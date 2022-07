Naujokas Vilniuje: į „Rytą“ atvyksta legionieriaus karjerą pradedantis B. Varadis

Sombathėjuje gimusiu ir dabar jau su buvusiu 27-erių „Falco“ kapitonu vilniečiai susipažinti galėjo praėjusiame sezone. B. Varadis su „Rytu“ kovėsi FIBA Čempionų lygos „TOP 16“ etape ir paskutinėse rungtynėse prieš vilniečius buvo netoli trigubo dublio – vengras pelnė 15 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 7 kamuolius.

„Ieškojome gynėjo, kuris gebėtų į puolimą įtraukti komandos draugus ir būtų tvirto sudėjimo. Jau kuris laikas rinkome informaciją apie krepšininką, jo asmenybę – Benedekas yra kovingo charakterio žaidėjas, kuris vardan komandos grius dėl kiekvieno kamuolio“, – kalbėjo sostinės klubo sporto direktorius Donatas Zavackas.

194 cm ūgio gynėjas 2021–2022 m. Čempionų lygos sezone vidutiniškai fiksavo 11,3 taško, 4,6 atkovoto kamuolio, 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir 15,1 naudingumo balo rodiklius.

Pagal rezultatyvius perdavimus praėjusiame sezone vengras buvo trečias daugiausiai kamuolių skirstantis žaidėjas visoje Čempionų lygoje.

„Benedekas turi patirties Čempionų lygoje ir sėkmingai žaidė Vengrijoje. Jau nuo pirmųjų pokalbių jis rodė didelį norą ir užsidegimą ginti mūsų komandos spalvas, – pridėjo „Ryto“ trenerio asistentas Georgios Dedas. – Tai gero ir ramaus charakterio vyrukas, tačiau tuo pat metu jis yra tikras karys, kuris gali mirti aikštėje.“

Per dešimtmetį, praleistą „Falco“, B. Varadis tris kartus tapo Vengrijos čempionu ir 2021 m. laimėjo šalies taurę. Be to, gynėjas nuo 2017 m. atstovauja ir Vengrijos nacionalinei rinktinei.