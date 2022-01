Prieš „Žalgirį“ išsirikiuos negandų prislėgtas „Fenerbahçe“

Padėtis

Kauno „Žalgiris“ pastarosiomis savaitėmis Eurolygoje žaidė labai retai ir beveik neturėjo galimybės pakilti iš paskutinės 18-osios vietos. Lietuvos čempionų sąskaitoje šiuo metu yra 3 pergalės, kurias pavyko iškovoti per 17 rungtynių.

Kauniečiai šį sezoną dar nė karto nelaimėjo už Lietuvos ribų. Išvykose „Žalgiris“ pralaimėjo visas devynerias rungtynes.

Žalgiriečius mažiausiai lenkia Atėnų „Panathinaikos“, kurio sąskaitoje yra 4 pergalės per 18 rungtynių.

Kitos komandos jau nutolo. 6 kartus laimėjo Berlyno ALBA (per 18 rungt.), po 7 kartus – Vitorijos „Baskonia“ (per 19 rungt.), Tel Avivo „Maccabi“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ (per 18 rungt.).

„Fenerbahçe“ laimėjo 8 iš 18 rungtynių ir užima dešimtąją vietą. Nuo geidžiamos aštuntosios pozicijos „geltoni-mėlyni“ atsilieka nežymiai – tik vienu tašku. Aštuntąją vietą užimantis Stambulo „Anadolu Efes“ laimėjo 9 iš 19 rungtynių, o tarp dviejų Turkijos klubų įsiterpęs „Monaco“ – 9 iš 20 rungtynių.

Verta pažymėti, kad pagal pralaimėtas rungtynes „Fenerbahçe“ yra tokioje pačioje padėtyje, kaip „Anadolu Efes“, ir net geresnėje padėtyje negu daugiau rungtynių žaidęs „Monaco“.

Nuo Eurolygos vidutiniokų „Fenerbahçe“ buvo atsilikęs lapkričio mėnesį, kai patyrė keturis iš eilės pralaimėjimus ir nukrito į 16-ąją vietą (tuo metu iki aštuntosios vietos trūko net 4 taškų. Tačiau iškart po to, gruodžio mėnesį, „geltoni-mėlyni“ laimėjo ketverias iš eilės rungtynes ir po 16-ojo turo pakilo į devintąją vietą.

Prastovos

Gruodžio pabaigoje ir sausio pirmoje pusėje „Fenerbahçe“ dėl koronaviruso praleido trejas rungtynes. Gruodžio pabaigoje Stambulo klubas pranešė apie tris užsikrėtusius žaidėjus, tačiau visos trejos „geltonų-mėlynų“ rungtynės buvo nukeltos dėl koronaviruso protrūkio varžovų komandose.

Iš pradžių žaisti atsisakė Madrido „Real“, po to – Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Berlyno ALBA komandos.

Šiais metais „Fenerbahçe“ žaidė tik vienerias Eurolygos rungtynes. Sausio 11 dieną į Stambulą atvyko Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkai, kuriuos Aleksandaro Džordževičiaus auklėtiniai nugalėjo 94:80 (M.Mahmutoglu 17, A.Polonara 15, D.Pierre‘as 14, D.Bookeris 12).

Traumos

Stambulo komandai daug didesnė problema yra žaidėjų traumos. „Geltonus-mėlynus“ pastarosiomis savaitėmis užgriuvo tikra traumų lavina, o du didžiausi praradimai – abu svarbiausi komandos žaidėjai Nando De Colo (12,1 tšk., 4 rez. per.) ir Janas Vesely (13,4 tšk., 5,9 atk. kam.).

Abu lyderiai pastarąjį kartą žaidė prieš pat Kalėdas per Eurolygos rungtynes su Vilerbano ASVEL. Tačiau per Kalėdas klubo vadovai pranešė iškart dvi liūdnas naujienas: N.De Colo ir J.Vesely negalės rungtyniauti bent šešias savaites. J.Vesely patyrė čiurnos traumą, N.De Colo susižeidė ranką. Prancūzui buvo atlikta operacija, po kurios atsigauti galbūt reikės dar daugiau laiko.

Beveik tuo pačiu metu paaiškėjo, kad atlikti kelio operaciją reikės Danilo Bartheliui, kuris šį sezoną žaidė vos dvejas rungtynes (po vienerias – Eurolygoje ir Turkijos lygoje). Maža to, gruodį buvo susižeidę dar du aukštaūgiai Devinas Bookeris (9,5 tšk.) ir Ahmetas Duverioglu (2,8 tšk.). „Fenerbahçe“ laimei, šiedu krepšininkai jau grįžo į rikiuotę. Pranešimai apie nuostolius nesiliovė ir sausio mėnesį. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad dėl peties traumos apie mėnesį negalės žaisti Marialas Shayokas (4,9 tšk.).

Praėjusią savaitę kojos skausmais skundėsi ir Pierria Henry (7,9 tšk., 3,8 rez. per.). Vis dėlto jis nepraleido rungtynių su „Olympiakos“ klubu. Tačiau P.Henry nei sekmadienį, nei antradienį nežaidė Turkijos lygoje.

Užpildyti spragas „Fenerbahçe“ pabandė pakviesdamas amerikietį Jehyve‘ą Floydą (24, 203). Vis dėlto šis puolėjas – menka paspirtis. Sezono pradžioje jis žaidė Atėnų „Panathinaikos“ komandoje ir pelnydavo 2,5 taško.

Stambulo ekipoje jo indėlis kol kas irgi vos pastebimas. Naujokas žaidė dvejas Eurolygos rungtynes ir pelnė 4 taškus.

Lyderiai

Žaisti negalintys J.Vesely ir N.De Colo yra rezultatyviausi „Fenerbahçe“ krepšininkai. Nė vieno kito komandos žaidėjo vidurkis nėra dviženklis.

Stambuliečiams praradus abu lyderius, dar didesnė atsakomybė tenka D.Bookeriui (9,5 tšk.), Marko Guduričiui (8,9 tšk.), Achillei Polonarai (8,6 tšk.), P.Henry (7,9 tšk.), Dyshawnui Pierre‘ui (7,5 tšk.),

Už legionierių nugarų nebegali slėptis ir turkų krepšininkai. O jie Stambulo komandoje atlieka statistų vaidmenis. Užsieniečiams truputį padeda tik Melihas Mahmutoglu (4,4 tšk.) ir Sehmusas Hazeras (3,9 tšk.).

Vienintelis krepšininkas, šį sezoną žaidęs visas 18 rungtynių, yra P.Henry. Po 17 rungtynių žaidė A.Polonara, D.Bookeris („Fenerbahçe“ pasisekė, kad jis traumą gydėsi tuo metu, kai Eurolyga nukėlė kelis mačus)bei šiuo metu iš rikiuotės iškritę N.De Colo ir J.Vesely.

Turkijos lygoje

Turkijos lygoje „geltoniems-mėlyniems“ iki Naujųjų metų beveik viskas ėjosi kaip per sviestą. Tiesa, „Fenerbahçe“ spalio mėnesį nepavyko išvengti apmaudžios nesėkmės žaidžiant su „Bursaspor“, bet tai buvo vienintelis nemalonus epizodas. Jį su kaupu kompensavo triuškinama pergalė prieš pagrindinį varžovą „Anadolu Efes“ klubą 90:68 ir spalio pabaigoje pradėta ilga devynių pergalių virtinė.

Naujuosius metus „Fenerbahçe“ sutiko superlygoje tvirtai užimdamas pirmąją vietą. Tačiau sausį lyderiai gavo du paeiliui antausius nuo Stambulo „Darüşşafaka“ (namie 61:79) ir paskutinę vietą užimančio Aliagos „Petkim“ (išvykoje po pratęsimo 90:95)

„Fenerbahçe“ su Aliagos komanda žaidė praėjusį sekmadienį, o antradienį vėl ėjo į aikštę ir namie kovojo su Stambulo „Byuykcekmece“ ekipa. Šias rungtynes „Fenerbahçe“ nesunkiai laimėjo 90:65. Trys rezultatyviausi krepšininkai buvo turkai Melihas Mahmutoglu (17 taškų), Semusas Hazeras (15) ir Metecanas Birsenas (12).

„Fenerbahçe“ dvyliktuke antradienį nebuvo traumuotų J.Vesely, N.De Colo, D.Barthelio, P.Henry, M.Shayoko ir Ismeto Akpinaro.

„Fenerbahçe“ lieka superlygos lentelės pirmojoje vietoje. „Geltoni-mėlyni“ laimėjo 14 iš 17 rungtynių. Visai šalia – „Anadolu Efes“ (13 iš 16) ir „Darüşşafaka“ (13 iš 17), truputį daugiau atsiliko Stambulo „Galatasaray“, „Gaziantep“ ir Izmyro „Karşıyaka“ (po 11 iš 17).

Ankaros „Türk Telekom“ klubas, kuris žaidžia vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“, užima tik vienuoliktąją vietą (6 iš 17).