NBA naktis Bostone: pusšimtis J. Browno taškų, pro šalį mėtęs I. Brazdeikis ir „Celtics“ pergalė

„Celtics“ į lemiamą kėlinį žengė atsilikdami net 12 taškų, tačiau savo žodį tarė Jaylenas Brownas. Gynėjas per ketvirtį svečiams atseikėjo net 21 tašką.

Bostono ekipa likus keturioms minutėms dar turėjo 14-os taškų deficitą, tačiau būtent tiek J.Brownas per likusį kėlinio laiką ir pelnė. Amerikiečio tikslus dvitaškis likus žaisti pusę minutes galėjo šeimininkams atnešti pergalę, tačiau Timo Frazierio metimas sekančioje atakoje taip pat buvo tikslus.

Pratęsimas ir toliau vyko taškas į tašką. Likus žaisti 42 sekundes Wendellis Carteris pataikė vieną iš dviejų baudos metimų, po kurių Orlando ekipa atsilikinėjo tašku – 110:109.

Bostono ekipa į tai atsakė tiksliu tritaškiu. J.Brownas verždamasis link krepšio pastebėjo atsidengusi Alą Horfordą ir atlikęs šiam perdavimą nepasigailėjo – metimas buvo tikslus.

I.Brazdeikis ant parketo praleido 7 minutes ir prametęs visus keturis metimus taškais nepasižymėjo, atkovojo ir pavogė po vieną kamuolį, po kartą blokavo varžovų metimą ir suklydo.

Ryškiausiai rungtynėse spindėjo „Celtics“ gynėjas Jaylenas Brownas. Amerikietis per 46 minutes pelnė 50 taškų (14/19 dvit., 5/10 trit., 7/8 baudos), atkovojo 11 ir pavogė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, varžovams išrašė 2 blokus ir 7 kartus klydo.

„Celtics“: Jaylenas Brownas 50 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok., 7 kld.), Dennisas Schroderis 21 (7 rez. per.), Marcusas Smartas 17 (7 atk. kam., 7 rez. per.).

„Magic“: Terrence'as Rossas 33 (5 atk. kam., 3 per. kam.), Gary Harrisas 23 (4 per. kam.), Wendellas Carteris 15 (16 atk. kam., 7 rez. per.), Timas Frazieras (5 atk. kam.) ir Franzas Wagneris po 14.