Lietuvos klubas po 18 rungtynių Eurolygoje iškovojo vos 3 pergales ir užima paskutiniąją 18-ąją vietą. Tragiškas kauniečių sezonas nesuteikia daug progų „Žalgirio“ fanams ir šiems tenka pozityvo ieškoti tik tam tikrose detalėse.

Ketvirtadienio rungtynėse žalgiriečiai galėtų „pasidžiaugti“, jog didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Tačiau tuomet į akis krito kitas liūdnas faktas. „Fenerbahce“ ekipai negalėjo padėti Nando De Colo, Janas Vesely ir Marialas Shayokas.

„Pozityvo gali įžvelgti dažnai „Žalgirio“ rungtynėse, tačiau bėda, jog tas pozityvas dažnai nevirsta pergalėmis. To pozityvo neužtenka atkarpomis.

Vieną kėlinį sužaidi gerai, o kitas ketvirtis tą pozityvą nuneša į dausas. Tačiau bendras rezultatas yra blogas ir galima teigti, jog jokio pozityvo nėra. Nes su tokiu žaidimu, kokį žaidė „Fenerbahce“ ir kokie žaidėjai rungtyniavo, manau, kad „Žalgiris“ privalėjo laimėti rungtynes“, – aštriai apie Eurolygos rungtynes pasisakė krepšinio specialistas Tomas Purlys.

Kritikos pažerti šiuo atveju galima ir „Žalgirio“ vyriausiajam treneriui Jure Zdovcui. Likus rungtyniauti 44 sekundes ir atsiliekant rezultatu 67:69 kauniečiai nusprendė pradėti iš savo aikštės pusės, o iššvaisčius net 14 sekundžių, svarbus metimas buvo prastas ir neparuoštas: Mantas Kalnietis, stovėdamas toli nuo tritaškio linijos, nusprendė mesti kamuolį į krepšį per iškeltas varžovų rankas, o metimas buvo itin netikslus.

Tuo tarpu puolant varžovams kauniečiai nebandė gintis nuo šeimininkų atakos ir trenerio liepimu prasižengė. Devinui Bookeriui patailius baudos metimus, Stambulo klubas tapo nepavejamas.

Tai nebuvo pirmas ar antras „Žalgirio“ pralaimėjimas, patirtas rungtynių pabaigoje. Lietuvos jaunučių vaikinų rinktinės treneris T.Purlys įvardino dvi pagrindines pralaimėjimų priežastys.

„Pirmas dalykas – tai buvo nesuprantama, kodėl reikėjo neišsimesti kamuolio iš šono likus žaisti 44 sekundes ir tuomet nepadidnus galimybių surengti dvi atakas. Man tai buvo keista, mes paprasčiausiai gali padaryti ataką, atsilikinėji dviem taškais ir niekuo nerizikuoji.

Iš šono išsimesdamas tikrai gali per 10 sekundžių surasti gerą metimą, tuo labiau varžovai turėjo keturias komandines pražangas.

Antras dalykas – ir vėl pasimatė, jog „Žalgiris“ neturi lyderio ir nėra kam imtis iniciatyvos. Praėjusį sezoną, jeigu ne Marius Grigonis, tai, turbūt, irgi 3-4 rungtynes būtume pralaimėję. Tačiau turėjome žmogų, kuris pasiimdavo kamuolį į rankas ir padarydavo tą lemiamą ataką. Dabar to „Žalgiris“ neturi“, – apie „Žalgirio“ situaciją lrytas.lt portalui kalbėjo krepšinio specialistas.

Solidžias rungtynes sužaidė Marekas Blaževičius. Aukštaūgis per 25 minutes surinko 10 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Tačiau lietuvio praleidžiamas laikas aikštelėje greitu laiku drastiškai sumažės, nes kauniečiai laukia prie komandos prisijungsiančio prancūzo Joffrey Lauvergne’o.

„M.Blaževičiui yra bėda, jog jis yra grynas penktas numeris. Jeigu jis būtų combo žaidėjas, arba jei „Žalgiris“ bandytų kaip „Lietkabelis“, tam tikromis situacijomis rungtyniauti dviem iš toli nemetančiais vidurio puolėjais, galėtų jis rungtyniauti daugiau.

Galbūt tai ir būtų verta pabandyti, bet tuo aš tikrai netikiu, nes jau prasidėjo antra sezono pusė, o tokį variantą reikėtų praktikuoti nuo sezono pradžios: mat reikia daug laiko, norint įprasti žaisti dviem centrais.

Tad jeigu Marekui numatytas trečio centro vaidmuo, jo minutės turėtų ženkliai mažėti arba iš viso jis keliaus tik ant suolo, nes duoti laiko trims centro puolėjams yra be galo sunki užduotis - nė vienas iš jų nespėtų įsižaisti“, – niūriomis prognozėmis dėl M.Blaževičiaus dalinosi T.Purlys.

Savo karjeros rungtynes sužaidė 24-еrių Karolis Lukošiūnas. Snaiperis pelnė 15 taškų ir pagerino Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rekordą. Iki šiol joks žalgirietis nebuvo išmetęs tiek tolimų metimų per vienerias rungtynes. Tačiau T.Purlys teigia, kad lietuvis užsisėdėjo Kaune ir „Žalgiris“ turėjo anksčiau nuspręsti, ką daryti su Karoliu.

„Man rodos jis jau yra šiek tiek užsisėdėjęs „Žalgiryje“. Manyčiau, kad „Žalgiriui“ turėti Artūrą Milaknį ir K.Lukošiūną nebuvo verta. Tai yra panašūs žaidėjai ir reikėjo jiems anksčiau spręsti dilemą – ar skolinti Karolį ar užlesti jam A.Milaknio vietą.

Natūraliai patirties jis turi mažiau, bet jis jau to amžiaus, kai jis turi žaisti. Kiek matome, jis turi potencialo būti panašaus lygio kaip A.Milaknis“, – savo nuomone dalijosi krepšinio treneris.

Sekmadienį laukia kauniečių laukia rungtynės su Vilniaus „Rytu“ išvykoje. Pirmąją dvikovą Kaune laimėjo Vilniaus „Rytas“ 84:75. Nuo šios lapkričio mėnesį vykusios dvikovos vilniečiai iškovojo 14 pergalių iš eilės. T.Purlys prieš šią lyderių kaktomušą įvardino savo favoritus ir pagrindė savo nuomonę.

„Čia reikėtų šnekėti apie vieną komandą – „Žalgirį“. Praėjusį antradienį rungtynės prieš Miuncheno „Bayern“, ketvirtadienį prieš Prienų „Labas GAS“, sekmadienį ir antradienį prieš Jonavos „Cbet“, ketvirtadienį prieš „Fenerbahce“ ir dabar sekmadienį prieš „Rytą“. Tai dar nepaisant to, kad „Žalgirio“ psichologinė ir fizinė būklė nėra gera, o be to dar iškrito keturi žaidėjai. Tai jei padėtis nėra katastrofinė, tai labai bloga.

Fizinė būklė labai įtakoja žaidimą vienas prieš vieną, ko tikrai kauniečiams prireiks. Kaip matėme pirmose rungtynėse, „Rytas“ gerai keitėsi ir „Žalgiris“ labai sunkiai su tuo tvarkėsi, išskyrus paskutinį kėlinį, kai užsiautėjo Lukas Lekavičius.

Tad sakyčiau, jog rungtynių favoritas aiškus – Vilniaus „Rytas“ ir čia priklausys kiek „Žalgiris“ sugebės save motyvuoti, o ir tos motyvacijos gali neužtekti, nes fizinė forma jų tikrai prasta“, – įžvalgomis dalijosi ekspertas.