Atviras R. Kurtinaitis – apie nepriimtiną K. Maksvyčio pasirinkimą, tėčio patarimą iš sovietmečio ir Serbijos trenerių „invaziją“ Europoje

Lietuvos krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis pastaruosius metus leidžia be darbo, kai 2020-2021 metų sezoną buvo atleistas iš Maskvos srities „Chimki“ komandos. Tačiau šis laikotarpis krepšinio specialistui nėra ramus ir paprastas. Rusijos klubas iki šiol neatsiskaitė su treneriu.

„Nėra viskas taip paprasta. Matome, kaip viena pusė nuiminėja tarptautines teises. Velnias žino, šiuo metu niekas net nevyksta.

Buvo įvairios institucijos, kurios iki šios situacijos buvo pajėgios šiuos klausimus išspręsti. Dabar kai visos sporto šakos yra „atkabintos“ situacija labai sudėtinga. Dabar reikia laukti kol viskas išsispręs, tai reikia laukti, kad ir 100 metų. Tai įpareigoja mane gyventi dar šimtmetį, gera motyvacija gyventi“, – su humoru į savo padėtį bando žvelgti 61-erių strategas.

Situacija galima lyginti su 1991 metų Jugoslavija, kuomet šalis buvo atskirta tiek olimpinių šakų, tiek nuo krepšinio.

„Sunku dabar spręsti, ten ta situacija šiek tiek reguliavosi. Ten ir pasaulinės jėgos kažką galėjo spręsti. Dabar čia matome, jog viską reguliuoja viena pusė, o kaip pasaulis reaguos man sunku už juos nuspręsti. Dabar mačiau teniso žvaigždžių pareiškimus, jog neteisinga pašalinti rusų ir baltarusių sportininkus nuo varžybų“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.

Per daugybę metų R.Kurtinaitis sukaupė begalę pažinčių su krepšinio pasaulio žmonėmis ir agresorės šalies su kuriais ryšius palaiko iki šios dienos. Treneris sako, jog kalbėdamas su jais vengia pokalbių apie karą Ukrainoje, o vertindamas šią situaciją prisimena savo vaikystę.

„Labai sunku su jais kalbėti. Tam yra objektyvios priežastys. Jie mato vieną pusę, vieną istoriją. Mane tėtis nuo tarybinių laikų mokino. Tėtis klausydavosi „Amerikos balso“ ir „Laisvosios Europos balso“, už ką jį ir į saugumą kviesdavo, o aš skaitydavau „komjaunimo tiesą“. Ir aš sakydavau: „Jie sako priešingai, negu pas mus“. Tai jis sakydavo: „Pasiskaityk čia, pasiklausyk čia ir tau turi užtekti protelio viską sudėlioti į savo vietas“.

Šiuo metu aš irgi panašiai darau. Žiūriu tuos man nepriimtinus vaizdo įrašus, bet žiūriu bendrą situaciją. Čia irgi yra savotiškas karas tarp žinių pateikimo. Aišku manau, kad mes tą vaizdą matome teisingai, o ana pusė kitokį.

Man tenka ir susiskambinti, pakalbėti, tai mes tų temų stengiamės neliesti, nes labai skirtingai viską vertiname, bet aš nemanau, kad kitaip ir gali būti, nes Rusija iš savęs yra kitokia šalis“, – su prisiminimais karą Ukrainoje vertino R.Kurtinatis.

Gegužės 1-ąją prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atkrintamosios kovos, kurios atrodo, jog yra įdomiausios per pastaruosius sezonus. Reguliarų sezoną laimėjęs Vilniaus „Rytas“ Alytuje nusileido „Dzūkijos“ ekipai, Jonavos „CBet“ su Šiaulių klubu pasidalino po vieną pergalę, Panevėžio „Lietkabeliui“ ir Kauno „Žalgiriui“ teko gerokai pavargti, kad iškovotų pergales namuose.

R.Kurtinaitis džiaugiasi matydamas tokią artimą kovą Lietuvoje ir LKL sprendimų prailginti serijas, tuo pačiu įgeldamas Europos taurei. Visgi, strategas mato ir priežastį, kodėl šį sezoną serijos yra įdomesnės.

„Patinka, kad atsirado kova, kur turbūt mažiausiai galėjome tikėtis – tarp „Ryto“ ir „Dzūkijos“. Alytiškiai parodė, kad gali laimėti, o ir pirmose rungtynėse kabinosi. Čia nebėra reguliarus sezonas, kur gali laimėti, pralaimėti ir viskas stos į savas vietas. Dabar tas tarpas labai mažas, ir neduok Dieve kažkas gaus traumą ir gali būti visokių netikėtumų.

„Žalgiris“ su „Neptūnu“ irgi. Lyg ir viskas gerai, bet nebuvo viskas užtikrinta, tai irgi galbūt turėtų būti įdomu.

Utenos „Juventus“ visada yra tokia rakštis visoms LKL komandoms su savo užsispyrimu. Aš pats kai „Lietuvos Ryte“ kai dirbau, laimi tuo vienu tašku, bet geriau žaisti su kokiu „Limoges“, negu su Utena.

Įdomu, čia kaip pirmas šuolis su parašiutu. Visiems sakau, kad šokau su parašiutu, o man atsako „vienas šuolis nesiskaito, nes nežinai kokį jausmą patirsi, o kai antrą kartą šoksi...“. Tai aš tikrai žinai, kad antrą kartą nešoksiu.

Tai sakyčiau, jog pirmi mačai yra kaip pirmas šuolis. Džiugu, jog padarė ne tą atsitiktinumą iki 2 pergalių, o iki 3. Dabar kaip Europos taurė pasidarė, tai čia iš visokios kritikos. Reguliariame sezone žaidi 18 rungtynių, o paskui svarbiausią momentą žaidi iš vienų rungtynių, tai čia yra nesuprantami dalykai.

LKL gal nelabai gerai, jog yra 3 ratai, nes vienai komandai tenka žaisti 2 kartus namuose. Tai jei lygios komandos, atsiranda kažkokia problema.

O lygis manyčiau tikrai nėra pakilęs. Žiūriu iš trenerio, žaidėjo pusės, tai matau visus tuos techninius vaizdus, gebėjimus ir yra daugybę faktorių, kurie parodo, jog daugelis žaidėjų nėra aukščiausio lygio. Nesuprantu kaip gali neįmesti iš po krepšio, padaryti žingsnius, užminti ant galinės linijos. Tai visas šitas „mėšliukas“ pasako apie visą lygį“, – savo nuomonę dėstė treneris.

Tačiau šiais metais didžiausia sensacija tapo griausmingas Jonavos „CBet“ debiutas stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje. Virginijaus Šeškaus treniruojami jonaviečiai reguliariajame sezone iškovojo 4-ąją poziciją, o toks pasiekimas tiesiog verčia laikyti jį sezono geriausiu treneriu.

„Aš nematau tų kriterijų sezono, ne sezono treneris. Manęs klausė „Ar tiesa, jog Eurolygos ketvirtfinalyje susitiko geriausi treneriai – Šarūnas Jasikevičius su Andrea Trinchieri“. Geriausias bus tas, kuris laimės Eurolygą. O dabar jis geras, nes laike sezono nugalėjo kažką.

Taip, man patiko kaip V.Šeškus treniravo, jog yra 2 kartus laimėjęs Lietuvos taurę. Visada buvo su juo žaisti. Jam visada trūko žaidėjų, su kuriais galėtų žaisti. Dabar V.Šeškus laimės, nes pilna komandą turi. O gal kaip tik nelaimės, nes nežinos ką daryti.

Bet Šeškus padarė gerą darbą. Pagalvokit, Mažeikiai buvo atėję kažkada į LKL, tai nelaimėjo nei vienų rungtynių. O V.Šeškus atėjo ir iškart 4 vietą. Tai sakykim – V.Šeškus geriausias“, – su šypsena kalbėjo R.Kurtinaitis.

Kiek kitokia situacija su trenerio pozicija yra Lietuvos čempionu ekipoje – Kauno „Žalgiryje“. 11 kartų paeiliui LKL triumfavęs klubas į atkrintamąsias žengia pakeitęs du trenerius sezono metus. Vos po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje buvo atleistas austras Martinas Schilleris, o LKL sezonui einant link pabaigos darbo neteko ir slovėnas Jure Zdovcas, kurio poziciją užėmė Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis.

„Klubas yra klubas ir jis daro savo sprendimus. Jis gal kiek neįprastas, nes „Žalgiris“ retai keisdavo tą trenerį, dažniausiai likdavo treniruoti tas antras treneris, o šiemet pakeitė net tris. O dabar, kaip Linas Kleiza pasakė, turbūt pirmas atvejis, kai „Žalgiris“ keičia trenerį, kad laimėtų LKL.

Šiaip sezonas nėra labai geras „Žalgiriui“. Kiek žinau, tai turbūt labiausiai nevykęs sezonas jiems. Pamenu, būdavo, kad ir išėję į TOP 16 Eurolygoje nelaimėdavo nei vienerių rungtynių, bet ten ir sistema kitokia būdavo.

Vienu metu jau atrodė, kad atsigauna, bet tada ir vėl viskas pasikeitė. Aš žiūriu ne tik į pergalę ar pralaimėjimą, o į komandos stovį. Jeigu tu sužaidi vienas labai geras rungtynes su „Crvena zvezda“, o už kelių dienų pralaimi su visa pagarba Jonavos „CBet“ komandai... Va čia yra problema“, – kritikos Kauno klubui nepagailėjo krepšinio specialistas.

K.Maksvyčiui dabar teks dirbti 2 darbus vienu metu – būti pagrindiniu tiek „Žalgirio“, tiek Lietuvos rinktinės treneriu. R.Kurtinaitis tokiam pasirinkimui nėra linkęs pritarti. Strategas teigia iškėlęs klausimus į kuriuos Lietuvos krepšinio federacija neturėjo atsakymų.

„Treneriams, kuriems yra 30 metų atrodo, kad žino viską, o treneriams, kuriems yra 60 metų, kaip su Jonu Kazlausku pašnekam, „kuo daugiau lendi į krepšinį, tuo daugiau neatsakytų klausimų randi“.

Dabar aš aplamai galvoju, kaip čia viskas turėtų būti. Dabar Kazys yra ir „Žalgirio“ treneris ir žaidžia Eurolygoje, kurios tvarkaraštis kertasi su FIBA. Bus tie langai ir K.Maksvytis negalės dirbti. Bus Kęstutis Kemzūra ar Giedrius Žibėnas ir tarkime, jie pralaimės. Ką tada reikės nuimti, ką kaltinti? Čia yra atsakomybės klausimas, čia Lietuvos, 3 milijonų žmonių klausimas.

Jeigu mes nepakliūsim toliau, o turime pasiteisinimo priežastį, kad treneris dirbo su „Žalgiriu“, tai ar susiveda čia tie galai. Per tą šimtmetį aš klausinėjau, bet man niekas negalėjo atsakyti. Nei federacija, nei „Žalgiris“.

Aš visą laiką pasirašydamas kontraktą, pasirašau, jog nedirbsiu už rinktinę. Nes aš gaunu pinigus ir jie nori, kad ten būtum maksimumu. O mes norime, kad Lietuvos rinktinė irgi būtų maksimumas. Ne kartą esu minėjęs, kad jeigu tuo pačiu metu vairuosiu automobilį ir užsiiminėsi seksu, tai ten ir ten nebus gerai. Na nežinau, duok Dieve sveikatos ir tikėkimės viskas bus gerai.

Paprastai gyvenime taip būna, kad vienu metu ateina dvi gražiausios moterys ir tau reikia pasirinkti, o abiejų gi neimsi. Tai ir čia taip būna. Pavyzdžiui aš negalėjau. Man siūlė ir lenkai, ir vokiečiai. Aš gi per tuos 10 mėnesių išsikraunu, nemiegu. Tai pagalvokit, jeigu tu vasarą nori žaisti, o turi dar galvoti apie žaidėjus, jiems skambinti – tu nusiimi koncentraciją nuo savo klubo.

Matysime koks bus rezultatas, būtų gaila, jeigu mums nepavyktų, o apie priežastis jau kalbame dabar. Čia gal ir yra tos priežastys. Taip kad duok Dieve Kaziukui sveikatos ir sėkmės, bet bus sunku. Tuo labiau, jeigu pradės tarkuoti už vieną iš tų darbų, turėtų ir kitame darbe atsiliepti. Gi iškart pradėtumėt tarkuoti, nebūtų jokių „ai gal vėliau“.

Čia tik federacija pasakoja, kad bus sunku, Sabas (Arvydas Sabonis) pasakoja. Dabar sakau jam: „Sabai, jeigu būčiau žinojęs, kad aštuntos vietos gerai, ką tu čia pasakoji 10 metų, tai kai mes savo laiku eidavome žaisti krepšinį su jugoslavais dėl pirmos vietos ir viskas baigdavosi muštynėmis. Jei aš būčiau žinojęs, kad antra vieta gerai, aš nebūčiau ėjęs muštis.“ O muštynes visada sukeldavo Sabas, tai dėl nebūčiau kišęs savo snukio. Kai užimi tą valdančią poziciją jau keičiasi kažkiek tie prioritetai.“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.

Viena pagrindinių įvardijamų problemų Lietuvos krepšinyje – treneriai. Aukšto lygio užsieniuose klubuose pastaraisiais metais dirbusius lietuvius galima suskaičiuoti ant rankos pirštų, dėl to ir kandidatų, tinkančių treniruoti Lietuvos rinktinę yra kur kas siauresnis.

Tuo tarpu Eurolygoje Serbijos strategų apstų, o ir beveik kiekviename Europos nacionaliniame čempionate galima išvysti komandas, kurioms diriguoja serbai.

R.Kurtinaitis nemano, kad taip yra dėl to, kad Lietuvos treneriai yra prasti, o serbai laiku sugebėjo įvykdyti savo „invaziją“ Europoje.

„Turime tų trenerių. K.Kemzūra treniravo Eurolygos komandą, aš treniravau. Nu ir kas, kad tų serbų yra Eurolygoje, čia yra problema, kad mes negalime ten papulti. Įeiti į Eurolygą tai yra praktiškai uždaras ratas, kur agentai praktiškai viską valdo.

Per kokį agentą dabar papulsi į Eurolygą? Per Bulotą ar per Rutkauską? Į Eurolygą per ten neįeisi. Aš pats turiu Obradą Fimičių, turėjau Miško Ražnatovičių.

Gerumas yra gavai šansą, pasinaudojai ir esi geras. Dabar V.Šeškus laimės LKL ir sakysime, jog jis yra geriausias treneris. Pažiūrėkite, G.Žibėnas dirbo Taivane ir antru treneriu „Ryte“. Dabar su „Rytu“ laimėjo reguliarų sezoną, tai ką, blogiau negu V.Šeškus?

O Eurolygoje viskas kitaip. Čia užleistos pozicijos prieš kokių 30 metų. Serbai į Ispaniją, Italiją ateidavo kaip žaidėjai, likdavo kaip trenerio asistentai, paskui koks vienas, kitas gaudavo trenerio darbą, pasiimdavo kokius 5 jugoslavus kaip pagalbininkus, po metų išeina kitur, o tie lieka senoje vietoje. Ir taip visą Europą jie paėmė. Čia yra tokia „invazija“. Pas mus kas, Šaras pasiėmė, aš pasiėmiau. Tos „invazijos“ mes nedarome“, – trenerių situaciją Europoje komentavo R.Kurtinatis.

Vienintelis Šarūnas Jasikevičius iš lietuvių šį sezoną dirbo Eurolygoje. Lietuvis treniruoja viena iš Eurolygos favoričių – „Barcelona“, su kuria antradienį užsitikrino vietą finaliniame ketverte. Visgi, kelionė buvo nelengva ir katalonai tik lemiamose rungtynėse, 3:2 palaužė Miuncheno „Bayern“ ekipą.

„Čia atkrintamosios, lengva niekada nebūna. Tuo labiau, jog „purviniausia“ komanda yra Miunchenas. Man patinka, jog lyga leidžia daugiau fizinio kontakto, o „Bayern“ parinktas kur reikia stumdytis, gnybti, bėgti. Jie turbūt yra neparankiausia komanda“, – sunkią „Barcos“ seriją komentavo strategas.

Eurolygos finaliniame ketverte matysime „Barcelona“, Madrido „Real“ ir Stambulo „Anadolu Efes“. Tuo tarpu paskutinė ekipa paaiškės trečiadienį, kuomet į lemiamą dvikovą stos Pirėjo „Olympiakos“ ir „Monaco“.

R.Kurtinaitis džiaugiasi, jog buvo teisus sezono pradžioje sakydamas, kad į „Monaco“ dėmesį atkreipti siūlė nuo pat pradžių, o nugalėtojais mato „Barcą“. Visgi, strategas mato vieną ekipą, kuri gali sumaišyti kortas.

„Velnias žino su tuo „Monaco“. Aš esu linkęs eiti su „Olympiakos“ ir manau, kad jie išeis. Aš prieš sezoną jau sakiau prieš pasirašant Mike’ą Jamesą: „atkreipkit dėmesį į „Monaco“. Jie naujokai, labai įdomūs ir bus su jais ką veikti.“ Jau kai papuolė į atkrintamąsias, jau galvojau jiems to užteks. Pasirodo ne velnio.

Saša Obradovičius labai gerai pasakė apie M.Jamesą: „Svarbiausia prie jo nelįsti.“ Aš turėjau tokį patį Aleksėjų Švedą – tu su juo gali susipykti ir nieko negauti. Koks to tikslas? Įrodyti, kad tu valdingesnis? Nenustebčiau, jeigu laimėtų „Monaco“.

O prieš sezoną esu pasakęs, kad „Barcelona“ laimės, o daug mano draugų abejojo tokiu mano spėjimu, ypač dabar kai buvo 2:2. Bet aš vis tiek galvoju, kad jie laimės. Nors dabar tas „Anadolu Efes“ vėl atkuto. Tačiau tiku, kad „Barcelona“ laimės ir Šarui linkiu sėkmės“, – savo prognozes pateikęs R.Kurtinaitis užbaigė interviu.