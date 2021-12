Vilniaus „Rytas“ (3/2) pirmadienį vykusiose FIBA Čempionų lygos rungtynėse dramatiškai 71:69 (19:17, 22:16, 17:18, 13:18) palaužė Oldenburgo EWE (1/4), taip užsitikrindamas patekimą į kitą Čempionų lygos etapą.

Vilniečiai likus rungtyniauti kiek mažiau nei minutę pirmavo 70:63, tačiau vokiečiai du kartus sugebėjo perimti kamuolį šį išsimetinėjant „Ryto“ krepšininkams ir skirtumą sumažino iki minimalaus, o ties su finaline sirena Camerono Clarko tritaškis galėjo svečiams padovanoti ir pergalę.

Visgi, vilniečių stratego Giedriaus Žibėno tokia rungtynių pabaiga iš kantrybės neišvedė ir, pasak trenerio, yra nesvarbu kokiu būdu buvo pergalė pasiekta.

„Abiem komandoms tai buvo lyg finalas. Džiugu, kad mes jį laimėjome ir nesvarbu kaip tai padarėme. Tai buvo gynybinio tipo rungtynės ir labai didžiuojuosi žaidėjais. Varžovai yra labai talentinga komanda, tačiau visuose kėliniuose išlaikėme juos su mažiau nei 20 taškų kraičiu. Dabar vyksime į Burgosą kautis dėl pirmos vietos grupėje ir spaudimas, manau, slėgs juos, o ne mus“, – komentavo G.Žibėnas.

– Kelis kartus turėjote dviženklę persvarą, tačiau nepavyko nulaužti rungtynių. Ko truko komandai?

– To apdainuoto žudikiško instinkto. Kiekvienas pas mus aikštelėje norėjo uždaryti rungtynes ir galiausiai tai padarėme ne per puolimą, o per gynybą.

Galbūt kai kur trūko šalto proto. Bet mums tai buvo tarsi finalas ir aš neturiu priekaištų savo žaidėjams.

– Kas nutiko rungtynių pabaigoje: kodėl varžovai perėmė du kamuolius?

– Tiesiog šiandien buvo leidžiamas kontaktinis krepšinis ir varžovai išplėšę kamuolį mums iš rankų. Mes žinojome, ką turime daryti ir turėjome tris perdavimo kampus, kur galėjome perduoti kamuolį.

Taip pat žinojome, kad jie žais ties baudos riba, nes turėjo dar tam tikrą atsargą. Šiandien buvo labai kontaktinis krepšinis, kartais net regbį primenantis ir labai džiaugiuosi, kad laimėjome tokias rungtynes. Tokios pergalės ugdo mūsų charakterį.

– Kiek daug komandai duoda Maurice’o Ndouro žaidimas?

– Jis visą širdį atiduoda, bet tai ne tik Ndouras, visi ją atiduoda. Tas pats Ivanas Buva, nors tai buvo ne jo rungtynės, bet vienoje iš lemiamų atakų blokavo varžovų metimą.

Šiandien laimėjome gynybiniu krepšiniu. Mes esame viena iš top trijų ar keturių komandų Čempionų lygoje ir mes eisime toliau.

– Kodėl I.Buvai nesusiklostė rungtynės?

– Pažiūrėkite koks buvo kontaktas, o ir varžovai dabar jam skiria daug daugiau dėmesio. Šiandien buvo gynybinės rungtynes, jis nesėkmingai įėjo į rungtynes.

Keliose vietose jis galėjo nusimesti kamuolį ir mes būtume juos nubaudę, bet tai yra pamokos ir mes judame į priekį.

– Sakėte, kad nesvarbu kaip laimėtos rungtynės, bet ar nereikėtų padaryti tam tikrų išvadų?

– Taškas yra taškas, mes treniruojamės ir žinome, ką turime pagerinti ir tai darome. Aišku, iš kiekvienų rungtynių mokomės ir dirbame, bet pasikartosiu, svarbiausia, jog laimėjome.

– Mačą stebėjo rekordinis skaičius sirgalių. Jus džiugina?

– Džiaugiamės, kad sirgalių daugėja, o ne mažėja. Gal nesukūrėme tiek momentų, kurie pakeltų visą areną ant kojų, bet reikia suprasti, kad būna ir tokių rungtynių.

Smagu buvo matyti atidarytą balkoną ir kaip vilniečiai praleidžia vakarus.