Iki tol nė karto „Žalgirio“ nenugalėjusieji albatrosai Kaune šeimininkavo nuo pirmųjų rungtynių minučių. Kauniečiai pirmajame kėlinyje buvo puolime nenuveikė nieko. Jure Zdovco auklėtiniai sukrapštė vos 10 taškų ir dar pirmajame ketvirtyje turėjo dviženklį deficitą.

Kiek sėkmingesnis Lietuvos čempionams buvo antrasis kėlinys, o jame „žaliai-baltą“ puolimo bangą užkūrė Tyleris Cavanaugh. Amerikietis įmetė 7 taškus paeiliui ir aikštės šeimininkai prieš ilgąją pertrauką sumažino savo deficitą – 37:41.

„Sunku. Namuose tarp savo žiūrovų startavome per daug lėtai. Aš taip pat buvau to pavyzdys. Jie tiesiog užšoko ant mūsų, atkovojo per daug kamuolių, mes neužsiėmėme pozicijų.

Sunkus startas. Kai priartėji – užuodi pergalę, tačiau iškovoti jos nepavyksta. Mes dirbsime toliau, tu turi tai daryti tiek dėl vyrukų, tiek dėl sirgalių arenoje“, – po rungtynių samprotavo T.Cavanaugh.

Vis dėlto po ilgosios pertraukos „Žalgiriui“ nepavyko perlaužti rungtynių – svečiai kontroliavo žaidimą abiejose aikštės pusėse ir iškovojo trečiąją pergalę šio sezono Eurolygoje.

Kauniečiams trūko agresyvumo – „Žalgiris“ rungtynių metu metė vos keturis baudų metimus.

27-erių T.Cavanaugh buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ gretose ir sužaidė savo sėkmingiausias rungtynes šio sezono Eurolygoje.

206 cm ūgio amerikietis įmetė 16 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 14 naudingumo balų.

– Koks yra pasitikėjimo lygis komandoje? – buvo paklausta T.Cavanaugh.

– Jis nėra aukštas, tačiau ir nėra blogas. Kimbame į darbus, tikime savimi. Sunku, kai neatliekame darbo visas 40 minučių ir kai nematome rezultatų, tačiau neprarandame pasitikėjimo.

Gerai žaidžiame LKL, tačiau tai nepersiduoda Eurolygos rungtynėms.

– Ar buvo momentų, kai jautėte, kad galite „pagauti“ pergalę?

– Taip. Mes spurtavome antrojo kėlinio pabaigoje, taip pat tritaškiu pradėjome trečiąjį kėlinį, tačiau tada mums nepavyko užpulti ir varžovai mus nubaudė. Skaudu.

– Žaidėte prieš buvusią komandą. Jautėte papildomą motyvaciją?

– Tokiu momentu tu visada esi labiau motyvuotas. Palaikau gerus santykius su vaikinais, tačiau kai žaidžiu prieš juos, visada labiau norisi laimėti. Taip pat ir N.Gifeey, kuris Berlyne praleido dar daugiau metų.

– Metėte vos 4 baudas. Trūko agresyvumo?

– Nežinau statistikos, bet mes metėme daug tritaškių. Turime būti agresyvesni po krepšiu, Lukas Lekavičius atlieka prasiveržimus, tačiau mes per mažai atakuojame varžovus, turime būti agresyvesni.

– Šiandien rungtyniavote prieš Luke'ą Sikmą, kas sunkiausią žaidžiant prieš tokį žaidėją?

– Puikiai jį pažįstu, prieš jį žaisti sunku, jis puoliai dalina perdavimus, kovoja dėl kamuolių, noriu jam padėkoti už pamokas. Jis yra nuostabus, labai protingas ir Europoje savo vertę įrodęs žaidėjas.