Pasaulio čempionato atranka: epinė islandų pergalė, galingas D. Bostas ir olandų sprendimas

Lyderiai

Ketvirtadienį pasaulio pirmenybių atrankos turnyro trečiojo turo rungtynes žaidė keturių grupių komandos. Trečiąsias pergales iškovojo Lietuvos, Prancūzijos, Ispanijos ir Rusijos krepšininkai.

F grupės lyderiais tapę lietuviai išvykoje nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę 78:77. Kitose šios grupės rungtynėse buvusio Kauno „Žalgirio“ gynėjo Dee Bosto vedama Bulgarijos komanda namie pranoko Čekijos ekipą 79:70.

Sekmadienį tos pačios komandos susitiks antrą kartą, bet rungtynės vyks Lietuvoje ir Čekijoje.

Po trijų turų grupėje pirmauja tris pergales iškovojusi Lietuva. Bosnija ir Hercegovina laimėjo du kartus, Bulgarija – vieną, Čekija – nė karto.

E grupės lyderė Prancūzija namie sutriuškino Portugaliją 94:56. Kitose šios grupės rungtynėse Juodkalnija išvykoje įveikė Vengriją 83:67.

G grupėje abejas rungtynes nesunkiai laimėjo šeimininkai. Ispanija įveikė Ukrainą 88:74, Gruzija – Šiaurės Makedoniją 91:70.

Dramatiškiausiame vakaro mače Islandija namie per antrąjį pratęsimą palaužė Italiją 107:105, o kitose H grupės rungtynėse Rusija savo aikštėje įveikė Nyderlandus 80:69.

Sprendimas

Nyderlandų krepšinio federacija (NBB) neatsisakė Permėje žaisti rungtynių su Rusijos rinktine. Kaip ketvirtadienį ryte paskelbė NBB, olandų krepšinio vadovai tarėsi su FIBA, Nyderlandų nacionaliniu olimpiniu komitetu ir Nyderlandų Užsienio reikalų ministerija, tačiau nusprendė savarankiškai nesiimti jokių veiksmų.

„Jei bus paskelbtas tarptautinis boikotas, Nyderlandai prie jo prisidės, tačiau savarankiškai boikoto neskelbs“, – rašoma oficialiame NBB pranešime. Jame taip pat pažymima, kad „žaidėjai ir treneriai jaučiasi labai nepatogiai“, o „komanda neturi galimybės grįžti namo anksčiau negu suplanuota“. Kelionė iš Permės į Nyderlandus numatyta penktadienį ryte.

Nyderlandų rinktinė pralaimėjo 69:80.

Žaidė

Ukrainos krepšinio vadovai taip pat sprendė klausimą, ar susiklosčius ypatingoms aplinkybėms reikia žaisti krepšinio rungtynes. Sužinoję apie naktį prasidėjusį Rusijos kariuomenės puolimą, ukrainiečiai ketvirtadienį atšaukė rytinę treniruotę, bet galiausiai nutarė žaisti su Ispanijos rinktine.

Granadoje vykusias rungtynes ispanai nesunkiai laimėjo 88:74. Ukrainos rinktinėje žaidė du buvę Lietuvos klubų krepšininkai. Denysas Lukašovas pelnė 5 taškus, Viačeslavas Bobrovas – 1.

Antros šių komandų rungtynės pagal tvarkaraštį turėjo vykti sekmadienį (vasario 27 d.) Kijeve. Tačiau FIBA dar prieš kelias dienas nukėlė šias rungtynes į birželio arba liepos mėnesį.

Drama

Ilgiausiai truko rungtynės, kurios prasidėjo vėliausiai. Tačiau keli šimtai į nedidelę Hafnarfjorduro areną susirinkusių Islandijos sirgalių nė trupučio nepasigailėjo, kad nusprendė ketvirtadienio vakarą praleisti krepšinio mače. Aistruolių karštai palaikoma Islandijos rinktinė per antrąjį pratęsimą palaužė Tokijo olimpinių žaidynių dalyvę Italijos komandą 107:105.

Didelę rungtynių dalį sirgaliai tikriausiai negalvojo, kad jiems tribūnose reikės užtrukti taip ilgai. Islandijos krepšininkai beveik visą laiką pirmavo, o jų persvara antrajame ir trečiajame kėliniuose ilgai buvo dviženklė.

Italai rezultatą išlygino tik likus 27 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos (85:85). Po to Italijos komanda netgi turėjo gerą galimybę laimėti – svečiai perėmė kamuolį ir rengė paskutinę ataką. Vis dėlto taškų pelnyti nepavyko, tad nugalėtojai paaiškėjo per antrąjį pratęsimą, kurio baigtį faktiškai nulėmė buvusio „Šiaulių“ gynėjo Elvaro Fridrikssono tritaškis. Po šio metimo, pataikyto likus beveik 2 min. iki sirenos, islandai padidino persvarą 106:100 ir per likusį laiką pranašumo neišbarstė.

E.Fridrikssonas pelnė 25 taškus ir buvo vienas pagrindinių pergalės kalvių. Vis dėlto dar didesniu varžovų siaubu tapo 215 cm ūgio milžinas Tryggvi Hlinasonas. Jis pelnė 34 taškus ir atkovojo 21 kamuolį.

Net keturi Islandijos rinktinės krepšininkai žaidė ilgiau nei 43 minutes. Beveik be atokvėpio aikštėje plušėjo E.Fridrikssonas, T.Hlinasonas, Martinas Hermannssonas (23 taškai) ir Aegiras Steinarssonas (6 taškai).

Varžovai

Vos prieš pusę metų Tokijo olimpinėse žaidynėse dalyvavusiai Čekijos rinktinei iškilo didelis pavojus nepatekti net ir į pasaulio pirmenybių atrankos antrąjį etapą.

Čekai vis dar neturi nė vienos pergalės, o ketvirtadienį trečiąjį pralaimėjimą patyrė žaisdami išvykoje su Bulgarijos komanda 70:79. Nors bulgarai laimėjo nelabai dideliu skirtumu, jų pranašumas nekėlė abejonių – nuo antrojo kėlinio skirtumas beveik visą laiką buvo dviženklis.

Bulgarijos komandoje labiausiai pasižymėjo buvęs „Žalgirio“ gynėjas Dee Bostas. Natūralizuotas amerikietis pelnė 24 taškus.

„Grįžau į rinktinę, nes noriu laimėti. Noriu padėti komandai. Nors nebesu jaunas, galiu padėti rinktinei ir žaisiu joje, kol jausiu, kad galiu būti naudingas, – sakė 32-ejų D.Bostas. – Šį vakarą treneris mums iškėlė užduotį sustabdyti varžovų greitą puolimą. Mes turėjome gerą žaidimo planą, jį įvykdėme ir laimėjome“.

Čekijos rinktinė į kovą stojo be susižeidusių Davido Jelineko (jis sunkią traumą patyrė per praėjusį atrankos langą), Jaromiro Bohačiko ir Lukašo Palyzos. Suprantama, čekams negalėjo padėti NBA ir Eurolygoje žaidžiantys Tomašas Satoransky ir Janas Vesely, atvykti negalėjo ir Japonijos klubams atstovaujantys Ondrejus Balvinas bei Patrikas Auda.

Pastiprinimas

Jei Čekijos rinktinė dviejų Japonijos lygoje žaidžiančių krepšininkų nesulaukė, tai į Vengrijos rinktinę atvyko taip pat Tekančios saulės šalyje rungtyniaujantis Rosco Allenas.

Be to, vengrai per šį atrankos langą pristatė naują natūralizuotą amerikietį Mikaelą Hopkinsą („Reggiana“), o „Ryto“ sirgaliams Vengrijos rinktinės mačai šiuo metu gali būti įdomūs dėl to, kad jai atstovauja net penki krepšininkai iš Sombathejaus „Falco“ klubo, kuris yra vilniečių varžovas Čempionų lygos grupėje.

Vis dėlto šių pajėgų neužteko. Vengrijos krepšininkai namie pralaimėjo Juodkalnijos rinktinei 67:83.

Į Juodkalnijos rinktinę pakviestas „Prienų“ gynėjas Jovanas Kljajičius buvo registruotas, bet treneris Boško Radovičius jo į aikštę neįleido.

Triuškinimas

Kol du Prancūzijos vidurio puolėjai kovojo „Žalgirio“ arenoje, o dar keliolika jų tautiečių žaidė arba ruošėsi žaisti Eurolygos rungtynes kituose miestuose, trečios ar ketvirtos sudėties Prancūzijos rinktinė triuškino Portugalijos krepšininkus.

Prancūzai namie nugalėjo varžovus 94:56. Šios rungtynės ketvirtadienį baigėsi didžiausiu skirtumu (38 taškais). Įdomu, kad po dviejų kėlinių prancūzai pirmavo tik 37:33, bet po pertraukos žaidimas vyko vos ne į vieną krepšį (kitų dviejų kėlinių rezultatas 57:23).

Prancūzijos ekipoje žaidė buvęs „Žalgirio“ gynėjas Axelis Toupane‘as. Jis pelnė 5 taškus.

Nesunkiai

Gruzijos rinktinė lengvu pasivaikščiojimu pavertė rungtynes su Šiaurės Makedonijos krepšininkais. Buvusio „Žalgirio“ trenerio Ilijo Zouro treniruojami gruzinai Tbilisyje sutriuškino varžovus 91:70.

Gruzijos rinktinėje žaidė tik trys užsienio klubuose rungtyniaujantys krepšininkai. Iš Ispanijos lygos atvyko natūralizuotas amerikietis Thaddusas McFaddenas (Mursijos UCAM) ir Giorgis Šermadinis (Lagūnos „Tenerife“), iš Serbijos – Duda Sanadzė (Čačako „Borac“).

Būtent jie ir vedė komandą į pergalę. Du Ispanijos lygos krepšininkai pelnė daugiau nei pusę taškų: Th.McFaddenas – 29, G.Šermadinis – 20.

Šiaurės Makedonijos rinktinė taip pat negali pasigirti užsienyje žaidžiančių krepšininkų gausa. Jai per šį langą atstovauja vos du iš Ispanijos klubų atvykę legionieriai: natūralizuotas amerikietis Jacobas Wiley (Sevilijos „Real Betis“) ir 18-metis Teodoras Simičius iš „Barcelona“ dublerių komandos.

Atsisakė

Penktadienį pagal tvarkaraštį turėtų būti žaidžiamos dar aštuonerios trečiojo turo rungtynės. Tačiau įvyks ne visi numatyti mačai. Didžiosios Britanijos krepšinio federacija dar sekmadienį paskelbė, kad neatsiųs krepšininkų į Baltarusiją, kurioje dislokuotos didelės Rusijos armijos pajėgos.

„Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė nekeliaus į Baltarusiją dėl didelės karo veiksmų grėsmės“, – oficialiame pranešime rašė Didžiosios Britanijos krepšinio federacija. Britų krepšinio vadovai rėmėsi Jungtinės Karalystės vyriausybės patarimu susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į šią šalį.

„Mums svarbiausia užtikrinti krepšininkų ir trenerių saugumą“, – Didžiosios Britanijos krepšinio federacijos interneto svetainė citavo rinktinės trenerį Marcą Steutelą.

FIBA tik ketvirtadienį vakare paskelbė, kad šios rungtynės nukeliamos.

Antrosios šių komandų rungtynės numatytos pirmadienį Niukastle. Jokių pranešimų, kad jos galėtų neįvykti, nebuvo.

3 turas

F grupė

Bosnija ir Hercegovina – Lietuva 77:78. M.Halilovičius 20, Dž.Musa 14, A.Gegičius 11, K.Kamenjašas 9 / O.Olisevičius 18, M.Echodas 13, M.Normantas 9, A.Butkevičius ir T.Dimša po 8, L.Birutis 7, M.Girdžiūnas 6, R.Miniotas 4, G.Radzevičius 3, V.Čižauskas 2. A.Velička ir M.Sajus nežaidė. Tuzla.

Bulgarija – Čekija 79:70. D.Bostas 24, A.Janevas 12, Č.Kostovas ir S.Marinovas po 11 / V.Hrubanas 21, M.Peterka 15, 15 atk.kam., T.Kyzlinkas 15. Botevgradas.

Lentelė: Lietuva – 3, Bosnija ir Hercegovina – 2, Bulgarija – 1, Čekija – 0.

E grupė

Vengrija – Juodkalnija 67:83. Z.Perlas 14, Cs.Ferenczas 12, D.Vojvoda ir B.Varadi po 11 / V.Mihajlovičius 27, B.Dubljevičius 19, J.Cobbsas 14. Debrecenas. 4500 žiūrovų.

Prancūzija – Portugalija 94:56. L.Labeyrie 15, I.Cordinier ir M.Jaiteh po 12, M.Lessort‘as 11, 10 atk.kam. / D.Brito 15, S.Borovnjakas 13. Dižonas. 4000 žiūrovų.

Lentelė: Prancūzija – 3, Juodkalnija – 2, Vengrija – 1, Portugalija – 0.

G grupė

Gruzija – Šiaurės Makedonija 91:70. Th.McFaddenas 26, G.Šermadinis 20, 15 atk.kam. / V.Stojanovskis 15. Tbilisis. 2821 žiūrovai.

Ispanija – Ukraina 88:74. X.Lopezas-Arostegui 15, Q.Colomas 14, D.Diezas ir Y.Sima po 11 / J.Randle‘as 21, B.Blizniukas 14, A.Pustovyj 12. Granada.

Lentelė: Ispanija – 3, Gruzija – 2, Ukraina – 1, Šiaurės Makedonija – 0.

H grupė

Islandija – Italija 107:105 (po 2 pratęsimų). T.Hlinasonas 34, 21 atk.kam., E.Fridrikssonas 25, M.Hermannssonas 23, J.A.Gudmundssonas 11 / N.Manionas 23, M.Vitali 22, S.Tonutas 18. Hafnarfjorduras.

Rusija – Nyderlandai 80:69. A.Komolovas 17 / Th.Van der Marsas ir Ch.Kloofas po 14. Permė. 3500 žiūrovų.

Lentelė: Rusija – 3, Islandija – 2, Italija – 1, Nyderlandai – 0.