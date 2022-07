Lietuvos krepšininkų varžovė – geriausias pajėgas sutelkusi Bulgarija

Pergales skina tik lietuviai

Lietuvos rinktinė jau užsitikrino teisę žaisti pasaulio pirmenybių atrankos antrajame etape. Tačiau dvejos paskutinės pirmojo etapo rungtynės vis tiek bus labai svarbios.

Antrajame etape bus įskaityti visi pirmojo etapo rezultatai. Tarp jų – pasiekti žaidžiant su komandomis, kurios į kitą etapą nepateks. Todėl F grupės lyderiams lietuviams, siekiant užsitikrinti ramesnę ateitį, reikės kovoti dėl pergalių žaidžiant ir su bulgarais, ir su čekais.

Lietuvos rinktinės rungtynės su Bulgarijos komanda vyks penktadienį (liepos 1 d.) Samokove, su Čekijos ekipa – pirmadienį (liepos 4 d.) Klaipėdoje.

Po keturių turų F grupėje pirmauja visas ketverias rungtynes laimėję Lietuvos krepšininkai. Bosnija ir Hercegovina turi dvi pergales, Bulgarija ir Čekija – po vieną. Į kitą etapą pateks trys geriausios grupės komandos.

Lietuvos rinktinė per praėjusius atrankos langus nugalėjo Bulgariją 89:69, Čekiją 74:66 ir dukart – Bosniją ir Hercegoviną 78:77 ir 77:56.

Bulgarijos krepšininkai vienintelę pergalę iškovojo žaisdami su čekais, kuriuos savo aikštėje nugalėjo 79:70. Kitose rungtynėse bulgarai pralaimėjo lietuviams, bosniams 75:85 ir čekams 80:83.

Bulgarai turi du šansus

Palankiai susiklosčius aplinkybėms, Bulgarijos rinktinė kelialapį į kitą atrankos etapą gali užsitikrinti jau penktadienį. Taip atsitiktų, jei bulgarai įveiktų lietuvius, o bosniai – čekus.

Tokiu atveju po penktojo turo aritmetinę galimybę patekti į antrąjį atrankos etapą prarastų Čekijos komanda. Bulgarams padėtų tai, kad per praėjusį atrankos langą jie namie Čekijos krepšininkus nugalėjo didesniu skirtumu, negu po kelių dienų pralaimėjo išvykoje.

Bulgarijos krepšininkams nesėkmė penktadienį nebūtų pragaištinga. Net jei bulgarai pralaimės lietuviams, jie išsaugos galimybę grupėje užimti bent trečiąją vietą. Maža to, kad ir kaip penktadienį baigtųsi kitos grupės rungtynės (Čekija – Bosnija ir Hercegovina), Bulgarijos rinktinės likimas liks jos pačios rankose – bulgarams reikės paskutiniame ture įveikti Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus.

Tiesa, minimalios pergalės paskutinėse rungtynėse bulgarams tikriausiai neužtektų, o kokiu skirtumu reikėtų laimėti, paaiškėtų penktadienį.

Grįžo ryškiausia žvaigždė

Per Bulgarijos rinktinės pristatymą, surengtą birželio viduryje krepšininkams susibūrus į treniruočių stovyklą, komandos treneris Rosenas Barčovskis buvo nusiteikęs gana optimistiškai. Prieš trejus metus prie rinktinės vairo grįžęs krepšinio specialistas nepuoselėjo iliuzijų, kad bulgarai per artimiausias rungtynes bus favoritai, tačiau tvirtino tikintis, kad užduotis patekti į kitą etapą jo auklėtiniams yra įvykdoma.

„Objektyviai, Lietuvos rinktinė yra daug stipresnė negu mes. Per rungtynes su mumis ir lietuviai, ir bosniai bus favoritai. Nebandome to neigti. Kita vertus, mūsų komandoje yra krepšininkas, išrinktas į Eurolygos geriausių žaidėjų penketą. Be to, mes subūrėme visus geriausius žaidėjus, pasitikime savimi ir nieko nebijome. Tikiu, kad galime laimėti abejas rungtynes ir patekti į kitą etapą. Padarysime viską, kad pasiektumėm šį tikslą“, – žadėjo R.Barčovskis.

Trenerio minėtas „krepšininkas, išrinktas į Eurolygos geriausių žaidėjų penketą“ – Pirėjo „Olympiakos“ klubo lyderiu tapęs Aleksandras Vezenkovas. Šiam 26 metų puolėjui ką tik pasibaigęs sezonas buvo kone geriausias karjeroje.

Kipre ir Graikijoje augęs A.Vezenkovas, kurio tėvas Saško Vezenkovas buvo vienas geriausių Bulgarijos krepšininkų XX amžiaus pabaigoje, šią vasarą į rinktinę grįžo po gana ilgos pertraukos. Jis praėjusį kartą Bulgarijai atstovavo 2018 metų rudenį.

„Man svarbiausia, kad į komandą grįžo A.Vezenkovas. Manau, jis žiūrėjo mūsų rungtynes per televiziją. Dabar, po fantastiško sezono Pirėjo klube, jis vėl galės padėti rinktinei“, – prieš kelias savaites džiaugėsi treneris R.Barčovskis.

Dėl Graikijos lygos finalo serijos rinktinės stovyklos pradžią praleidęs ir tik šią savaitę prie komandos draugų prisidėjęs A.Vezenkovas patvirtino trenerio žodžius: „Žiūrėjau visas rinktinės rungtynes ir nepraradau ryšio su komanda“.

Buvusio žalgiriečio žygdarbiai

Kol A.Vezenkovas tai dėl Eurolygos, tai dėl kitų priežasčių negalėjo žaisti rinktinėje, aiškus Bulgarijos komandos vedlys buvo natūralizuotas amerikietis Dee Bostas.

Buvęs Kauno „Žalgirio“ gynėjas Bulgarijos pasą gavo ir šios šalies rinktinėje debiutavo 2016 metais. Jis ne visuomet atvykdavo į rinktinę, bet Bulgarijos krepšinio federacijai niekada nekėlė tokių didelių problemų, kokios bendraujant su natūralizuotais amerikiečiais kyla kai kitų Europos šalių krepšinio vadovams.

Net jei anksčiau ir buvo nedidelių kibirkštėlių, D.Bostas jas užgesino per 2022 metų Europos pirmenybių atrankos rungtynes su Latvijos komanda. Bulgarai užpernai ir pernai atrankos turnyre dukart sensacingai palaužė Latvijos krepšininkus ir iškovojo kelialapį į Europos pirmenybes, o D.Bostas buvo pagrindinis pergalių kalvis.

Bulgarų krepšinio sirgaliai tikriausiai niekuomet nepamirš 2020 metų vasarį Botevgrade vykusių rungtynių, kuriose jų rinktinė nugalėjo latvius po dviejų pratęsimų 110:104. D.Bostas tąkart latviams atseikėjo 26 taškus.

2021 metų vasarį visiškai kitokios pagal stilių, bet ne mažiau dramatiškos buvo antrosios šių komandų rungtynės Rygoje. Bulgarai jas laimėjo 66:65, o 18 taškų surinkęs D.Bostas į latvių krepšį įmetė pergalingą tritaškį.

Bulgarijos krepšininkams dvi pergalės prieš latvius lėmė po vienuolikos metų pertraukos iškovotą kelialapį į Europos pirmenybes. Su stipriausiomis žemyno komandomis bulgarai praėjusį kartą žaidė 2011 metais, kai Europos pirmenybes rengė Lietuva.

Amerikietis deda tašką?

D.Bostas, kaip ir A.Vezenkovas, į rinktinę atvyko po sėkmingo klubų sezono. Bulgarų amerikietis žaidė Stambulo „Galatasaray“ ekipoje ir Turkijos lygoje pelnydavo vidutiniškai 14,4 taško bei atlikdavo 6,7 rezultatyvaus perdavimo.

Naudingas D.Bosto žaidimas užtikrino gerus „Galatasaray“ rezultatus. Šis klubas reguliariajame sezone užėmė trečiąją vietą, o pusfinalio serijoje tik po ilgos ir varginančios kovos 2:3 nusileido Eurolygos čempionei Stambulo „Anadolu Efes“ komandai.

Bulgarijos rinktinei D.Bostas yra be galo svarbus. Tačiau po kelių mėnesių bulgarams reikės ieškoti kito atakų organizatoriaus, nes 32 metų D.Bostas jau paskelbė, kad po Europos pirmenybių baigs karjerą rinktinėje. Tiesa, kas žino, galbūt amerikietis persigalvotų, jei įsižiebtų viltis patekti į pasaulio pirmenybes. Juo labiau kad Bulgarijos rinktinė pasaulio pirmenybėse kol kas žaidė tik vieną kartą – 1959 metais, kai nebuvo gimę ne tik dabartiniai rinktinės krepšininkai, bet ir jų tėvai.

Skurdūs vietiniai ištekliai

Abu dabartiniai Bulgarijos rinktinės lyderiai išugdyti kitose šalyse: A.Vezenkovas – Kipre ir Graikijoje, D.Bostas – JAV (Šiaurės Karolinoje).

Tuo tarpu Bulgarijos krepšinio mokykla jau daug metų negali pasigirti paruošusi žaidėjus, kurie sudomintų bent vidutinio pajėgumo Europos klubus (vienas pastarųjų buvo prieš dešimt metų Vilniaus „Ryte“ žaidęs puolėjas Dejanas Ivanovas).

Dauguma šią vasarą į rinktinę pakviestų krepšininkų žaidžia Bulgarijos komandose. Iš užsienio lygų atvyko tik penki žaidėjai. Tai – jau ne kartą minėti A.Vezenkovas ir D.Bostas, šiais metais Lojolos-Marimaunto universitetą baigęs Ivanas Alipijevas bei Ispanijos antrojoje lygoje rungtyniavę 20-metis Emilas Stojilovas ir 19-metis Konstantinas Kostadinovas.

Jaunieji bulgarų talentai Ispanijos antrojoje pakopoje ryškiai nespindėjo. 212 cm ūgio E.Stojilovas žaidė Madrido „Estudiantes“ ekipoje, kuri pralaimėjo lemiamas rungtynes dėl kelialapio į ACB lygą, bet pelnydavo tik 3,1 taško. „Palma“ puolėjas K.Kostadinovas įmesdavo 9,8 taško, tačiau jo komanda iškrito į trečiąją lygą.

Tarp devynių krepšininkų, kurie atvyko iš Bulgarijos klubų, praėjusį sezoną rezultatyviausiai žaidė Plovdivo „Akademik“ gynėjas Vasilas Bačevas. Jis šalies pirmenybėse pelnydavo 15,7 taško.

Vis dėlto stabdyti šio krepšininko lietuviams nereikės. V.Bačevas treniruočių stovykloje patyrė traumą ir atrankos rungtynių nežais.

Bulgarijos lygoje taip pat naudingai rungtyniavo Sofijos „Levski“ gynėjas Čavdaras Kostovas (15,1 tšk.), Stara Zagoros „Beroje“ puolėjas Aleksandras Janevas (15,1 tšk.), Burgaso „Černomorec“ vidurio puolėjas Andrejus Ivanovas (11,9 tšk., 11,6 atk.kam.), Samokovo „Rilski sportist“ gynėjas Pavlinas Ivanovas (11,9 tšk.).

Šių metų Bulgarijos čempionui Botevgrado „Balkan“ atstovauja tik du krepšininkai Dimitras Dimitrovas (10,5 tšk.) ir Stanimiras Marinovas (10 tšk.).

Treneris įžvelgia pažangą

Bulgarijos rinktinė, ruošdamasi šio atrankos lango rungtynėms su lietuviais ir bosniais, treniruotis pradėjo birželio 16 dieną. Pirmąsias treniruotes praleido užsienio klubuose užtrukę krepšininkai. D.Bostas ir E.Stojilovas atvyko praėjusios savaitės pabaigoje, A.Vezenkovas – šios savaitės pradžioje.

Sekmadienį bulgarai jau su E.Stojilovu, bet be D.Bosto ir A.Vezenkovo, žaidė draugiškas rungtynes Niše su Serbijos rinktine. Bulgarijos komanda pralaimėjo 55:70, tačiau treneris R.Barčovskis buvo patenkintas vien tuo, kad jo auklėtiniai galėjo išmėginti jėgas su aukšto lygio varžovais.

„Serbijos krepšinio federacija pakvietė mus žaisti draugiškas rungtynes. Tai nebuvo mūsų iniciatyva. Anksčiau mes nežaisdavome draugiškų rungtynių su serbais, nes mūsų lygis jiems buvo per žemas. Manau, kad dabar mūsų lygis pakilo, ir serbų kvietimas yra mūsų komandos įvertinimas“, – svarstė Bulgarijos rinktinės treneris.

Bulgarijos rinktinės sudėtis ir žaidėjų statistika klubuose praėjusį sezoną

Krepšininkas, Gimė, Ūgis, Klubas, Lyga, Tšk., A.k., R.p.

Aleksandras Vezenkovas, 1995, 206, Pirėjo „Olympiakos“, GRA, 15,5, 7,1, 1,9

Dee Bostas, 1989, 189, Stambulo „Galatasaray“, TUR, 14,4, 4,7, 6,7

Konstantinas Kostadinovas, 2003, 202, „Palma“, ISP 2, 9,8, 4,1, 0,5

Emilas Stojilovas, 2002, 212, Madrido „Estudiantes“, ISP 2, 3,1, 1,2, 0,3

Ivanas Alipijevas, 1999, 200, Lojolos-Marimaunto univ., NCAA, 7,0, 3,5, 1,4

Vasilas Bačevas, 1992, 195, Plovdivo „Akademik“, BUL, 15,7, 3,7, 2,9

Čavdaras Kostovas, 1988, 196, Sofijos „Levski“, BUL, 15,1, 4,1, 2,6

Aleksandras Janevas, 1990, 203, Stara Zagoros „Beroje“, BUL, 13,8, 8,0, 2,5

Andrejus Ivanovas, 1996, 206, Burgaso „Černomorec“, BUL, 11,9, 11,6, 1,6

Pavlinas Ivanovas, 1993, 195, Samokovo „Rilski sportist“, BUL, 11,9, 2,9, 3,7

Dimitras Dimitrovas, 1993, 203, Botevgrado „Balkan“, BUL, 10,5, 5,8, 2,4

Stanimiras Marinovas, 1991, 192, Botevgrado „Balkan“, BUL, 10,0, 2,5, 3,5

Jordanas Minčevas, 1998, 206, Sofijos „Levski“, BUL, 9,7, 5,5, 1,5,

Dejanas Karamfilovas, 1994, 180, Samokovo „Rilski sportist“, BUL, 7,0, 2,5, 5,2