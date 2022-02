Retas pralaimėjimas: „Kibirkštis-MRU“ suklupo Taline

„Kibirkštis-MRU“ iki šių rungtynių buvo laimėjusi penkis Baltijos čempionato mačus iš eilės. Taip pat, įskaičiuojant visus turnyrus, tai vos ketvirtoji šio sezono ir antroji Baltijos čempionate vilniečių nesėkmė.

Talino komandai Annika Koster per 36 minutes pelnė 20 taškų (6/9 dvit., 1/1 trit., 5/6 baudų), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 38 naudingumo balus.

Vilniaus ekipos gretose išsiskyrė Gabrielė Šulskė, kurios sąskaitoje per 30 minučių buvo 19 taškų (2/2 dvit., 4/9 trit., 3/4 baudų), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 18 naudingumo balų.

Permainingoje pirmoje pusėje abi ekipos nesugebėjo įgauti ženklesnio pranašumo. Antrajame ketvirtyje viešnioms pavyko atitrūkti per daugiau nei vieną metimą (26:22), bet labiau padidinti atotrūkio iki pertraukos nepavyko (38:35).

Trečiajame kėlinyje „Kibirkštis-MRU“ išlaikė nežymų pranašumą, bet per paskutiniąsias 10 minučių situacija visiškai išsilygino.

Likus 5 minutėms Livija Sakevičiūtė dvitaškiu išlygino rezultatą (59:59), bet tada „Kibirkštis-MRU“ puolimas visiškai sustojo. Talino komanda rungtynes užbaigė 9 taškais be atsako, o Justinos Miknaitės dvitaškis likus 23 sek. nieko nebelėmė.

„TalTech“: Annika Koster 20 (6/9 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 8 per. kam., 38 naud.), Marie Anette Sepp 13 (5/7 dvit., 7 rez. perd., 4 per. kam.), Katlin Kangur 10 (2/3 trit., 3 per. kam.), Sofia Kosareva 9 (1/8 trit., 5 atk. kam.), Maarja Grunmann 8 (2/6 trit., 5 atk. kam., 4 kld.).

„Kibirkštis-MRU“: Gabrielė Šulskė 19 (4/9 trit., 6 atk. kam., 6 kld.), Justina Miknaitė 10 (4/6 dvit., 5 atk. kam.), Gerda Raulušaitytė 8 (4/7 dvit., 4 rez. perd.), Audronė Zdanevičiūtė 7 (4 rez. perd.).