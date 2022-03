Sirgalių palaikymo prieš „Olympiakos“ prašantis J. Zdovcas: „Varžovai turi geriausią įžaidėją lygoje“

Prieš rungtynes vykusioje spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Jure Zdovcas prašė sirgalių palaikymo ir išskyrė vieną Graikijos klubą krepšininką.

„Pirmiausiai noriu pasakyti, jog mums labai padėtų, jeigu į rungtynes ateitų daug sirgalių. „Olympiakos“ yra viena geriausių komandų Europoje ir pagal mane jie turi geriausią įžaidėją lygoje – Kostas Sloukas. Jie turi patyrusius žaidėjus ir žaidžia protingą krepšinį. Nėra lengva juos įveikti, ypatingai jei rungtynės vyks taškas į tašką.

Pirmose rungtynėse turėjome gerų momentų, tačiau dabar turime sužaisti visas 40 minučių. Kaip jau minėjau žaisime namie, demonstruojame paskutiniu metu gerą formą. Turėsime žaisti gerai ir fiziškai“, – kalbėjo J. Zdovcas.

– „Žalgiris“ turi sudėtingą tvarkaraštį, bet tuo pačiu metu rodo puikų fizinį pasiruošimą. Kaip jį išlaikyti dvigubos savaitės metu?

– Turime 4 rungtynes per 6 dienas. Labai sunku per tokį laikotarpį išlaikyti tą patį lygį. Galima surasti žaidėjų, kurie sunkiai tą patį lygį išlaikytų dvejoms rungtynėms. Ne dėl to, kad jie nenori, bet varžovai tam pasiruošia.

Bus labai svarbu mūsų trenerių štabui atpažinti, kas turi gerą dieną, o dabar turime pakankamo dydžio sudėtį tam. Sekmadienio rungtynėms esu pasiruošęs ir jaudinuosi labiau dėl ketvirtadienio rungtynių.

– „Olympiakos“ turi labai aukštą sudėtį. Kas bus svarbu žaidžiant prieš tokią komandą?

– Paskutiniu metu teko susidurti ne su viena komanda, kuri yra aukšta. Būtina su jais žaisti fiziškai. Negalima „milžinams“ priimti kamuolio šalia krepšio. Puolime turime juos atakuoti žaidime du prieš du.

– Edgaras Ulanovas prieš „Barcelona“ žaidė ir ketvirtoje pozicijoje. Ar galime to pačio tikėtis ir sekančiose rungtynėse?

– Su Ulė žaidėme daug kartų ketvirtoje pozicijoje, ypač kai turėjome problemų su traumomis. Kai jis pradėjo rungtyniauti šioje pozicijoje – jo žaidimas tapo užtikrintesnis.

– Ar Tyleris Cavanaugh bus pasiruošęs rungtyniauti?

– Turėtų būti. Būsiu nustebęs jeigu nerungtyniaus, bet niekada negali žinoti.

- Ar „Žalgiris“ kovotų dėl vietos atkrintamosiose, jeigu būtumėte treniravęs ekipą nuo sezono pradžios?

– Sudėtingas klausimas. Nemanau, kad galima sąžiningai atsakyti į šį klausimą. Turėjome daug traumų, daug nukeltų rungtynių. Labai sunku atsakyti į šį klausimą tik dėl to, jog dabar laimime rungtynes, sezonas yra ilgas. Esu treneris, kuriam reikia pasiruošimo, tačiau šiuo metu tai nėra svarbu.

– ALBA sužaidė geras rungtynes prieš „Olympiakos“. Kiek tai padėjo jums pasiruošti dvikovai?

– ALBA sužaidė gerai. Jie tikrai turi silpnų vietų, dabar nesakysiu kur. ALBA juos atakavo per silpnąją vietą, panašiai kaip ir mes galvojame. „Olympiakos“ turi žaidėjų, kurie turi problemų gynyboje.

– Sakėte, jog K.Sloukas yra vienas geriausių įžaidėjų Europoje. Kas bus sunkiausia ginantis prieš jį?

– Tikiuosi, jog jis turės prastą dieną. Jis labai geras, jis gerai skaito situacijas, gali pataikyti, gali ir kurti. Mes privalome jį varginti. Bus svarbi komandos gynyba ir reikia tikėtis, jog jis turės prastą miegą.