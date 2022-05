Pusfinalių dramos Eurolygoje: Šarui pamelavęs trečias kartas, prancūziškas „Real“ ir V. Micičiaus ramybė

Pusfinalis. Ketvirtadienį Eurolygos pusfinalio rungtynėse Š.Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“ iššvaistė trečiajame kėlinyje turėtą 13 taškų persvarą ir pralaimėjo pagrindiniam varžovui Madrido „Real“ klubui 83:86. „Barcelona“ įžaidėjas Rokas Jokubaitis pelnė 4 taškus.

„Manau, kad esame stipresnė komanda, bet tikrovė yra tokia, kad nežaisime finale. Tai didelis nusivylimas. Labai pasigedau ypatingo profesionalumo ir pasiaukojimo“, – po pralaimėjimo sakė Š.Jasikevičius.

Kitose pusfinalio rungtynėse Eurolygos čempiono vardą ginantis Stambulo „Anadolu Efes“ tokiu pačiu trijų taškų skirtumu nugalėjo Pirėjo „Olympiakos“ komandą 77:74. Pergalingą metimą aidint finalo sirenai pataikė buvęs Kauno „Žalgirio“ gynėjas Vasilije Micičius.

Šeštadienį finale susitiks „Anadolu Efes“ ir „Real“ komandos. „Barcelona“ ir „Olympiakos“ ekipos žais rungtynes dėl trečiosios vietos.

Finalo ketverto turnyras vyksta Belgrade.

Trečias kartas. Š.Jasikevičius kaip treneris finalo ketverte pirmą kartą dalyvavo 2018 metais. Tuomet jo vadovaujamas Kauno „Žalgiris“ pralaimėjo pusfinalio rungtynes Stambulo „Fenerbahçe“ komandai. Pernai Š.Jasikevičius jau stovėjo prie „Barcelona“ vairo ir Eurolygos finale pripažino Ergino Atamano treniruojamos „Efes Pilsen“ komandos pranašumą.

Lietuvis. „Barcelona“ įžaidėjo Roko Jokubaičio indėlis ketvirtadienį nebuvo žymus. Jis žaidė 10 minučių, pelnė 4 taškus (1/2 dvitaškių, 2/3 baudų) ir išprovokavo 3 pražangas.

Treneris Š.Jasikevičius tautietį į aikštę įleido priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę. R.Jokubaitis jau pirmoje atakoje pataikė iš vidutinio nuotolio, o antrajame kėlinyje pridėjo du taškus baudos metimais.

Tačiau trečiajame kėlinyje 21 metų įžaidėjui vos įėjus į aikštę varžovai pradėjo svarbiausią rungtynių spurtą, o visą ketvirtąjį kėlinį R.Jokubaitis sėdėjo ant suolo.

Nespindėjo ir pagrindinis „Barcelona“ įžaidėjas N.Kalathis. jis taip pat pelnė 6 taškus. Tarp „mėlynų-granatinių“ pasižymėjo tik šio Eurolygos sezono naudingiausiu krepšininku išrinktas Nikola Mirotičius, kuris įmetė 26 taškus ir atkovojo 12 kamuolių.

Lūžis. „Barcelona“ jau buvo patraukusi finalo keliu: antrojo kėlinio pabaigoje įgijo dviženklę persvarą 45:34, o trečiojo kėlinio viduryje vis dar pirmavo 54:43.

Tačiau kaip tik tada įvyko rungtynių lūžis ir „Real“ likusią trečiojo kėlinio dalį laimėjo 17:2. Rezultatas tapo 60:56 „baltųjų“ naudai.

Ketvirtajame kėlinyje „mėlyniems-granatiniams“ tik kartą pavyko išlyginti rezultatą (75:75), o paskutinėmis sekundėmis Š.Jasikevičiaus auklėtinių neišgelbėjo net tai, kad varžovai po „Barcelona“ sąmoningų pražangų baudos metimus pataikė neidealiai. Paskutinėmis sekundėmis stovėdami prie baudos metimų linijos suklydo ir Sergio Llullis, ir Guerschonas Yabusele.

Prancūzai. „Real“ pergalė buvo nudažyta prancūziškomis spalvomis. Du rezultatyviausi nugalėtojų žaidėjai buvo prancūzai G.Yabusele ir Fabienas Causeur. Jie pelnė po 18 taškų. Dar 6 taškus pridėjo Vincent‘as Poirier. Ši trijulė kartu surinko beveik pusę Madrido komandos taškų.

Pirmasis pavyzdį parodė G.Yabusele, kuris vien per dvi pirmąsias minutes įmetė 8 taškus. Per lūžio spurtą trečiojo kėlinio antroje pusėje dėmesio centre atsidūrė per penkias minutes 9 taškus į savo sąskaitą įsirašęs F.Causeur.

O V.Poirier ketvirtajame kėlinyje surengė dėjimų šou, kuris varžovų komandai turėjo ir stiprų psichologinį poveikį.

Trauma. Jau pirmąją minutę aikštę paliko „Real“ įžaidėjas Nigelas Williamsas-Gossas. Jis pradėjo rungtynes starto penkete, bet patyrė traumą ir padėti komandai nebegalėjo.

Virtinė. „Real“ krepšininkai pergalės prieš „Barcelona“ komandą laukė aštuonis mėnesius. Praėjusių metų rugsėjo viduryje Madrido komanda įveikė amžinus varžovus Ispanijos supertaurės finalo rungtynėse. Tačiau po to Barselonos ekipa šventė dvi pergales Ispanijos lygos reguliariajame sezone, dvi pergales Eurolygos reguliariajame sezone ir pergalę Ispanijos taurės finale.

Gelbėtojas. „Anadolu Efes“ pergalę ketvirtadienį nulėmė šiais metais rezultatyviausio Eurolygos krepšininko prizą gavęs Vasilije Micičius. Jis ir pusfinalio rungtynėse žaidė rezultatyviai, bet „Anadolu Efes“ gynėjo taiklumas buvo prastas – jis iki paskutinės atakos pataikė tik 4 iš 15 metimų.

Nepaisant to, V.Micičiaus pasitikėjimas savimi niekur nedingo. Kai iki sirenos likus 20 sekundžių varžovai išlygino rezultatą 74:74 ir Stambulo komanda pradėjo paskutinę kėlinio ataką, serbas ilgai bumsėjo kamuolį, bet niekam jo neperdavė. Tik sulaukęs paskutinės akimirkos V.Micičius iš toli metė į krepšį, pelnė tris taškus ir nepaliko laiko Pirėjo komandos atsakymui.

„Prieš ketverius metus, kai atvykau į pirmąjį savo finalo ketvertą su „Žalgiriu“, per pusfinalio rungtynes perdegiau. Atsimenu tai, lyg būtų įvykę vakar. Tačiau po to pradėjau keistis į gerąją pusę. Šį vakarą visą laiką buvau ramus, nors dėl nedidelės traumos nesijaučiau esąs optimalios sportinės formos“, – sakė V.Micičius.

Turkai. „Anadolu Efes“ dvyliktuke ketvirtadienį buvo du Turkijos krepšininkai. Tačiau turkas treneris Erginas Atamanas nė vieno iš jų neįleido į aikštę.

Kitoje į finalą patekusioje komandoje vietos žaidėjų indėlis buvo gana ryškus. Prie „Real“ pergalės svariai prisidėjo 15 taškų surinkęs ispanas Sergio Lllullis. Alberto Abalde įmetė 7 taškus, veteranas Rudy Fernandezas – 3 taškus.

Nusivylimas. Visose keturiose į finalo ketvertą patekusiose komandose žaidžia po vieną krepšininką, išrinktą į pirmąjį sezono geriausių žaidėjų penketą.

Ketvirtadienį ne visi komandų vedliai pateisino aukštus lūkesčius. Per pusfinalio rungtynes drebėjo „Olympiakos“ puolėjo Aleksandro Vezenkovo rankos. Nors jis žaidė ilgiausiai Pirėjo komandoje (34 min.), pataikė tik 2 iš 10 metimų ir pelnė vos 5 taškus.

Sirgaliai. Per pusfinalio rungtynes Belgrado arenos tribūnos buvo nusidažiusios raudonai – „Olympiakos“ klubo spalva. Skaičiuojama, kad į Serbijos sostinę atvyko bent 12 tūkstančių graikų sirgalių, tačiau šis skaičius gali būti ir didesnis.

Per ispaniškąjį „El Clasico“ daug graikų sirgalių liko arenoje, bet sėdėjo gana ramiai. Tik retsykiais tribūnos pratrūkdavo skanduotėmis, kurios buvo skirtos ne aikštėje buvusioms komandoms, o pusfinalio rungtynes pralaimėjusiam „Olympiakos“.

Pakartojimas. Šiuolaikinėje Eurolygoje dar niekada nebuvo nutikę taip, kad finale du sezonus iš eilės žaistų tos pačios komandos. Tokių atvejų buvo praėjusiame amžiuje, kai stipriausių žemyno komandų turnyrą rengė FIBA.

Pastarąjį kartą – 1990 ir 1991 metais. Tuomet dukart iš eilės į finalą pateko „Split“ („Jugoplastika“) ir „Barcelona“ komandos. Abu kartus pagrindinį Europos trofėjų iškovojo Splito komanda, kurioje spindėjo Toni Kukočas, Zoranas Savičius, Velimiras Perasovičius (jie žaidė abiejuose finaluose), Dino Radža (tik 1990 m., po to sezono išvyko į Italiją).

Patirtis. „Anadolu Efes“ svarbiausio žemyno turnyro finale žais trečią kartą. Šis Stambulo klubas pirmą kartą į finalą pateko 2019 metais ir pralaimėjo lemiamas rungtynes Maskvos CSKA krepšininkams. Užtat pernai „Anadolu Efes“ finale įveikė „Barcelona“ komandą 86:81 ir pirmą kartą tapo Eurolygos čempionu.

„Real“ patirtis – daug didesnė. „Karališkasis“ klubas net 18 kartų žaidė Čempionų taurės, Europos klubų čempionato ar Eurolygos finale ir dešimt kartų tapo nugalėtoju. „Real“ yra rekordininkas tiek pagal finalų, tiek pagal titulų skaičių.

Pastarąją pergalę „Real“ iškovojo 2018 metais, kai Eurolygos finalo ketvertas irgi buvo rengiamas Belgrade. Prieš keturis sezonus Madrido komanda finale rezultatu 85:80 nugalėjo kitą Stambulo ekipą „Fenerbahce“.

Žvelgiant į šiuos faktus, galima pastebėti keletą įdomių sutapimų. Abu šįmečiai finalininkai praėjusius savo finalus laimėjo tokiu pačiu penkių taškų skirtumu ir netgi labai panašiu rezultatu. Maža to, „Real“ praėjusiame finale įveikė Turkijos komandą, „Anadolu Efes“ – Ispanijos ekipą.

Pusfinalis

Stambulo „Anadolu Efes“ – Pirėjo „Olympiakos“ 77:74. Sh.Larkinas 21, E.Bryantas 16, V.Micičius 15, B.Dunstonas 12 / Sh.McKissicas 12, T.Dorsey, H.Martinas ir K.Sloukas po 11.

Madrido „Real“ – „Barcelona“ 86:83. F.Causeur ir G.Yabusele po 18, S.Llullis 15 / N.Mirotičius 26, N.Laprovittola 17, B.Daviesas 15, ... R.Jokubaitis 4.