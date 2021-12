Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite įdomiausių Eurolygos pirmojo rato skaičių rinkinyje.

0

Kauno „Žalgiris“ ir Atėnų „Panathinaikos“ per pirmąjį ratą išvykose nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Lietuvos čempionai varžovų aikštėse pralaimėjo 8 kartus, Graikijos čempionai – 9 kartus. Šios dvi komandos Eurolygoje užima dvi paskutines vietas. „Žalgirio“ sąskaitoje yra 3 pergalės, „Panathinaikos“ – 4 pergalės.

1

Dėl sveikatos krizės buvo nukeltos tik vienerios pirmojo rato rungtynės. 16 turų varžybos vyko sklandžiai, bet paskutiniame 17-ajame ture Milano „Olimpia“ dėl COVID-19 protrūkio negalėjo atvykti į Lietuvą ir žaisti su Kauno „Žalgiriu“. Kitos 152 rungtynės įvyko pagal tvarkaraštį.

2

Eurolygos lyderė „Barcelona“ per pirmąjį ratą patyrė du pralaimėjimus. Šarūno Jasikevičiaus komanda spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje suklupo dvejose iš eilės rungtynėse, kuriose išvykose žaidė su Tel Avivo „Makabi“ ir Milano „Olimpia“.

„Barcelona“ iškovojo 15 pergalių. Nuo jos mažiausiai atsilieka Madrido „Real“ (14), Pirėjo „Olympiakos“ (12) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (11).

3

Šį sezoną trenerius pakeitė trys klubai. Pirmasis tą padarė Kauno „Žalgiris“, dar spalio pradžioje atleidęs austrą Martiną Schillerį ir pakvietęs slovėną Jurę Zdovcą. Lapkričio viduryje Vitorijos „Baskonia“ komandoje juodkalnietį Duško Ivanovičių pakeitė kroatas Nevenas Spahija, gruodžio viduryje „Monaco“ komandoje juodkalnietį Zvezdaną Mitrovičių – serbas Saša Obradovičius.

4

Per pirmąjį ratą komandos tik keturis kartus pelnė 100 ar daugiau taškų. Rezultatyviausiose rungtynėse „Barcelona“ po pratęsimo nugalėjo Kazanės „Uniks“ klubą 111:109. 107 taškus surinko „Monaco“, irgi per pratęsimą įveikęs Kauno „Žalgirį“. Vienintelė komanda, triženklę ribą pasiekusi be pratęsimo, buvo Maskvos CSKA, kuri įmetė 100 taškų per rungtynes su Stambulo „Anadolu Efes“.

Praėjusį reguliarųjį sezoną 100 ar daugiau taškų komandos pelnė 24 kartus, užpraėjusį sezoną, kuris nebuvo baigtas dėl pandemijos – 33 kartus.

5

Artūras Milaknis turnyre užima penktąją vietą pagal tritaškių taiklumą. Jis pataikė 46,2 proc. tolimų metimų (30 iš 65). A.Milaknis – vienintelis žalgirietis ir vienintelis lietuvis, patenkantis į asmeninės statistikos lyderių penketus.

Į dešimtukus patenka dar du Kauno „Žalgirio“ krepšininkai. Joshas Nebo yra šeštas pagal atkovotus kamuolius (vid. 6,4) bei dvitaškių taiklumą (68,4 proc.) ir devintas pagal blokuotus metimus (vid. 0,9), Mantas Kalnietis – septintas pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 4,5).

Vitorijos „Baskonia“ puolėjas Rokas Giedraitis yra aštuntas pagal baudos metimų taiklumą (89,5 proc.).

6

Į rezultatyviausių krepšininkų dešimtuką patenka šeši amerikiečiai. Tačiau tris pirmąsias vietas užima europiečiai: juodkalnietis Nikola Mirotičius iš „Barcelona“ pelno 17,8 taško, prancūzas Elie Okobo iš Vilerbano ASVEL – 16,4 taško, serbas Vasilije Micičius iš Stambulo „Anadolu Efes“ – 16,3 taško.

Po jų rikiuojasi amerikiečiai Darrunas Hilliardas iš Miuncheno „Bayern“ (15,8 tšk.), Willas Clyburnas iš Maskvos CSKA (15 tšk.), Isaiah Canaanas iš Kazanės „Uniks“ (14,8 tšk.), Mike‘as Jamesas iš „Monaco“ (14,5 tšk.) ir kroatas Mario Hezonja iš „Uniks“ (14,5 tšk.).

Beje, E.Okobo ir I.Canaanas yra Eurolygos debiutantai.

7

Septyneriose rungtynėse buvo žaidžiami pratęsimai. Net keturis kartus 40 minučių neužteko „Barcelona“ krepšininkams, kurie visose ketveriose pratęstose rungtynėse šventė pergales. Po tris pratęsimus žaidė Kazanės „Uniks“ (visus tris pralaimėjo) ir „Monaco“ (dukart laimėjo).

Kauno „Žalgiris“ žaidė vieną pratęsimą ir per jį nusileido „Monaco“ komandai.

8

Aleksejus Švedas pelno 8 taškais mažiau negu praėjusį sezoną, kuriame tapo rezultatyviausiu Eurolygos krepšininku. Praėjusį sezoną atstovaudamas „Chimki“ komandai rusas įmesdavo 19,8 taško, šį sezoną Maskvos CSKA ekipoje renka 11,1 taško.

Perėjus į Maskvos komandą, žemyn smuko ir Mariaus Grigonio rezultatyvumas. Jis praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ pelnydavo 13,4 taško, šį sezoną CSKA klube įmeta 5,8 taško.

9

Kauno „Žalgiris“ sezono pradžioje pralaimėjo devynerias iš eilės rungtynes ir pirmąją pergalę pasiekė tik dešimtajame ture namie žaisdamas su Atėnų „Panathinaikos“ klubu. Tai – ilgiausia šio Eurolygos sezono pralaimėjimų virtinė.

Ilgiausia pergalių virtinė – tokia pati. „Barcelona“ nuo devintojo turo laimėjo devynis kartus iš eilės ir galės pratęsti šią virtinę kitą savaitę.

10

Tik per dešimt rungtynių arenose buvo daugiau negu 10 tūkstančių sirgalių. Penkiaženklis lankomumas penkis kartus užfiksuotas Tel Avive, tris kartus – Kaune, po kartą – Atėnuose ir Stambulo „Sinan Erdem“ arenoje, kurioje svečius priima „Anadolu Efes“ komanda. Būtent per „Anadolu Efes“ ir „Barcelona“ rungtynes pasiektas sezono rekordas – 15008 žiūrovai.

Pagal žiūrovų skaičių pirmajame rate pirmavo „Makabi“ (vid. 10072), „Žalgiris“ (8872) ir „Anadolu Efes“ (8126).

Be žiūrovų vyko dvejos rungtynės Miunchene.

11

Roko Giedraičio rezultatyvumo vidurkis yra beveik 11 taškų (tiksliau – 10,8). Vitorijos „Baskonia“ puolėjas yra vienintelis Lietuvos krepšininkas, kurio rezultatyvumo vidurkis dviženklis.

„Monaco“ vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas pelno 8,7 taško, Kauno „Žalgirio“ gynėjas Lukas Lekavičius – 8,1 taško, „Barcelona“ gynėjas Rokas Jokubaitis – 7,6 taško, „Žalgirio“ gynėjas Artūras Milaknis – 6,8 taško, Sankt Peterburgo „Zenit“ vidurio puolėjas Artūras Gudaitis – 6,7 taško.

12

Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Shane‘as Larkinas gruodžio viduryje dvyliktąjį kartą karjeroje buvo pripažintas naudingiausiu Eurolygos turo krepšininku. Daugiau kartų turo laureatu tapo tik prancūzas Nando De Colo (16), žaidžiantis kitoje Stambulo ekipoje „Fenerbahçe“. Tačiau šį sezoną N.De Colo naudingiausiu turo žaidėju dar nebuvo pripažintas nė sykio.

13

Tik trylika krepšininkų visas 17 rungtynių pradėjo starto penkete. Tiesa, prie jų gali prisidėti Milano „Olimpia“ aukštaūgis Nicolo Melli, kurio komanda 17-ųjų rungtynių dar nežaidė (visas 16 praėjusių rungtynių „Olimpia“ starto penkete taip pat pradėjo Shavonas Shieldsas, bet jis praėjusią savaitę patyrė sunkią traumą).

Pirėjo „Olympiakos“ starto penketas nė karto nesikeitė. Visas 17 rungtynių pradėjo Thomasas Walkupas, Tyleris Dorsey, Aleksandras Vezenkovas, Kostas Papanikolaou ir Moustapha Fallis.

Į Kauno „Žalgirio“ starto penketą šį sezoną jau buvo patekę net 13 krepšininkų! Janis Strėlniekas starto penkete pradėjo 14 rungtynių (kitas dvejas rungtynes latvis praleido dėl traumos), Mantas Kalnietis ir Tyleris Cavanaugh – po 10.

14

Kauno „Žalgirio“ vidurio puolėjas Joffrey Lauvergne‘is dėl traumos iki švenčių praleido 14 rungtynių. Jis žaidė tik du mačus. „Žalgirio“ kapitonas Paulius Jankūnas, kuris irgi gydosi traumą, į aikštę ėjo penkeriose rungtynėse.

Kauno komandoje visas 16 rungtynių žaidė keturi krepšininkai: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas.

15

Per pirmąjį ratą naudingiausiais turų žaidėjais buvo pripažinti 15 krepšininkų. Po du kartus turo laureatais tapo gruzinas Tornike Šengelija iš Maskvos CSKA, amerikietis Scottie Wilbekinas iš Tel Avivo „Makabi“ ir juodkalnietis Nikola Mirotičius iš „Barcelona“. Viename ture naudingiausio vardą pasidalijo du žaidėjai.

Tarp turo laureatų nebuvo nei Kauno „Žalgirio“ krepšininkų, nei užsienio klubuose žaidžiančių lietuvių.

16

Kauno „Žalgiryje“ per 16 rungtynių žaidė 16 krepšininkų. Nė vieno iš jų rezultatyvumo vidurkis nėra dviženklis. Kauno komandos atakas dažniausiai pabaigdavo Janis Strėlniekas (9,3 tšk.), Tyleris Cavanaugh (8,7 tšk.), Joshas Nebo (8,5 tšk.), Lukas Lekavičius (8,1 tšk.) ir Artūras Milaknis (6,8 tšk.).

19

Madrido „Real“ komandoje per pirmąjį ratą žaidė net 19 krepšininkų. Madrido klubas dėl traumų ir COVID-19 registravo kelis dublerių komandos žaidėjus, o penki 17-mečiai vaikinai (Juanas Nunezas, Eli Ndiaye, Urbanas Klavžaras, Sediqas Garuba, Baba Milleris) šį sezoną debiutavo Eurolygoje.

Visas 17 rungtynių Madrido komandoje žaidė tik Rudy Fernandezas.

23

„Monaco“ vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas per pralaimėtas 17-ojo turo rungtynes su Berlyno ALBA komanda pelnė 23 taškus. Tai – šio sezono Lietuvos krepšininkų rekordas.

30

Pirmajame rate 30 rungtynių baigėsi 20 taškų ar didesniu skirtumu (beveik penktadalis iš 152 Eurolygos rungtynių). Dažniausiai varžovus triuškino po penkis kartus dideliu skirtumu nugalėję Pirėjo „Olympiakos“ ir „Barcelona“. Dažniausiai triuškinama komanda buvo penkis kartus tokiu skirtumu pralaimėjusi Vitorijos „Baskonia“.

„Žalgiris“ nė karto nelaimėjo dideliu skirtumu, o didžiausius pralaimėjimus patyrė žaisdamas su Stambulo „Anadolu Efes“ (34 taškais), „Barcelona“ (23) ir Maskvos CSKA (22).

37

Tel Avivo „Makabi“ lyderis Scottie Wilbekinas per laimėtas rungtynes su „Monaco“ komanda įmetė 37 taškus. Tai – šio sezono rekordas.

Įmesti 35 taškus kartą pavyko Elie Okobo iš Vilerbano ASVEL, 34 taškus pelnė Darylas Maconas iš Atėnų „Panathinaikos“, 33 taškus – Tornike Šengelija iš Maskvos CSKA.

39

Stambulo „Fenerbahçe“ savo aikštėje sutriuškino Kazanės „Uniks“ komandą 39 taškų skirtumu 80:41. Tai – šio sezono rekordas. Šiose rungtynėse taip pat buvo pasiektas sezono mažiausio rezultatyvumo rekordas.

40

Vitorijos „Baskonia“ puolėjas Mattas Costello per 17-ojo turo rungtynes su Miuncheno „Bayern“ klubu visas 40 minučių žaidė be keitimo. Taip atsitiko, nes Vitorijos komandoje liko tik aštuoni sveiki žaidėjai.

Vis dėlto sezono rekordas priklauso ne M.Costello, bet Kazanės „Uniks“ puolėjui Johnui Brownui, kuris tame pačiame ture per pratęstas rungtynes su „Barcelona“ komanda žaidė 41 min. 8 sek.

70

Kauno „Žalgirio“ rezultatyvumo vidurkis pirmajame rate buvo truputį didesnis nei 70 taškų (70,4 taško). „Žalgiris“ pagal pelnomus taškus užima paskutinę vietą. Rezultatyviausiai žaidžia „Barcelona“, kuri renka 85,2 taško.