Nepralaimintis su rinktine K. Maksvytis pasidalino sėkmės prieš bosnius formule: „Kitoms rinktinėms čia bus sunku“

„Labai geras taškas turnyrinėje lentelėje. Žaisti tokioje atmosferoje – labai sirgalių garsioje salėje, kur buvo ir labai daug kontakto, tai rimta. Gal kiek ir neatlaikėme tos įtampos, tačiau pavyko pakeisti įvykių tėkmę ir antroje mačo pusėje kontroliavome situaciją. Tas taškas ir svarbus tuo, kad šioje salėje kitoms rinktinėms tikrai bus sunku pasiekti pergalę“, – plačia šypsena kalbėjo po rungtynių Lietuvos krepšinio rinktinės strategas 44-erių Kazys Maksvytis.

Tai, jog mačas nebus lengvas, tapo aišku jau po pirmųjų 3 minučių – stumdymasis, žūtbūtinė kova po krepšiais, kritimai ir šalia parketo aršiai ošiantys bosnių sirgaliai. Ir rezultatas po 180 sekundžių – vos 2:2.

Pirmieji atsigavo po startinio šoko šeimininkai, kurie pajuto silpną lietuvių vietą ir prasiveržimais pro Lauryną Birutį sugebėjo padidinti skirtumą iki 12:4, o jau po to po Miralemo Halilovičiaus pastangų dar net iki 15:6.

Po pirmojo kėlinio bosniai buvo susikrovę 8 taškų pranašumą – 21:13.

Per pirmąsias dešimt minučių Lietuvos rinktinė nepaėmė nė vienos minutės pertraukėlės, nors ir pralaiminėjo. Treneris testavo žaidėjų psichologiją?

„Pirmo kėlinio pabaigoje brendo tą minutės pertraukėlė, nes buvome susitarę, kad privalome gesinti varžovų emocijas, pakilimą. Gal ir pavėlavome su ta minutės pertraukėle. Kaip ir su žaidėjų baudomis – taupėme save, nes iki antrojo kėlinio vidurio turėjome jų vos tris“, – pasakojo K.Maksvytis.

Kitą vertus, lietuviai nebuvo mušamųjų vaidmenyje ir po Margirio Normanto tritaškio antrame kėlinyje sumažino atsilikimą iki 24:26.

Maža to – likus kovoti mažiau kaip tris minutes ir dar kartą išlygino rezultatą 31:31. Tačiau galiausiai bosniai vis tiek išėjo ilsėtis pirmaudami 41:36.

Trečio kėlinio 4 min. po Regimanto Minioto dėjimo Lietuva pirmą kartą išsiveržė į priekį 47:46.

„Tai buvo svarbus momentas, nes sustabdėme jų lyderį Džananą Musą. Ir dar, kad pagaliau tritaškius pataikė Osvaldas Olisevičius“, – šį mačo momentą pakomentavo mūsų rinktinės strategas.

Šiame kėlinyje lietuviai įsūdė net 4 tritaškius – tris iš jų Osvaldas Olisevičius, tad nenuostabu, kad svečiai atitrūko 58:53 ir prieš lemiamą ketvirtyje buvo priekyje. Įpusėjus jam po Tomo Dimšos tritaškio mūsiškiai turėjo gan saugų atotrūkį 70:64.

Lemiamam mūšiui bosniai pakilo likus grumtis mažiau nei 2 min. 30 sek., kai po klaidų virtinės sumažino skirtumą iki 72:74. Daugiau kaip po tris atakas nė vienai ekipai nepavyko įmesti, o likus 14 sek. bene svarbiausią tritaškį ir jau 18-ąjį savo tašką įsūdė O.Olisevičius ir tai buvo viskas – 77:72.

– Visi kalbėjo apie D.Musos fenomeną ir būtinybę jį kažkaip stabdyti. Jis atrankoje vidutiniškai pelnė po 22 taškus, o šįkart įmetė tik 14 taškų. Kaip pasisekė jį sustabdyti?

– Pirmoje mačo pusėje kaip tik jo ir nepavyko sustabdyti. Buvo klausimas dėl jo greito puolimo. Tačiau antroje mačo pusėje mes jam neleidome to daryti ir jis net pradėjo perdavinėti kamuolius kitiems žaidėjams, ko anksčiau nedarė.

– Lemiama sėkminga ataka, kuri lėmė pergalę – ar buvo toks planas, kad atakuoti turi O.Olisevičius?

– Jis buvo „karštas“, todėl dirbome ir ant jo. Rungtynės buvo įdomios, pirmaujant 78:74 galėjome ir stabdyti varžovus, bet leidome mesti tritaškį, nes galvojome labiau apie įskaitinį tašką, o ne pergale kažkokiu skirtumu.

– Rungtynės nebuvo jau tokios švelnios. Žaidėjai tikino, kad buvo ir regbio elementų.

– Ir teisėjams nebuvo lengva tokioje atmosferoje arenoje dirbti. Juk jie taip pat įsiklauso ir į tribūnas, ir pasiduoda toms emocijoms, kurios yra tuo metu joje. Kai pirmavome šešiais taškai, tai buvo tikrai tokia labai kieta kova, bet gerai, kad atsilaikėme. Nes kitu atveju tai būtų mums kainavę pergalę.

– Gytis Radzevičius debiutavo rinktinėje ir per 20 minučių pelnė 3 taškus. Kaip vertintumėte šio naujoko pasirodymą?

– Mes atsargiai metame naujokus į kovą. Tačiau Gytis neblogai įėjo į žaidimą. Jis net turbūt geriausiai gynėsi prieš D.Musą – neleido jam šėlti, visą laiką išlaikė jį prieš save. Be to pagelbėjo atsikovojant kamuolius po krepšiu. Manau, debiutas pavykęs.

– O Margiris Normantas?

– Krepšinyje yra svarbu gintis. Treneriai mėgsta sakyti, kad žaidėjas vertas tokios lygos ar tokios komandos pasižiūrėjus į tai, kaip jis ginasi. Tai pagal gynybą M.Normantas yra vertas tiek rinktinės, tiek ir Vilniaus „Ryto“ klubo, o gal dar ir aukštesnio lygio ekipos. Jis labai kietas tiek gynyboje, tiek su kamuoliu – tokio žaidėjo mums šiandien reikėjo.

– Sekmadienį laukia dar viena akistata su bosniais. Tik jau Vilniuje. Kažką keisite?

– Manau, kad pakitimai bus minimalūs.

– Visą laiką per FIBA langus kalbama, kad būtų gerai, kad rinktinei atstovautų Eurolygos žaidėjai. Tačiau ir be jų rinktinė atrodo puikiai, renka pergales vieną po kitos. Gal ir nereikia to pastiprinimo iš Eurolygos krepšininkų?

– Mes šiandien laimėjome, bet noriu pasakyti kai ką kitą. Per labai trumpą laiką pavyko suburti tikrą komandą – yra gera atmosfera, susiklausymas, puikus darbas treniruotėse. Lietuva yra krepšinio šalis, tad surinkus bet kokią rinktinę, su ja būtų sunku bet kuriai varžovei. O su Eurolygos krepšininkais tai būtų ir dar aukštesnis lygis.