Eurolygos lietuviai: svarbus dviejų Rokų indėlis ir pradangintas L. Lekavičius

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas naudojosi net mažiausiomis progomis veržtis arba mesti iš toli. Nors pirmasis jo metimas iš sunkios padėties tikslo nepasiekė, lietuvis stabdžio nespaudė ir ypač gerai buvo matomas antrojo kėlinio pabaigoje, kai per 4 min. surinko 7 taškus. Šis R.Giedraičio spurtas padėjo Vitorijos komandai įgyti dviženklę persvarą. Po pertraukos jis gana lengvai atsidengdavo ir dažnai mėtė laisvas. Nors ne visi metimai buvo tikslūs, jei kamuolys atsitrenkdavo į lanką, nė vienas R.Giedraičio raumuo nė nevirptelėdavo – jis nesiliovė rinkti taškus ir per rungtynes su buvusia savo komanda buvo rezultatyviausias „Baskonia“ žaidėjas.

R.Giedraitis žaidė 31,5 min., pelnė 22 taškus (6/8 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 1/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir perėmė 3 kamuolius.

„Baskonia“ (10-15) namie įtikinamai nugalėjo ALBA (9-13) komandą 85:68. Svečiai tik pirmajame kėlinyje buvo trumpam persvėrę rezultatą, o po to visą laiką pirmavo Vitorijos krepšininkai, kurių persvara ilgai buvo dviženklė. Tiesa, ALBA išgąsdino šeimininkus trečiojo kėlinio pabaigoje, kai sumažino skirtumą iki 2 taškų, bet tai buvo tik trumpas epizodas.

Rokas Jokubaitis

R.Jokubaitis į aikštę buvo įleistas nuo antrojo kėlinio pradžios. Jis labai gerai žaidė dviese prieš du su B.Daviesu ir svariai prisidėjo prie triuškinamo „Barça“ spurto, per kurį persvara vos ne akimirksniu padidėjo nuo vienženklės iki 18 taškų. R.Jokubaitis vien per antrąjį kėlinį pelnė 10 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Kol trečiajame kėlinyje lietuvis sėdėjo ant suolo, „mėlynų-granatinių“ žaidimas išsiderino, o jam grįžus į aikštę vaizdas nepagerėjo.

R.Jokubaitis žaidė 15 min., pelnė 10 taškų (1/1 dvitaškio, 2/2 tritaškių, 2/2 baudų) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Eurolygos lyderė „Barcelona“ (19-5) namie nugalėjo „Crvena Zvezda“ (11-13) komandą 82:70. Svečiai trumpai pirmavo tik pirmajame kėlinyje, bet jau antrojo kėlinio pradžioje Barselonos komanda įgijo dviženklę persvarą ir nuo tada visą laiką buvo priekyje.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas į aikštę buvo įleistas antrojo kėlinio viduryje ir per minutę du kartus prasižengė bandydamas sustabdyti L.Sikmą. Treneris N.Spahija lietuvio atgal ant suolo nepakvietė, bet po to T.Sedekerskis žaidė beveik be klaidų. Tiesa, trečiajame kėlinyje jam trūko ryžto imtis atsakomybės, tačiau puolėjas įsidrąsino paskutiniame ketvirtyje, kuriame pelnė visus savo taškus.

T.Sedekerskis žaidė 18,5 min., pelnė 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Artūras Milaknis

A.Milaknis į aikštę įėjo 9-ąją min. ir netrukus pirmuoju bandymu pataikė tritaškį. Po to jis gerai išlįsdavo iš už užtvarų, bet atakavo nestabilai, o gindamasis atsilikdavo nuo varžovų. Asmeninę statistiką „Žalgirio“ metikas labiausiai pagerino, kai mačo baigtis buvo aiški.

A.Milaknis žaidė 26 min., pelnė 13 taškų (2/2 dvitaškių, 3/6 tritaškių) ir 3 kartus prasižengė.

„Žalgiris“ (7-18) namie beviltiškai pralaimėjo Eurolygos čempiono vardą ginančiam Stambulo „Anadolu Efes“ (13-10) klubui 71:85. Kauno komanda nė karto nepirmavo, antrojo kėlinio pabaigoje atsiliko dviženkliu skirtumu, o trečiojo kėlinio viduryje, svečių persvarai ūgtelėjus iki 24 taškų, jau buvo palaužta.

Edgaras Ulanovas

E.Ulanovas buvo vienintelis lietuvis „Žalgirio“ starto penkete. Jis pirmoje rungtynių atakoje neapsigynė nuo buvusio žalgiriečio J.Andersono ir iki kėlinio vidurio dukart prarado kamuolį, tačiau kitose komandos atakose pirmajame kėlinyje pastebėdavo perspektyviausius tęsinius. Kai antrojo kėlinio viduryje svečiai pradėjo tolti, puolėjas pabandė žaisti individualiai ir pelnė 4 taškus, bet jį tučtuojau supančiojo J.Andersonas.

E.Ulanovas žaidė 31 min., pelnė 6 taškus (2/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 2/2 baudų), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius ir 3 kartus suklydo.

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ įžaidėjas į aikštę įėjo 7-ąją min., po reklaminės pertraukėles. Jis pataikė tritaškį paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis, keliskart pasinaudojo staigumo pranašumu, bet nesugebėjo pataikyti, o lipdyti komandos puolimą ir rasti bent nedidelius tarpelius „Anadolu Efes“ gynyboje jam visai nesisekė.

L.Lekavičius žaidė 24 min., pelnė 5 taškus (1/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.

Marekas Blaževičius

„Žalgirio“ vidurio puolėjas 9-ąją min. pakeitė J.Nebo. Nors antrojo kėlinio pradžioje jis pataikė iš vidutinio nuotolio, grumdamasis po krepšiais pralaimėdavo jėgos dvikovas ir nesutrukdė varžovams šeimininkauti po krepšiais.

M.Blaževičius žaidė 8 min., pelnė 2 taškus (1/1 dvitaškio) ir atkovojo 1 kamuolį.

Regimantas Miniotas

„Žalgirio“ aukštaūgis į aikštę buvo įleistas antrojo kėlinio viduryje, bet žaidė labai trumpai ir nesutrukdė varžovams didinti skirtumą. R.Miniotas per 2 min. nė karto nemetė į krepšį.

Paulius Jankūnas

„Žalgirio“ kapitonas nuo suolo pakilo 9-ąją min., bet komandos puolimo nesustiprino ir nesutrukdė varžovams pasinaudoti greičio pranašumu. P.Jankūnas žaidė tik 4 min. ir nė karto nemetė į krepšį.

Nežaidė

Donatas Motiejūnas ir jo komandos draugai iš „Monaco“ šią savaitę nežaidė.

„Žalgirio“ gynėjas Mantas Kalnietis negali žaisti dėl traumos, o dvyliktuke buvęs Karolis Lukošiūnas saugojo atsarginių suolą.

Savaitės skaičius

22

Rokas Giedraitis pelnė 22 taškus ir pasiekė asmeninį sezono rekordą. Jis trečią kartą šį sezoną pelnė 20 ar daugiau taškų, o jo karjeros rekordas yra 26 taškai (pasiektas 2020 m. spalį).

Šį sezoną 11,2 taško pelnantis R.Giedraitis yra rezultatyviausias Eurolygos lietuvis.

Padėtis

Lyderiai. Teisę žaisti Eurolygos atkrintamosiose varžybose kol kas užsitikrino vienas lietuvis – R.Jokubaitis.

Pirmąją vietą užimanti „Barcelona“ (19-5) jau užsitikrino ir aikštės pranašumą ketvirtfinalio serijoje. Beveik nėra abejonių, kad ketvirtfinalyje aikštės pranašumą taip pat turės Madrido „Real“ (18-6), Milano „Olimpia“ (16-7) ir Pirėjo „Olympiakos“ (17-8).

Vidutiniokai. Dėl likusių keturių kelialapių į ketvirtfinalį kovoja aštuonios komandos. Šiame ture didelį žingsnį į priekį žengė Kaune laimėjusi Stambulo „Anadolu Efes“ (13-10), kuri įsitvirtino penktojoje vietoje. Teigiamą pergalių ir pralaimėjimų santykį taip pat turi Miuncheno „Bayern“ (12-10).

Kitos komandos pergalių pasiekė mažiau, negu patyrė pralaimėjimų. Į atkrintamąsias varžybas dairosi „Monaco“ (11-13), Belgrado „Crvena Zvezda“ (11-13), Tel Avivo „Makabi“ (11-11), Vitorijos „Baskonia“ (10-15), Stambulo „Fenerbahçe“ (9-13) ir Berlyno ALBA (9-13).

Autsaideriai. Tris paskutines vietas užimančių komandų padėtis jau yra beviltiška. Vienintelis Vilerbano ASVEL (7-17), Kauno „Žalgirio“ (7-18) ir Atėnų „Panathinaikos“ (6-17) tikslas – nelikti žemiausioje lentelės eilutėje.

„Žalgiriui“ šį sezoną liko trejos rungtynės su ASVEL (kovo 23 d. namie), „Baskonia“ (balandžio 1 d. svečiuose) ir „Crvena Zvezda“ (balandžio 3 d. namie).