Norą palikti komandą išreiškęs D. Sabonis pergalingose rungtynėse buvo solidus

Rungtynes sėkmingiau pradėjo „Pistons“ ekipa kuri spurtavo 12:2. Tačiau namuose rungtyniavę „Pacers“ varžovams toliau bėgti neleido ir Myles’o Turnerio su D.Sabonio dvitaškiai skirtumą mažino, o Carisas LeVertas dviem tritaškiais po lietuvio perdavimų rezultatą išlygino.

Atsigavusi lietuvio ekipa pirmąjį kėlinį laimėjo trimis taškais, o po permainingo antro ketvirčio į pertrauką „Pacers“ žengė pirmaudami 70:64.

Trečiojo kėlinuko pradžioje Detroito krepšininkams pavyko priartėti iki 4 taškų – 77:81, tačiau šeimininkai greitai surengė tris sėkmingas atakas paeiliui ir susikrovė dviženklį pranašumą. Likusių rungtynių metu „Pacers“ sėkmingai didino persvarą, o „Pistons“ rezultatą sušvelnino tik pačioje rungtynių pabaigoje.

Domantas Sabonis per 31 minutę surinko 12 taškų (5/8 dvit., 0/1 trit., 2/2 baudos), atkovojo 9 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus suklydo.

Ryškiausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo C.LeVertas. Amerikietis ant parketo praleido 37 minutes ir per jas pasižymėjo 31 tašku (12/15 dvit., 0/3 trit., 7/9 baudos), 3 atkovotais ir 2 perimtais kamuoliais, 5 rezultatyviais perdavimais, 1 bloku ir 2 klaidomis.

Prieš rungtynes JAV spaudoje pasirodė informacija, kad lietuvis išreiškė oficialiai norą palikti komandą kuo greičiau. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad „Pacers“ sieks išmainyti savo lyderius, tačiau šią informaciją buvo stengiamasi neigti.

„Pacers“: Carisas LeVertas 31 (5 rez. per.), Justinas Holiday 17, Mylesas Turneris 16 (7 atk. kam., 4 blk.), Chrisas Duarte’as 15 (9 atk. kam.), Domantas Sabonis 12 (9 atk. kam., 6 rez. per.), Jeremy Lambas 11 (6 rez. per.).

„Pistons“: Saddiq’as Bay’us 28 (10 atk. kam., 5 rez. per.), Cade’as Cunninghamas 19 (6 atk. kam.), Frankas Jacksonas 18, Hamidou Diallo 12, Sabenas Lee 11 (5 rez. per., 3 per. kam.), Trey’us Lylesas 10.