du taškai su bauda leido „Pelicans“ ekipai skirtumą sumažinti iki 2 taškų – 112:114. Tačiau Taj Gibsono dėjimas ir nuostabias rungtynes sužaidusio RJ Barretto tritaškis grąžino svečiams solidžia persvarą ir leido švęsti pergalę.

Jonas Valančiūnas per nepilnas 33 minutes varžovams sukratė 27 taškus, atkovojo 14 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus suklydo.

„Pelicans“ ekipa vis dar neturi traumuoto Ziono Williamsono, o be jo komanda šiuo metu užima paskutinę vietą vakarų konferencijoje.

„Pelicans“: Jonas Valančiūnas 27 (14 atk. kam.), Devonte’as Grahamas 17 (8 rez. per., 3 per. kam.), Joshas Hartas 16 (8 atk. kam.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 13 (6 rez. per.), Herbertas Jonesas (5 rez. per., 3 per. kam.) ir Kira Lewisas po 12.

„Knicks“: RJ Barrettas 35 (8 atk. kam., 6 rez. per.), Kemba Walkeris (5 rez. per., 4 per. kam.) ir Evanas Fournier po 19, Taj Gibsonas 13 (7 atk. kam.), Juliusas Randle’as (6 atk. kam.) ir Alecas Burksas po 10.