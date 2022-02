„Džiaugiuosi pono Paleičiko indėliu į „Krepšinio namų“ vystymą. Visuomet galvojau, kad šie namai yra visos Lietuvos namai, kaip ir krepšinis yra visos lietuvių tautos žaidimas, – pažymėjo vienas iš Lietuvos „Krepšinio namų“ idėjos autorių, legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis. – Kiek pažįstu poną Paleičiką, jis visuomet buvo krepšinio sirgalius, remdavo kitus krepšinio projektus. Dėkoju jam už paramą ir džiaugiuosi, kad visi kartu prisidedame prie Lietuvos krepšinio istorijos įamžinimo.“

Lietuvos „Krepšinio namuose“ šiuo metu užbaigiama pirmoji muziejaus ekspozicijos dalis. Krepšinio fanai netrukus galės susipažinti su pagrindiniais projekto rėmėjais bei išvysti „Komandų bokštą“ („Tower of Teams“). Interaktyvioje muziejaus ekspozicijoje bus išdėlioti Lietuvos krepšinio trofėjai, užfiksuoti gražiausi žaidimo momentai bei svarbiausių pergalių akimirkos.

Bokšte taip pat bus įrengtas bilietų skanavimo portalas, kuriame bus fiksuojami lankytojų rezultatai atliekant interaktyvių žaidimų užduotis. Tokiu būdu, baigę ekspoziciją, lankytojai galės peržiūrėti savo turnyrinę lentelę rezultatų suvestinėje ir stebėti save monitoriuje, kai rodomi interaktyvių žaidimų užfiksuoti vaizdai.

Ypatingas ryšys su krepšiniu Ivaną Paleičiką sieja jau daugiau nei dvidešimt metų. Tiek jis pats asmeniškai, tiek ir jo vadovaujamos įmonės yra aktyvūs krepšinio bendruomenės nariai, prisideda prie įvairių populiariausios Lietuvos sporto šakos projektų, remia krepšinio lygas, komandas ir mokyklas.

Artėjantis Lietuvos krepšinio šimtmečio jubiliejus dar labiau paskatino norą prisidėti prie mūsų šalies krepšinio pradininkų pagerbimo bei Lietuvos rinktinių pergalių įamžinimo.

„Lietuva pasaulyje geriausiai žinoma, kaip krepšinio valstybė. Po nepriklausomybės garsiausi mūsų krepšininkai: Sabonis, Marčiulionis ir kiti, išvyko rungtyniauti į užsienį. Krepšinis garsina Lietuvą ir vienija tautą, – pažymėjo Ivanas Paleičikas. – Tokios pozicijos ir reikia laikytis, kad Lietuva būtų vieninga, o krepšinis prie to prisidėtų. Be to, ir žmonės čia auga dideli, tikri krepšininkai, mokyklų yra, reikia tik iš valdžios pagalbos, nes vien tik iš fizinių asmenų paramos krepšinis neužaugs, reikia valdžios pagalbos ir toliau garsės Lietuva per krepšinį.“

Kauno širdyje, Santakos gatvės 11-uoju numeriu pažymėtame pastate esantys Lietuvos „Krepšinio namai“ yra atviri, juose laukiami visi – ištikimiausi krepšinio sirgaliai, šeimos su vaikais, mokyklinės grupės, turistai ir kiti populiariausiai sporto šakai neabejingi žmonės.

Atkreipdamas dėmesį į Lietuvos krepšinio istoriją ir jos puoselėjimą, pasitelkiant įvairius technologinius sprendimus, kurie yra itin patrauklūs jaunajai kartai, muziejus sieks lankytojams suteikti išskirtinę galimybę daugiau sužinoti apie Lietuvos krepšinį.