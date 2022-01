„Nauji metai, nauja pradžia. Buvo septyneri nuostabūs metai „Žalgirio“ klubo organizacojoje, kur daug ko išmokau, turėjau kūrybos laisvę, galėjau realizuoti save ir pažinti įkvepiančių žmonių. Ačiū „Mano komandai“ už šiuos metus ir sukurtą ryšį“, – rašė U.Jurkštaitė.

Moteris pasidalijo, kad karjerą tęs „YTL Arena Bristol“ įmonėje, kur dirbs su renginių organizavimu.

U.Jurkštaitė „Žalgiryje“ buvo atsakinga už verslo plėtrą, organizacijos funkcijų ir įvairių operacijų tobulinimą, verslo strategijos įgyvendinimą.

Ji taip pat atstovavo „Žalgiriui“ Eurolygos verslo vadovų taryboje, be to, smarkiai prisidėjo prie to, kad klubas laimėtų ne vieną Eurolygos „Devotion Marketing Awards“ prizą, skiriamą už rinkodaros pasiekimus sezono metu.

Lrytas.lt primena, kad komandos vadovas Paulius Motiejūnas šiuo metu ieško žmogaus, kuris taptų „Žalgirio“ ir „Žalgirio“ arenos vykdančiuoju direktoriumi.