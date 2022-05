Medikų išvadų laukiantis V. Lipkevičius: „Sukūrėme istoriją, bet „Lietkabeliui“ liko dar vienas žingsnis“

Panevėžyje vykusiose ketvirtose Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pusfinalio rungtynėse vietos „Lietkabelis“ 86:75 pranoko Kauno „Žalgirį“ ir pirmą kartą šalies istorijoje paliko kauniečius be pirmenybių finalo.

Nenado Čanako auklėtiniai laimėjo seriją iki trijų pergalių – 3:1.

Nuo 2011-ųjų metų iš LKL sosto nepajudintas „Žalgiris“ savo sezoną užbaigs kovodamas ne dėl 24-ojo čempionų titulo, o bandydamas reabilituoti save laimėdamas čempionato bronzos medalius prieš „Šiaulių“ krepšininkus.

Pagrindiniu šio istorinio įvykio kaltininku tapo Panevėžio „Lietkabelis“. Šeštadienį „Cido“ arenoje susirinkę beveik 7 tūkst. sirgalių savo akimis išvydo mylimos komandos triumfą – „Žalgirį“ iš pusfinalio išmetęs Aukštaitijos klubas po penkerių metų pertraukos grįžo į LKL finalą.

Pergalingai pasibaigus svarbiausiai pusfinalio dvikovai arenos tribūnas užpildę sirgaliai dar ilgai nesiskirstė iš jų, o iškovoto pasiekimo džiaugsmu kartu su fanais džiaugėsi ir gerai darbą aikštėje atlikę „Lietkabelio“ krepšininkai.

„Didžiausias emocijų sprogimas buvo pirmą vakarą. Dabar viskas truputį aprimę ir tik praėjus ilgesniam laikui visi supras, kas čia iš tikrųjų įvyko.

Dar niekas nebaigta. Taip, sukūrėme istorinį įvykį, žengėme žingsnį į priekį. Liko dar vienas žingsnelis, kurį tikrai norime žengti, kad tos emocijos po sezono būtų pačios geriausios“, – nurimus aistroms portalui lrytas.lt kalbėjo „Lietkabelio“ kapitonas Vytenis Lipkevičius.

Jis kartu su savo komandos bičiuliais užtikrintai žaidė ne tik šeštadienį Panevėžyje, bet ir ankstesnėse trijose serijos rungtynėse.

Akistatų metu panevėžiečiai spinduliavo pasitikėjimu savimi, mėgavosi kiekviena akimirka aikštėje bei pergalingai užbaigė trenerio N.Čanako paruoštą planą mūšiams su daugkartiniais šalies čempionais.

Savo buvusią komandą pusfinalyje ne kartą baudęs V.Lipkevičius vilkėdamas Kauno „Žalgirio“ marškinėlius buvo penkis kartus tapęs LKL čempionu, tačiau dabar 33-ejų 198 cm ūgio puolėjas šeštojo pirmenybių titulo sieks su „Lietkabelio“ ekipa, kuriai su pusės metų pertrauka atstovauja nuo 2018-ųjų.

Vis dėlto prieš istoriniu galintį tapti LKL finalą vienas iš „Lietkabelio“ vedlių susidūrė su nemalonumais. Ketvirtųjų serijos su „Žalgiriu“ rungtynių metu krepšininkas susižeidė koją ir aikštę paliko priverstinai.

Nykščio sąnario problemos kamuojamo žaidėjo būklė prieš ketvirtadienį prasidedančią seriją su „Rytu“ dar nėra aiški.

„Kol kas žinių dar neturiu. Važiuosiu pas specialistus į Kauną, kad jie įvertintų situaciją. Kol kas vaikščioti didesnių problemų neturiu, bet reikia, kad viską pasižiūrėtų daktarai. Nemanau, kad yra kažkas blogai, bet reikia tuo įsitikinti“, – situaciją komentavo V.Lipkevičius.

Šiame sezone Europos taurės turnyre spindėjusiam „Lietkabeliui“ iki dar niekada neiškovoto LKL titulo reikia keturis kartus įveikti Vilniaus „Rytą“, o Panevėžio klubo kapitonas portalui lrytas.lt atskleidė pagrindines jo atstovaujamos komandos sėkmės paslaptis, kurios atvedė ją į penkerius metus lauktą ir istorinę galinčia tapti galimybę.

– „Lietkabelis“ tiek ketvirtfinalio, tiek ir pusfinalio serijose spinduliavo užtikrintumu. Kur slypi tokio pasitikėjimo savimi paslaptys? – buvo paklaustas V.Lipkevičius.

– Kalbant apie ketvirtinalį, tai tikrai nebuvo lengva serija. „Juventus“ turėjo tikrai gerą sudėtį, kuri neatitiko komandos turnyrinės lentelės pozicijos.

Manau, kad mums kaip komandai labai daug davė Europos taurės turnyras. Sustiprėjome fiziškai, o į LKL atkrintamąsias varžybas atėjome su dideliu užtikrintumu ir pasitikėjimu savimi.

Trenerio plano vykdymas, kelias iki LKL finalo – visi šie dalykai ateina dėl patirties, o labai daug jos įgijome Europos taurės turnyre.

– Nors „Žalgiris“ šiemet yra akivaizdžiai susilpnėjęs, bet ant savo kupros jis nešė daugkartinių LKL čempionų vardą ir daugelio buvo laikytas favoritu. Kaip ruošiatės šiai serijai?

– Kažkokio išskirtinio pasiruošimo serijoje su „Žalgiriu“ nebuvo. Pamenu, prieš reguliariojo sezono rungtynes buvo kalbama, kad mes specialiai galime pralaimėti „Žalgiriui“ tam, kad išvengtume jų LKL pusfinalyje, bet mums visos rungtynės ir visos komandos yra vienodai svarbios.

Žinoma, kad ir koks „Žalgiris“ būtų, jis Lietuvoje visada bus favoritas. Mes gerbiame visus varžovus, bet kartu ir nė vieno iš jų nebijome.

Į pusfinalio seriją atėjome kovoti, atiduoti visas jėgas ir ją laimėti. Viskas sukrito tinkamai ir mes laimėjome.

– Ne vienas komandos žaidėjas už žaidimo sustygavimą laurus skiria nuo 2018-ųjų komandai vadovaujančiam treneriui N.Čanakui. Jau ne vienus metus dirbate su šiuo krepšinio specialistu. Kas per šį jo treniravimo laikotarpį keitėsi labiausiai?

– Nuo pat pradžios kai treneris atvažiavo į Panevėžį, matėsi, kad jis turi labai didelį potencialą augti. Manau, kad ir dabar, su lyg kiekvienu sezonu, jis auga. Šiame sezone labai suveikė tęstinumas.

Pagrindinis žaidėjų branduolys liko komandoje, visas trenerių kolektyvas nesikeičia jau trejus metus. Šis tęstinumas duoda savo. Šiemet taip pat pavyko „apsilipdyti“ krepšininkais, kuriuos treneris rinkosi pagal savo norimą vaizdą.

Augome ne tik aikštėje, bet ir labai gerai „sulipome“ kaip komanda. Labai daug laiko leidžiame kartu ne tik rungtynėse, treniruotėse, bet ir per laisvalaikiu. Nuolat bendraujame, palaikome šiltus ryšius kartu su šeimomis.

Vien ateidami į treniruotes mes jaučiame didžiulį malonumą būnant kartu. Viskam susidėjus susikuria labai nereali atmosfera. Tai yra dar vienas labai svarbus mūsų komandos žingsnis į priekį.

– Tai bus šeštasis LKL finalas jūsų karjeroje. Kuom jis jums bus ypatingas?

– Tai bus istorinis finalas. Jame žaisiu atstovaudamas komandai, kuri įveikė Kauno „Žalgirį“ pusfinalyje, o to per LKL istoriją nebuvo pavykę padaryti niekam.

Esame neeilinė komanda ir dabar bus neeilinis šansas tapti čempionais, o LKL be „Žalgirio“ ir „Ryto“ dar nebuvo pavykę laimėti niekam. Sieksime to, ko Lietuvos krepšinio istorijoje dar nebuvo.

Situacija tikrai neeilinė. Bandysime dėti visas pastangas ir pasinaudoti šia galimybe.

– Kokias pamokas prieš finalą „Lietkabelis“ pasisėmė iš pusfinalio su „Žalgiriu“?

– Tai yra atkrintamosios, o per jas per daug dalykų neprisisemsi. Neabejoju, kad finale, kaip ir jau įvykusiame pusfinalyje, bus tikros kapotynės – lupsimės, daužysimės, kovosime.

Neabejoju, kad bus labai daug emocijų, bet manau, kad tai ir yra tikras atkrintamųjų varžybų grožis. Sirgaliams bus labai įdomu. Visi nori tos kovos, energijos, atmosferos. Visi šie dalykai puošia krepšinį.

Bus labai rimta kova, kurią norės laimėti abi komandos. Žaisime serijoje iki keturių pergalių, o ją laimės stipresni.

– Užsiminėte apie sirgalių palaikymą. Europos taurėje demonstravote gerą žaidimą, bet sirgaliai ne itin pildė arenos tribūnas. Per LKL pusfinalius jie šlavė bilietus. Kiek tokios svarbos rungtynėse padeda savų sirgalių faktorius?

– Labai daug. Tai yra šeštasis komandos žaidėjas. Ta nereali energija iš arenos palaikymo prideda tik dar daugiau impulso ir adrenalino. Pusfinalyje žaisti pilnoje arenoje buvo nerealu.

Gal truputį buvo gaila, kad sezono eigoje demonstravome gerus rezultatus, o žiūrovai vangiai rinkosi į areną.

Reikia džiaugtis, kad bent pabaigoje jie suprato, kad yra gera komanda ir gausiai pradėjo rinktis į tribūnas, taip dar labiau padėdami ekipai.

– LKL finale jūsų lauks „Rytas“. Šiame sezone turėjote ne vieną įtemptą mūšį su šia komanda. Kas bus svarbiausia, norint „Lietkabeliui“ tapti šalies čempionais?

– Nemanau, kad čia bus kažkoks stebuklingas receptas. Abi komandos to titulo norės labai. Viską lems smulkios detalės ir plano laikymasis.

Būna, kad to noro yra labai daug, bet viskas gaunasi per daug padrikai. Tam yra treneriai. Neabejoju, kad jie paruoš tinkamą planą, o mums svarbiausia bus nesudegti, laikytis to plano ir žingsnis po žingsnio eiti savo tikslo link.