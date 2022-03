Atidėtoje Eurolygos dvikovoje „Žalgiris“ neatsilaikė prieš „Olympiakos“ tik paskutiniame ketvirtyje

Kauniečiams Joshas Nebo pelnė 17 taškų, Lukas Lekavičius įmetė 14, o Edgaras Ulanovas surinko 13 taškų.

Situacija. Nors oficialioje Eurolygos lentelėje kauniečiai yra paskutiniai, atmetus Rusijos klubų rezultatus „Žalgiris“ dar turėjo teorinių vilčių patekti į aštuntuką, jei sėkmingai baigtų likusias rungtynes.

Kauniečiai buvo laimėję 4 iš 5 pastarųjų rungtynių, parklupdę ir Europos lyderius Madrido „Real“ bei „Barcelona“.

Tačiau įveikti dar vieno klubo iš pirmojo ketverto nepavyko ir tai lėmė paskutinis kėlinys, kurį kauniečiai pralaimėjo net 14:26.

Rungtynės. Pirmuosius taškus pelnė Joshas Nebo, tačiau Kostas Papanikolaou atsakė dviem tritaškiais – 2:6. Po Edgaro Ulanovo tritaškio kauniečiai vėl buvo priekyje 16:14, o kėlinį užbaigė Joffrey Lauvergne'io ir Luko Lekavičiaus metimai – 20:15.

Antrajame kėlinyje po L.Lekavičiaus tritaškio kauniečiai pabandė atitrūkti, bet Kostas Sloukas iškart atsakė tuo pačiu – 25:23. J.Nebo ir L.Lekavičius tempė kauniečius – 29:26. E.Ulanovas sumetė baudas, tačiau svečiai toliau lipo ant kulnų – 31:30. Svečiai ėmė pirmauti, bet L.Lekavičiaus tritaškis lygino rezultatą – 34:34. Po Nielso Giffey tritaškio – 39:37, bet prieš pat sireną Hassanas Martinas išlygino rezultatą – 39:39.

Trečiajame kėlinyje komandos pavyzdingai žengė koja kojon toliau – 42:42, 46:46, 50:50. 55:55. Vis dėlto paskutiniu metimu E.Ulanovas persvėrė rezultatą – 59:58.

Tačiau paskutinis kėlinys prasidėjo košmariškai: po dviejų svečių tritaškių rezultatas tapo 59:66. Kauniečius bandė gelbėti 8 taškus iš eilės pelnęs Tyleris Cavanaugh, bet pasivyti varžovų jau nepavyko.

Viltis galutinai sužlugdė K.Slouko tritaškis (73:82).

Rungtynių statistika

Kauno „Žalgiris“ – Pirėjo „Olympiakos“ 73:84 (20:15, 19:24, 20:19, 14:26).

„Žalgiris“: Joshas Nebo 17 (7/9 dvitaškių, 10 atk. kam.), Lukas Lekavičius 14 (4/5 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 5 rez. perd.), Edgaras Ulanovas 13 (6 rez. perd.), Tyleris Cavanaugh 10 (5 rez. perd.), Joffrey Lauvergne'is 8 (4/7 dvitaškių), Paulius Jankūnas 5, Nielsas Giffey ir Artūras Milaknis po 3.

„Olympiakos“: Kostas Papanikolaou 18 (3/6 tritaškių, 5 atk. kam.), Saša Vezenkovas 16 (6/8 dvitaškių, 1/6 tritaškių), Tyleris Dorsey (5/6 dvitaškių) ir Hassanas Martinas (5/8 dvitaškių, 7 atk. kam.) po 13, Kostas Sloukas 10 (3/5 tritaškių, 6 rez. perd.).

Taiklumas. 21/33 (64 proc.) ir 25/40 (63) dvitaškių, 7/18 (39) ir 8/26 (31) tritaškių, 10/10 (100) ir 10/13 (77) baudų.

Atkovota kamuolių 27 ir 27, perimta 5 ir 8, rezultatyvių perdavimų 23 ir 21, klaidų 15 ir 8, blokų 0 ir 4, pražangų 20 ir 16.

Prieš rungtynes. „Žalgirio“ treneris Jure Zdovcas pabrėžė, kad vytis tvarkaraštį sunku.

„Turime 4 rungtynes per 6 dienas. Labai sunku per tokį laikotarpį išlaikyti tą patį lygį. Galima surasti žaidėjų, kurie sunkiai tą patį lygį išlaikytų dvejoms rungtynėms. Ne dėl to, kad jie nenori, bet varžovai tam pasiruošia.

Bus labai svarbu mūsų trenerių štabui atpažinti, kas turi gerą dieną, o dabar turime pakankamą sudėtį tam“, – sakė slovėnas.

Treneris pabrėžė, kad didelį dėmesį teks skirti „Olympiakos“ įžaidėjui Kostui Sloukui.

„Jis labai geras, jis gerai supranta situacijas, gali pataikyti, gali ir kurti. Mes privalome jį varginti. Bus svarbi komandos gynyba ir reikia tikėtis, jog jis bus prastai miegojęs“, – teigė J.Zdovcas.