„Anadolu Efes“ atsisveikino su vienu iš auksinių pergalių kalviu

Trečiadienį oficialiai paskelbta, kad Stambulo ekipa suka skirtingais keliais su 33-ejų prancūzu Adrienu Moermanu.

203 cm ūgio puolėjas „Anadolu Efes“ gretose rungtyniavo keturis sezonus, o per juos prisidėjo net tik du kartus laimėdamas Eurolygą, bet ir iškovodamas du Turkijos krepšinio čempionų titulus.

A.Moermanas buvo svarbi Ergino Atamano kariaunos dalis ir šiame sezone.

Šiemet Eurolygoje jis vidutiniškai per rungtynes įmesdavo po 8,4 taško ir atkovodavo po 5,3 kamuolio. Turkijos čempionate jis per akistatą pasižymėdavo pelnydamas po 9 taškus ir atkovodamas po 7,1 kamuolio per rungtynes.