J. Elmore’o pasirodymo sužavėtas J. Zdovcas: „Akivaizdu, kad esame praradę savąjį ritmą“

„Žalgirio“ strategas Jure Zdovcas po rungtynių pirštu dūrė į prastą kauniečių gynybą.

„Neatėjome pasiruošę rungtynėms. Tikėjausi to. Praeitą kartą laimėjome didžiuliu pranašumu. Kontroliavome rungtynes, bet prasidėjo keitimai ir kritome žemyn. Šiauliai yra puolimo komanda ir jiems pagavus ritmą, darosi sunku juos sulaikyti. Pagrindinė problema šiandien buvo gynyba. Buvome lėti, vėlavome, be energijos, jokio kontakto. 46 taškai per pirmąją pusę yra nepriimtina. Radome laisvų metimų, 24 rezultatyvūs perdavimai, paėmėme kamuolių puolime. Buvo tikrai daug laisvų metimų, nes jie nežaidžia gynybos, orientuoti į puolimą. Galiausiai sumetėme 90 taškų ir laimėjome“, – kalbėjo slovėnas.

– Net 4 jūsų komandos rungtynės buvo atidėtos. Kaip tai veikia jūsų žaidybinį ritmą?

– Nenoriu ieškoti pasiteisinimų, bet aišku, kad tai nėra lengva. Akivaizdu, kad esame praradę savąjį ritmą. Kai vietoje rungtynių turi treniruotis, matai žaidėjų veiduose, kad kažkas ne taip. Keliavome į Graikiją ir tiesiog į grįžome namo. Nėra lengva, bet yra kaip yra. Negalime pasiduoti tokiems įvykiams ir turime prisitaikyti.

– Kokį įspūdį palieka Šiaulių lyderis J.Elmore’as?

– Pamačius šį žaidėją, galiu pasakyti, kad jis talentingas. Žinome, kad jis puolime – neįtikėtinas taškų rinkėjas. Tai yra puikaus talento žaidėjas, galintis duoti daug naudos puolime. Tik dabar užfiksavau, kad jis pelnė net 32 taškus, negalime leisti tiek taškų rinkti vienam žmogui. Žinojau jį jau iš žaidimo Vengrijoje. Nenoriu parodyti nepagarbos „Šiauliams“, bet jis turi žaisti geresnėje komandoje.

– Kaip atrodė gimtadienį švenčiantis E.Ulanovas?

– Jis yra vienas geriausių mūsų žaidėjų. Tai jis pademonstravo ir gynyboje, ir puolime. Ypatingai svarbus buvo jo metimais susitikimo pabaigoje. Tikiuosi jis taip žais ir toliau.