Po šios sėkmės „Barcelona“ su Madrido „Real“ bei Milano „Olimpia“ atsidūrė turnyrinės lentelės viršuje, visos laimėjusios po 8 pergales ir patyrusios po 2 nesėkmes.

Atkakliose rungtynėse namų arenoje „Palau Blaugrana“ kovoję katalonai trečiame kėlinyje ramiai pirmavo 41:27, tuomet lyg šaltas dušas CSKA apipylė varžovus taškais – laimėjo atkarpą 18:2 ir buvo priekyje 45:43.

Maža to, Rusijos ekipa sugebėjo susikurti ir nemenką atotrūkį – 61:51. Vis dėlto Šaro kariauna atsibudo ketvirtame ketvirtyje ir smogė atsakomąjį smūgį – pelnė be atsako 11 taškų, o po to ir nutolo 70:64.

21 minutę ant parketo praleidęs „Barcelona“ įžaidėjas Rokas Jokubaitis pelnė 11 taškų (5/7 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 3 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, padarė klaidą, 2 sykius prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

Tuo tarpu CSKA lietuvis Marius Grigonis, per 16 minučių pasižymėjo 8 taškais (1/1 dvit., 1/3 trit., 3/4 baud.), 2 atkovotais, 1 perimtu kamuoliu, 2 rezultatyviais perdavimais, 2 išprovokuotomis pražangomis, klaida, 2 asmeninėmis pražangomis ir 9 naudingumo balais.

„Sveikiname mūsų žaidėjus ir sirgalius, – po mačo kalbėjo patenkintas Šaras. – Tai buvo labai įdomios rungtynės. Supratome, kad šioje dvikovoje privalome kentėti. Pirmą kėlinį sužaidėme solidžiai.

Akivaizdu, kad trečiajame kėlinyje turėjome rimtų problemų, o vėliau sekė nuostabus mano komandos pasirodymas, nuostabus charakterio parodymas. Ketvirtajame kėlinyje ekipa darė viską, kad „ištrauktų“ pergalę, nors kai kuriais momentais mūsų žaidimas tikrai neatrodė geras. Taigi, tai visų mano vaikinų nuopelnas.

Buvo gera šiandien žaisti namie – „Palau Blaugrana“ arenoje yra puiki akustika. Kai esi vienas „Palau“, meti, kamuolys atšoka nuo parketo kelis kartus, tačiau galima tą garsą išgirsti vos ne 80 kartų. Įsivaizduojate, kokia tvyro atmosfera, kai šioje arenoje už mus serga 8000 aistruolių.

Mums tai labai svarbu. „Barcelona“ sirgaliai palaiko ryšį su komanda ir žaidėjai tai vertina. Žinome, kad galime kur kas daugiau nuveikti.

Žinau, kad katalonai yra kitokie, tačiau bandome surasti jų ryšį su serbais, graikais ar net ir lietuviais. Svarbiausia, kad mūsų gerbėjai palaiko klubą, kai jam ir ne visada sekasi – tai labai geras ženklas“.

„Tai buvo rungtynės, kuriose viską lėmė fiziškumas. Trečiąjį kėlinį pralaimėjome labai skaudžiai. Jie mus nuo visko nustūmė, buvo labai daug fizinio kontakto. Per tą kėlinį susirinkome daug kvailų pražangų ar panašių dalykų.

Bet mums pavyko sugrįžti į kovą ir esame dėl to labai laimingi. Nėra kada švęsti sėkmės, nes mūsų laukia rungtynės po 48 valandų, todėl turime kuo daugiau ilsėtis ir laukti kito mačo. Ši akistata parodė, kad turime charakterį, kad galime įveikti bet kurią Eurolygos komandą“.

Tuo tarpu CSKA treneris Dimitris Itoudis, kurio komanda patyrė penktąją nesėkmę per dešimtų turų, apgailestavo, kad nepasisekė išlaikyti susikrautą 10 taškų persvarą.

„Akivaizdu, kad apie žaidimą galima kalbėti daug. Pirmąjį ketvirtį ​​pradėjome šiek tiek be koncentracijos. Tačiau trečiajame kėlinyje į aikštę ėjome su konkrečiomis idėjomis – ką turime daryti gynyboje, o ką puolime.

Po trijų kėlinių jau turėjome plius dešimt taškų, tačiau taip pat žinojome, kad patirsime „Barcelona“ spaudimą. Gaila, kad nesusitvarkėme su šia situacjja – viską galėjome atlikti kur kas geriau“.

CSKA strategas užsipuolė ir Šarūną Jasikevičių. Mat trečiame kėlinyje Šaras žengė į aikštę tuo metu, kai CSKA rengė greitą ataką.

Ji buvo sustabdyta ir lietuviui buvo skirta techninė pražanga. Šaras teisėjui bandė aiškinti, kad puolant jo ekipai buvo neskirta pražanga. D.Itoudis reikalavo diskvalifikacinės pražangos Š. Jasikevičiui.

„Manau, kad tai buvo kritinis momentas. Su visa pagarba kolegai Šarui, jis numušė mūsų atakų ritmą.

Nėra tas pats, kas gauti techninę pražangą už tai, kad jos nusipelnei. Tu sustabdei greitą varžovų ataką.

Nenoriu kalbėti apie teisėjų darbą, nes tai draudžiama, tačiau apie tokią situaciją reikia diskutuoti su teisėjų vadovais ir Eurolyga“, – piktinosi CSKA graikas.

Pats Šaras dėl tokio D.Itoudžio pykčio tik šypsojosi: „Nebuvau patenkintas tuo momentu ir norėjau tai parodyti mano žaidėjams.

Taip pat negaliu kažką sakyti apie teisėjų sprendimus apskritai, nes pasisakymai gali kainuoti man didelius pinigus.

Juk artėja Kalėdos, reikės pirkti dovanas“, – šmaikščiai į graiko priekaištus atsakė lietuvis.