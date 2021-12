Vis daugiau pastabų NBA superžvaigždei: Luka Dončičius yra per storas

„Net skaudu – Luka po aikštę vos ne vos juda. Jis per storas“, – konstatavo garsus krepšininkas ir televizijos komentatorius.

ESPN žurnalistas Timas MacMahonas skelbia, kad 201 cm slovėnas ir šį sezoną NBA startavo sverdamas 117 kilogramų, nors oficialiai klubas pateikia, jog krepšininko svoris yra 104 kilogramai.

Tiesa, jis jau du sezonus iš eilės pradeda NBA čempionatus su viršsvoriu, o baigiantis pirmenybėms sumažina svorį iki priklausančio.

„Mavericks“ pastaruoju metu stringa NBA, po 10 mačų laimėję vos 2 kartus ir tai siejama su L.Dončičiaus sportine forma – neva slovėnas nesugeba dėl svorio būti itin naudingu ekipai visą mačą.

Akistatoje su Bruklino komanda Slovėnijos rinktinės žvaigždė pelnė 28 taškus, po krepšiu sugriebė 6 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, pataikė 3 tolimus metimus iš 11.

Pats krepšininkas supranta, kad šiai dienai jo svoris nėra idealus.

„Būsiu storas ar plonas – vis tiek žmonės apie tai kalbės. Svarbiausia, kad pats žinau, jog su svorio pertekliumi man reikia padirbėti, – kalbėjo L.Dončičius. – Turėjau labai ilgą vasarą.

Atranka, olimpiada Tokijuje, o po to trijų savaičių poilsis, per kurį atsipalaidavau. Gal per daug atsipalaidavau.

Man tiesiog reikia sugrįžti į teisingą kelią.“

L.Dončičius šiame NBA sezone žaidžia po 35 minutes ir renka po 25,5 taško, atsikovoja po 7,9 kamuolio ir atlieka 8,5 rezultatyvaus perdavimo.