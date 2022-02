Devynis pralaimėjimus iš eilės skaičiuojančio „Žalgirio“ varžovė – atgimti D. Motiejūnui padėjusi „Monaco“

Padėtis

Tik 3 iš 22 rungtynių laimėjęs ir paskutinę vietą Eurolygoje užimantis „Žalgiris“ kovos su varžovais, kuriems labai brangus kiekvienas taškas. „Monaco“ per 24 rungtynes iškovojo 12 pergalių, dalijasi dešimtąją vietą su Miuncheno „Bayern“ klubu ir kovoja dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas.

Aštuntoji vieta – netoli. Šiuo metu aštuntąją ir devintąją vietas užimantys du Stambulo klubai taip pat iškovojo po 12 pergalių, bet žaidė mažiau rungtynių: „Fenerbahce“ – 22, „Anadolu Efes“ – 23.

Ant ribos yra dar keli varžovai, kurie šiuo metu patenka tarp aštuonių stipriausiųjų, tačiau taip pat yra pavejami. Po 13 pergalių pasiekė Kazanės „Uniks“ (per 23 rungt.) ir Pirėjo „Olympiakos“ (per 22 rungt,), po 14 pergalių – Maskvos CSKA (per 23 rungt.) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (per 22 rungt.).

„Monaco“ tikslas – per likusius turus aplenkti bent dvi iš šių komandų.

Varžovai

Nors Eurolygos turnyrą „Monaco“ pradėjo dviem pergalėmis, po kelių savaičių nusileido į lentelės antrąją pusę. O lapkričio antroje pusėje ir gruodžio pradžioje Monako krepšininkams patyrus penkis iš eilės pralaimėjimus, „Roca Team“ gretose padidėjo nervingumas ir į viešumą iškilo trenerio Zvezdano Mitrovičiaus bei ryškiausios žvaigždės Mike‘o Jameso nesutarimai.

Klubo vadovai vis stiprėjusį konfliktą nutraukė paprastai – atleido Z.Mitrovičių. Į jo vietą buvo pakviestas „Monaco“ klube 2019-2020 metais jau dirbęs serbas Saša Obradovičius.

S.Obradovičiaus sugrįžimo rungtynes „Monaco“ žaidė Kaune ir gruodžio 15 dieną po dramatiškos kovos bei pratęsimo įveikė „Žalgirį“ 107:98.

Kauniečiams daugiausiai bėdų pridarė M.Jamesas, pelnęs 20 taškų ir atlikęs 14 rezultatyvių perdavimų. „Žalgiriui“ duobę taip pat kasė kiti „Monaco“ amerikiečiai Dwayne‘as Baconas (19 taškų), Alpha Diallo (13), Willas Thomasas ir Robas Gray (po 12). Daugiausiai „ne amerikietiškų“ taškų Kaune pelnė Yakuba Ouattara (11).

Donatas Motiejūnas gimtajame mieste neparodė visko, ką moka. Jis pelnė 7 taškus, bet greitai prisirinko pražangų ir žaidė tik 12,5 minučių.

„Žalgiryje“ rezultatyviausiai žaidė Janis Strėlniekas (22 taškai), Artūras Milaknis (19), Joshas Nebo (14) ir Lukas Lekavičius (13).

Geriausias „Monaco“ laikotarpis prasidėjo truputį vėliau – po Kalėdų. Gruodžio pabaigoje, sausį ir vasario pradžioje Monako komanda per septynerias rungtynes iškovojo šešias pergales. Vienintelė nesėkmė tykojo namie žaidžiant su Eurolygos lyderiu Madrido „Real“ klubu.

Praėjusi savaitė Monako krepšininkams buvo kartu ir gana paprasta, ir labai pavojinga. „Roca Team“ keliavo į svečius pas Eurolygos autsaiderius, kurie, nepaisant žemų vietų, visuomet būna labai agresyviai nusiteikę žaisdami namuose.

D.Motiejūnas ir jo komandos draugai abu egzaminus išlaikė. Jie antradienį nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“ 91:83 (M.Jamesas 29, D.Baconas 14, P.Lee 12, ... D.Motiejūnas 4), ketvirtadienį – Belgrado „Crvena Zvezda“ 91:80 (D.Motiejūnas 20, D.Baconas 17, M.Jamesas 10).

Į šią kelionę „Monaco“ vyko be Leo Westermanno (šlaunies trauma) ir Robo Gray. Šiedu krepšininkai nežaidžia nuo sausio vidurio.

Tiesa, L.Westermannas (6,7 tšk.) ir R.Gray (3,8 tšk.) nėra pagrindiniai „Monaco“ žaidėjai. Komandos pergales užtikrina Mike‘as Jamesas (15,6 tšk., 5,9 rez.perd.), Dwayne‘as Baconas (13,5 tšk.), Donatas Motiejūnas (10,3 tšk., 4,5 atk.kam.), Alpha Diallo (8,7 tšk.), Danilo Andžušičius (8,5 tšk.) ir Donta Hallas (7,7 tšk., 5,5 atk.kam.).

Lietuvis

Prieš sezoną Eurolygos debiutantas „Monaco“ sudrebino Europos rinką dviem itin skambiais pirkiniais. Daugiausiai kalbų sukėlė M.Jameso įsigijimas, tačiau taip pat plačiai nuskambėjo sutartis su D.Motiejūnu, kuris į Europą grįžo po devynių sezonų, praleistų Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje.

Kaip buvo galima numatyti, D.Motiejūno sugrįžimas nebuvo paprastas. Aukštaūgiui teko iš naujo pratintis prie europietiško krepšinio ir sezono pradžioje pavykdavo ne viskas. Sunkiausia būdavo ginantis – kaunietis kartais blaškydavosi nuo vieno varžovo prie kito ir „Monaco“ gynyboje atsiverdavo didelės spragos. Puolant suderinti veiksmus su komandos draugais irgi pavyko ne iškart.

Vis dėlto per kelias savaites D.Motiejūnas apsiprato ir tapo svarbia penketo dalimi abiejose aikštės pusėse. Net tada, kai jo taškų vidurkis vis dar buvo nedidelis, lietuvis atlikdavo nemažai juodo darbo tiek neleisdamas varžovų į savąją baudos aikštelę, tiek statydamas užtvaras ir pratęsdamas atakas.

O gruodžio pabaigoje, vos pasikeitus treneriui, žymiai padidėjo D.Motiejūno rezultatyvumas. Po 16 turų (gruodžio viduryje) jo vidurkis buvo tik 7,8 taško, tačiau nuo tada lietuvis per septynerias iš aštuonerių rungtynių surinko 10 ar daugiau taškų. Jo pastarųjų aštuonerių rungtynių vidurkis yra 15,1 taško.

Vidurio puolėjo sezono vidurkis pakilo iki 10,3 taško.

Prancūzijos lyga

Prancūzijos lygoje po 18 turų pirmauja „Boulogne-Levallois“ komanda, žaidžianti vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“.

„Boulogne-Levallois“ iškovojo 15 pergalių ir nutolo nuo abiejų Eurolygoje žaidžiančių ekipų. „Monaco“ ir Vilerbano ASVEL laimėjo po 12 kartų ir dalijasi antrąją vietą. Visai šalia – Po-Lako-Ortezo „Elan Bearnais“, Le Mano „Sarthe“ (po 11 pergalių), „Nanterre“ ir Dižono JDA (po 10).

Strasbūro SIG, žaidžiantis vienoje Čempionų lygos grupėje su Vilniaus „Rytu“, iškovojo 9 pergales ir užima aštuntąją vietą.

„Monaco“ nesėkmes patyrė tiek žaisdamas su kitais lyderiais (beje, Levalua ekipai pralaimėjo abu kartus), tiek su vidutiniokais. Praėjusį sekmadienį į Monaką buvo atvykęs vienas iš vidutiniokų Gravlino „Maritime“, kurį „Roca Team“ nugalėjo 97:85.

D.Motiejūnas šias rungtynes praleido, o rezultatyviausiai žaidė D.Hallas (18 taškų), M.Jamesas (16), Y.Ouattara (15) ir A.Diallo (12).

Komandos lyderiai per nacionalinių pirmenybių rungtynes yra M.Jamesas (13,1 tšk., 5,1 rez.perd.), D.Motiejūnas (12,2 tšk., 4,9 atk.kam.), D.Andžušičius (12,2 tšk.), R.Gray (11,5 tšk.) ir A.Diallo (10,9 tšk.).