PČ atranka: latvių problemos, T.Šengelijos trauma ir triuškinantys rusai

Lyderiai

Per du pirmuosius turus po dvi pergales iškovojo ir grupių lyderėmis tapo Lietuva, Bosnija ir Hercegovina (F grupė), Belgija (A grupė), Slovėnija (C grupė), Izraelis (D grupė), Prancūzija (E grupė), Ispanija (G grupė) ir Rusija (H grupė).

Po du pralaimėjimus patyrė Čekija, Bulgarija (F grupė), Slovakija (A grupė), Kroatija (C grupė), Lenkija (D grupė), Portugalija (E grupė), Šiaurės Makedonija (G grupė) ir Nyderlandai (H grupė).

B grupėje nėra nei lyderių, nei autsaiderių. Joje visos keturios komandos laimėjo po vieną kartą.

Varžovai

F grupė yra vienintelė, kurioje po dvi pergales iškovojo dvi komandos. Lyderėmis tapo Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Pirmadienį lietuviai išvykoje nugalėjo čekus 74:66, bosniai taip pat svečiuose įveikė bulgarus 85:75.

Buvusio Vilniaus „Ryto“ žaidėjo Vedrano Bosničiaus treniruojama Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė antrąją pergalę pasiekė užtikrintai. Botevgrado arenoje svečiai beveik visą laiką pirmavo, o jų persvara trečiajame kėlinyje buvo pasiekusi 19 taškų.

Rezultatyviausiai tarp nugalėtojų žaidė „Boulogne-Levallois“ puolėjas Miralemas Halilovičius (21 taškas), Lugo „Breogan“ gynėjas Džananas Musa (17), Lagūnos „Tenerife“ puolėjas Emiras Sulejmanovičius (14) ir natūralizuotas amerikietis, Strasbūro SIG įžaidėjas Johnas Robersonas (11).

Po dviejų turų Lietuvos rinktinės įmestų ir praleistų taškų skirtumas geresnis negu Bosnijos ir Hercegovinos, todėl lietuviai F grupėje užima pirmąją vietą.

Per kitą atrankos langą, kurio rungtynės bus žaidžiamos 2022 metų vasario 24 ir 27 dienomis, grupės lyderiai dukart susitiks tarpusavyje. Pirmosios rungtynės vyks Bosnijoje ir Hercegovinoje, antrosios – Lietuvoje.

Žiemos pabaigoje taip pat du kartus susitiks taškų kol kas neturinčios Bulgarijos ir Čekijos komandos.

Latviai

Netikėtai didelių problemų kilo Latvijos krepšininkams. Jie Rygoje labai sunkiai nugalėjo vieną silpniausių atrankos turnyro komandų Slovakijos rinktinę 82:74.

Praėjusį ketvirtadienį latviai išvykoje visas 40 minučių lygiai kovojo su serbais, o slovakai namie net 26 taškų skirtumu pralaimėjo belgams. Todėl atrodė, kad pirmadienį Latvijos rinktinė turėtų pirmąją pergalę pasiekti be ypatingo vargo.

Tačiau taip neatsitiko. Slovakijos rinktinė, kurios dauguma krepšininkų žaidžia Slovakijos ir Čekijos lygose, aršiai priešinosi beveik visas rungtynes, o 36-ąją min. pirmavo 68:64. Tačiau tada Rihardas Lomažas ir Kristeris Zorikas užmėtė varžovus tritaškiais ir per kelias atakas ne tik persvėrė rezultatą, bet ir sukrovė lemiamą pranašumą 76:70.

K.Lomažas per šį spurtą iš toli pataikė triskart, o iš viso surinko 28 taškus (6/13 tritaškių). K.Zorikas pelnė 15 taškų.

Panevėžio „Lietkabelio“ puolėjas Kasparas Bėrzinis buvo dvyliktuke, tačiau Latvijos rinktinę treniruojantis italas Luca Banchi jo į aikštę neįleido.

Rezultatyviausi

Latvijos rinktinės ir Turkijos lygos debiutantės „Merkezefendi“ komandos gynėjas R.Lomažas po pirmojo lango yra rezultatyviausias atrankos turnyro Europos zonos žaidėjas. 25 metų latvis per dvejas rungtynes pelnė 61 tašką (į serbų krepšį jis įmetė 33 taškus).

Jis rezultatyviai žaidžia ir Turkijos lygoje, kurioje pelno 15,6 taško.

Atrankos turnyro rezultatyviausių žaidėjų lentelėje paskui R.Lomažą rikiuojasi slovėnas Klemenas Prepeličius (46), gruzinas Giorgis Šermadinis (44), baltarusis Maksimas Salašas (43), Gruzijos amerikietis Thaddusas McFaddenas ir švedas Ludvigas Hakansonas (41).

Lietuvos rinktinėje per dvejas rungtynes daugiausiai taškų pelnė Osvaldas Olisevičius (24), Eigirdas Žukauskas, Martynas Echodas (po 20), Laurynas Birutis (16), Gytis Masiulis ir vienerias rungtynes žaidęs Mindaugas Kuuzminskas (po 13).

Praradimas

Gruzijos rinktinė pirmadienį per rungtynes su Ispanijos komanda įregistravo tik vienuolika krepšininkų. Į Ispaniją iškeliavo dvylika žaidėjų, bet jau ten paaiškėjo, kad komandos draugams negalės padėti ryškiausia žvaigždė Tornike Šengelija. Maskvos CSKA puolėjas penktadienį per pirmąsias rinktinės rungtynes su ukrainiečiais patyrė traumą ir pirmadienį sėdėjo šalia atsarginių suolo be sportinės aprangos.

Nors Chaeno arenoje vilkėdami Gruzijos aprangą prieš Ispanijos rinktinę kovojo trys Ispanijos lygoje žaidžiantys krepšininkai Giorgis Šermadinis (Lagūnos „Tenerife“), Beka Buržanadze (Sevilijos „Real Betis“) ir natūralizuotas amerikietis Thaddusas McFaddenas (Mursijos UCAM), T.Šengelijos praradimas buvo pernelyg svarbus.

Pasaulio čempionė Ispanijos rinktinė jau antrojo kėlinio viduryje įgijo 21 taško persvarą (38:17) ir įtikinamai nugalėjo 89:61.

Beje, Ispanijos rinktinėje per šį langą žaidė tik vienas 2019 metų pasaulio čempionas (andorietis Quino Colomas) ir vienas Tokijo olimpinių žaidynių dalyvis Xabi Lopezas-Arostegui.

Būtent X.Lopezas-Arostegui pirmadienį buvo rezultatyviausias Ispanijos rinktinės krepšininkas (14 taškų), o Gruzijos rinktinėje labiausiai pasižymėjo ACB lygos trijulė G.Šermadinis (21 taškas), B.Buržanadze ir Th.McFaddenas (po 14).

Trylika

Pirmadienį po 13 taškų pelnė du buvę LKL klubų žaidėjai: ukrainietis Denysas Lukašovas ir islandas Elvaras Fridrikssonas. Tačiau jų nuotaikos po rungtynių buvo skirtingos.

Ukrainos rinktinė namie nugalėjo Šiaurės Makedonijos komandą 78:61, o Islandijos krepšininkai išvykoje pralaimėjo Rusijos ekipai 65:89.

Galutinis Sankt Peterburge vykusių rungtynių rezultatas net neatspindėjo milžiniško rusų pranašumo. Šeimininkai pirmąjį kėlinį laimėjo 17:4, o ketvirtajame kėlinyje pirmavo net 41 taško skirtumu 77:36.

Dar vienas buvęs LKL krepšininkas Yannickas Franke atakavo labai netaikliai (0/4 dvitaškių, 2/7 tritaškių) ir surinko 6 taškus. Galbūt kaip tik Y.Frankės taiklių metimų trūko Nyderlandų rinktinei, kuri išvykoje pralaimėjo permainingas rungtynes Italijos komandai 73:75.

Triuškinimai

Per pirmąjį atrankos langą Europos zonoje buvo sužaistos 32 rungtynės. Šešerios iš jų baigėsi 20 taškų ar didesniu skirtumu.

Dvi didžiausias pergales pasiekė Ispanijos krepšininkai. Jie Šiaurės Makedoniją nugalėjo 29 taškais, Gruziją – 28 taškais.

Truputį mažesniu skirtumu Belgija įveikė Slovakiją (26 taškais), Prancūzija – Vengriją (24 taškais), Rusija – Islandiją (24 taškais), Lietuva – Bulgariją (20 taškų).

Nė vieneriose rungtynėse nebuvo žaidžiamas pratęsimas, o vieno metimo (1-3 taškų) skirtumu baigėsi šešerios rungtynės.

Po dvejas labai atkaklias rungtynes žaidė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės. Vokiečiai 3 taškais nusileido estams ir taip pat 3 taškais nugalėjo lenkus, o olandai vienodu 2 taškų skirtumu pralaimėjo islandams ir italams.

Sistema

Europos komandos kovoja dėl 12 kelialapių į pasaulio pirmenybes. Atrankos turnyro pirmajame etape 32 komandos suskirstytos į aštuonias grupes. Po tris geriausias grupių komandas pateks į antrąjį etapą. Jame bus sudarytos keturios grupės po šešias komandas. Antrajame atrankos etape bus įskaityti pirmojo etapo rezultatai, o po tris geriausias komandas iš antrojo etapo grupių iškovos kelialapius į pasaulio pirmenybes.

Varžybos vyksta per šešis atrankos langus. Pirmasis langas buvo 2021 m. lapkričio 25-29 d., antrasis bus 2022 m. vasario 24-28 d., trečiasis – 2022 m. birželio 30-liepos 4 d. Per šiuos tris langus žaidžiamos pirmojo etapo rungtynės.

Lietuvos rinktinė per antrąjį langą dukart susitiks su Bosnija ir Hercegovina (2022 m. vasario 24 d. išvykoje ir vasario 27 d. namie), per trečiąjį langą žais išvykoje su Bulgarija (2022 m. liepos 1 d.) ir namie su Čekija (liepos 4 d.).

Per kitus tris langus vyks atrankos turnyro antrasis etapas. Ketvirtasis langas numatomas 2022 m. rugpjūčio 22-30 d., penktasis – 2022 m. lapkričio 7-15 d., šeštasis – 2023 m. vasario 20-28 d.

Jei lietuviai pateks į antrąjį atrankos etapą, jame žais su trimis geriausiomis E grupės komandomis (šioje grupėje rungtyniauja Prancūzija, Juodkalnija, Vengrija ir Portugalija).

Pirmadienio rezultatai

2 turas

F grupė

Čekija – Lietuva 66:74. T.Kyzlinkas 21, J.Bohačikas 13, M.Peterka 9/ M.Kuzminskas 13, M.Echodas 12, 11 atk.kam., E.Žukauskas 11, T.Dimša ir M.Girdžiūnas po 8, L.Birutis 6, A.Butkevičius ir O.Olisevičius po 4, V.Čižauskas ir G.Masiulis po 3, D.Gailius 2, M.Normantas 0.

Bulgarija – Bosnija ir Hercegovina 75:85. Č.Kostovas 13, J.Minčevas 12, S.Marinovas 11, P.Ivanovas 10/ M.Halilovičius 21, Dž.Musa 17, E.Sulejmanovičius 14, J.Robersonas 11.

Lentelė: Lietuva ir Bosnija/Hercegovina – po 2, Čekija ir Bulgarija – po 0.

A grupė

Latvija – Slovakija 82:74. R.Lomažas 28, K.Zorikas 15, A.Pasečnikas 11/ V.Brodziansky 21.

Lentelė: Belgija – 2, Latvija ir Serbija – po 1, Slovakija – 0.

E grupė

Vengrija – Prancūzija 54:78. Sz.Benke 14/ L.Labeyrie 19, M.Jaiteh 15.

Juodkalnija – Portugalija 83:69. J.Cobbsas 22, V.Mihailovičius 16/ D.Relvao 16.

Lentelė: Prancūzija – 2, Juodkalnija ir Vengrija – po 1, Portugalija – 0.

G grupė

Ukraina – Šiaurės Makedonija 78:61. A.Pustovyj 18, D.Lukašovas ir I.Sydorovas po 13/ B.Krstevskis 14, J.Wiley 12.

Ispanija – Gruzija 89:61. X.Lopezas-Arostegui 14, J.Fernandezas 13/ G.Šermadinis 21, B.Buržanadze ir Th.McFaddenas po 14.

Lentelė: Ispanija – 2, Ukraina ir Gruzija – po 1, Šiaurės Makedonija – 0.

H grupė

Rusija – Islandija 89:65. A.Zubkovas 14, S.Toporovas 12/ E.Fridrikssonas 13.

Italija – Nyderlandai 75:73. N.Akele 18, S.Tonutas ir A.Tessitori po 13/ Sh.Hamminkas 19, ... Y.Franke 6.

Lentelė: Rusija – 2, Italija ir Islandija – po 1, Nyderlandai – 0.

Kitų grupių lentelės

B grupė: Baltarusija, Turkija, Graikija ir Didžioji Britanija – po 1.

C grupė: Slovėnija – 2, Švedija ir Suomija – po 1, Kroatija – 0.

D grupė: Izraelis – 2, Vokietija ir Estija – po 1, Lenkija – 0.