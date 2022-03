Sirgaliams nusilenkęs J. Zdovcas atsisuko į auklėtinius – iš kai kurių tikėjosi daugiau

„Noriu padėkoti sirgaliams, kurie mus palaikė, ypatingai sunkiu momentu. Pabaigoje sužaidėme sėkmingiau tik sirgalių dėka“, – po akistatos kalbėjo „Žalgirio“ strategas iš Slovėnijos.

Su rimtomis problemomis Kauno klubas susidūrė dar prieš rungtynes – likus valandai iki akistatos pradžios paaiškėjo, kad dėl kaklo skausmų mačą praleis pastaruoju metu sėkmingą atkarpą žaidęs prancūzas Joffrey Lauvergne'as.

Ne ką smagesni įvykiai dėjosi ir aikštėje.

„Anadolu Efes“ griebė jautį už ragų nuo pat rungtynių pradžios ir anksti įgijo dviženklį pranašumą. Dar liūdnesni įvykiai sekė antroje rungtynių pusėje – trečiąjį kėlinį žalgiriečiai pralaimėjo 10:24, o nutilusioje „Žalgirio“ arenoje Stambulo klubas ėmė dominuoti abiejose aikštės pusėse.

Ketvirtasis kėlinys tapo tik formalumu – „Žalgiriui“ pavyko sušvelninti atsilikimą, bet varžovai jau buvo toli nurūkę ir J.Zdovco kariaunai buvo išrašytas antrasis pralaimėjimas iš eilės.

Pagrindiniu „Žalgirio“ duobkasiu tapo praeityje Kauno ekipos garbę gynęs serbas Vasilije Micičius.

Jis į buvusios komandos krepšį įmetė 20 taškų (3/6 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumo balą.

Tuo metu „Žalgirio“ gretose naudingiausiai sužaidė Tyleris Cavanaugh. Amerikietis įmetė 22 taškus (4/5 dvit., 3/7 trit., 5/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.

Dar vienu Lietuvos čempionų spinduliu tapo Paulius Jankūnas. Visų laikų Eurolygos atkovotų kamuolių rekordininkas pateko į 2000 atkovotų kamuolių Eurolygoje „klubą“. Tai kol kas pirmas ir vienintels toks žaidėjas turnyro istorijoje.

„Žinojome, kad bus sunku be Joffrey Lauvergne, bet kai žaidžiame tris iš eilės rungtynes su aukščiausio lygio komandomis – nėra lengva. Vis dėlto niekam tai nerūpi.

Šiandien „Anadolu Efes“ įrodė, kodėl jie yra čempionai ir manau, kad jie gali pakartoti šį pasiekimą. Šį vakarą jie nusipelnė pergalės“, – kalbėjo J.Zdovcas.

– Turėjote galingų priešininkų atkarpą. Ką „Žalgiris“ gali iš to pasisemti? – buvo paklausta Kauno ekipos stratego.

– Turėjome gerą atkarpą. Rungtynėse su „Barcelona“ tiesiog spinduliavome emocijomis, kurios vėliau kiek ištuštėjo.

Kovojome su aukščiausio lygio žaidėjais, o kurie savo lygiu išryškino mūsų krepšininkus. Iš kai kurių mūsų žaidėjų buvo galima tikėtis keik daugiau, bet jie parodė charakterį, kokybę ir tai suteikia vilčių ateityje.

– Ar dar galima tikėtis kai kurių nuvylusių žaidėjų pakilimo? Ar tai jų lubos?

– Jie gali duoti daugiau, bet tai drabužinės reikalai. Čia ne vieta ir laikas apie tai kalbėti.

– T.Cavanaugh sužaidė dar vienerias puikias rungtynes. Kaip vertinate jo progresą?

– Tyleris ir mano tipo žaidėjas. Jis atitinka mano filosofiją, jis gerai supranta mano nurodymus ir yra profesionalas. Jis visada ateina padirbėti individualiai ir nori tobulėti. Jis taip pat dirba ir su psichologais bei nori įrodyti savo vertę aikštėje.

Ankstesniuose mačuose jis nemažai rungtyniavo penktoje pozicijoje. Jis yra labai universalus ir visavertis žaidėjas.

– Rungtynes pabaigėte galingai, bet startas buvo sunkus. Kodėl nepavyko rungtynių pradėti su tokia energija?

– Pritrūko energijos. Metimai buvo per trumpi, reakcija buvo per lėta. Pykau ant savęs, nes kiek per ilgai aikštėje laikiau starto penketą.

Stengiamės pagauti rimtą ir naudoti kuo didesnę rotaciją, nes buvo jaučiamas nuovargis. Varžovai mus baudė abiejose aikštės pusėse, o mūsų planas neveikė.

Sirgaliai mums pridėjo jėgų, o tai leido leido sėkmingiau pabaigti rungtynes su penkiais žaidėjais.

– Iš ko tikitės daugiausiai iniciatyvos sunkiu momentu?

– Dabar lengva badyti pirštais, bet tai jau ne pirmas kartas, ypatingai antroje rungtynių dalyje, kai visiškai praradome varžovų puolimo kontrolę. Tada jau sunku ir mūsų varžovų aikštės pusėse, o tuo metu mes patys neturėjome aiškių taikinių ir dėl to buvome baudžiami.

– Dar vienerios sunkios J.Strelnieko rungtynės. Kodėl jis stringa?

– Jis yra svarbus žaidėjas, bet turi problemų viso sezono metu, ypatingai su traumomis. Kai jis pagauna rimtą – gauna traumą, dėl šių priežasčių jis praleido nemažai rungtynių ir trenruočių.

Pastaruoju metu mes apskritai nesitreniruojame o tik žaidžiame rungtynes. Nėra jokios paslapties – mums trūksta jo indelio.