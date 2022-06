Serijoje iki keturių pergalių „Rytas“ ir ėmė pirmauti 3:1 ir gali baigti seriją antradienį „Jeep“ arenoje.

„Ryto“ treneris po mačo Panevėžyje pabrėžė, kad švęsti dar anksti.

„Gera pergalė, geras taškas. Niekas nesakė, kad bus lengva. Tokio mačo mes ir tikėjomės.

Kontroliavome emocijas, bet nekontroliavome kamuolio ir varžovų tritaškių metimų.

Dabar serija keliasi į Vilnių. Turime suprasti, kad sirgaliai už mus nelaimės ir turime būti maksimaliai susikaupę“, – kalbėjo G.Žibėnas.

Vilniečių treneris per šias rungtynes susilaukė pašaipaus plakato dėl tariamos vaidybos per konfliktą trečiajame mače, tačiau „Lietkabelio“ sirgaliams priekaištavo ne dėl to.

„Aš gerbiu visus, bet būna peržengtos ribos. Kennethas Smithas po rungtynių buvo aplietas alumi – visą galvą apipylė. Taip pat viso mačo metu į mūsų trenerių štabą ir žaidėjus buvo nukreiptas lazeris. Noriu paraginti „Ryto“ sirgalius elgtis garbingai ir link titulo eiti garbingai“, – sakė G.Žibėnas.

Vilniečių strategas neslėpė, kad tikisi triumfo namų arenoje, tačiau perspėjo, kad tai padaryti nebus lengva.

„Publika už mus neapsigins ir neįmes. Turime atsinešti energiją, išlikti kartu ir sveiki, o tada galėsime kontroliuoti viską.

Mes šiandien buvome geresni, bet nereiškia, jog laimėsime titulą. Reikia laimėti dar vienas rungtynes.

Jeigu šventi iš anksto, viskas atsisuka prieš komandą, todėl nedarysime tokios klaidos“, – pabrėžė G.Žibėnas.

Jis atsakė ir į klausimą dėl Ivano Buvos, kuris buvo registruotas, bet nežaidė.

„Vakar treniruotėje jį bandėme. Morališkai jis yra pasiruošęs, bet fiziškai dar ne.

Turėsime dar kelias dienas ir tada matysime, kokia bus jo būsena.

Nėra lengva pajusti ritmą, kai praleidi 7 dienas lovoje“, – teigė G.Žibėnas.