Eurolygos lietuviai: įsismaginęs R. Giedraitis, T. Dimšos efektas ir sulūžusi M. Grigonio technika

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ kapitonas neįmetė pirmoje komandos atakoje, po to beveik visą pirmąjį kėlinį puldamas žaidė be kamuolio, o gindamasis nesugaudė K.Prepeličiaus ir iki pertraukos pelnė tik 4 taškus. Trečiajame kėlinyje R.Giedraitis pradėjo daugiau ir staigiau judėti, o komandos draugai laiku pastebėdavo į baudos aikštelę įkirsdavusį lietuvį. Po to jis puolimą paįvairino prasiveržimais, o ketvirtojo kėlinio antroje pusėje dviem tritaškiais bei dvitaškiu po kietos varžovo pražangos sunaikino paskutines varžovų viltis.

R.Giedraitis žaidė beveik 28 min., pelnė 19 taškų (6/8 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 1/1 baudos), atkovojo 7 kamuolius ir 3 kartus prasižengė.

„Baskonia“ pirmajame ture išvykoje nugalėjo „Valencia“ komandą 81:71.

Tomas Dimša

Po septynerių su puse metų pertraukos į Eurolygą grįžęs kaunietis tapo iš rankovės ištrauktu „Žalgirio“ koziriu. Jis į aikštę buvo įleistas pirmojo kėlinio viduryje ir netrukus pataikė pirmąjį tritaškį, o daugiausiai nuveikė po pertraukos. Trečiojo kėlinio viduryje T.Dimšai pataikius iš labai toli, „Žalgiris“ pradėjo vytis dviženklę persvarą įgijusius varžovus, bet kauniečių spurtas buvo nuslopintas, kai nedidelę traumą patyręs T.Dimša privalėjo atsisėsti ant suolo. Ketvirtajame kėlinyje grįžęs į aikštę jis smogė nauja jėga. Priešpaskutinę rungtynių minutę T.Dimša prasiveržęs persvėrė rezultatą 83:82, bet paskutinę minutę iš geros padėties net nepataikė į lanką.

T.Dimša žaidė 17 min., pelnė 13 taškų (2/4 dvitaškių, 3/5 tritaškių) ir išprovokavo 3 pražangas. Jis 10 taškų pelnė po pertraukos. T.Dimša pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Iki šio sezono gynėjo asmeninis rekordas buvo 12 taškų.

„Žalgiris“ sezono atidarymo rungtynėse po permainingos kovos išvykoje nusileido Tel Avivo „Maccabi“ komandai 83:84.

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 8-ąją min. L.Lekavičius sėkmingai darė tai, ką moka geriausiai, ir rezultatyviai pabaigė kelis prasiveržimus. Po pertraukos jis kartais atlikdavo vienu perdavimu per daug, bet vadovaujant L.Lekavičiui, komanda puolė darniau negu tada, kai aikštėje būdavo K.Evansas. Likus žaisti dvi minutes, L.Lekavičius iš pirmo žvilgsnio nelogišku prasiveržimu privertė penktąjį kartą prasižengti varžovų puolimo lyderį W.Baldwiną.

L.Lekavičius žaidė 18 min., pelnė 10 taškų (3/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/4 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

Artūras Gudaitis

„Panathinaikos“ naujokas 7-ąją min. pakeitė G.Papagiannį ir OAKA arenai iškart pristatė atkovodamas kamuolį po varžovų krepšiu bei dėjimu po idealiai atlikto derinio du prieš du. A.Gudaitis ne visuomet apsigindavo nuo W.Tavareso, bet puldamas ir šį, ir kitus varžovų aukštaūgius dažniausiai įveikdavo.

Jis žaidė 17 min., pelnė 10 taškų (5/8 dvitaškių, 0/1 baudos), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

„Panathinaikos“ namie po lygios ir permainingos kovos pralaimėjo „Real“ komandai 68:71.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas į aikštę buvo įleistas antrojo kėlinio pradžioje. Abiejose baudos aikštelėse uoliai stumdęsis T.Sedekerskis gana retai priimdavo kamuolį, bet jį gavęs keldavo grėsmę varžovų krepšiui.

T.Sedekerskis žaidė 18 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių) ir atkovojo 8 kamuolius.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas pirmoje komandos atakoje pats susikūrė vos ne idealią progą, bet nepataikė iš po krepšio. D.Motiejūnas puldamas lengvai pergudraudavo nerangų M.Jaiteh, bet jau penktąją minutę prasižengė antrąjį kartą (iki tol atliko 5 metimus ir pelnė 4 taškus). Grįžęs į aikštę D.Motiejūnas vėl žaidė labai produktyviai, tačiau pražangos padidino priverstinio poilsio laiką, o po pertraukos lietuvis net nepakilo nuo suolo.

D.Motiejūnas žaidė tik 7,5 min., per kurias spėjo pelnyti 8 taškus (4/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio).

„Monaco“ dviejų pastarųjų Europos taurės laimėtojų rungtynėse išvykoje nugalėjo Bolonijos „Virtus“ klubą 83:66. Pirmajame ture Monako komanda laimėjo didžiausiu skirtumu ir tapo pirmąja Eurolygos lydere.

Ignas Brazdeikis

Svarbiausias „Žalgirio“ pirkinys debiutuodamas Eurolygoje didelio triukšmo nesukėlė. Tiesa, Kanados lietuvis debiutą pažymėjo pelnydamas pirmuosius Tel Avive vykusių rungtynių taškus – I.Brazdeikis metimu iš po krepšio pabaigė jo vizitine kortele tapusį jėgos prasiveržimą. Po to žalgirietis vis kartojo tą patį veiksmą, bet varžovai prisitaikė ir I.Brazdeikis atsitrenkdavo į „Maccabi“ žaidėjus, kurių gynybą pralauždavo vis rečiau.

Jis žaidė 19,5 min., pelnė 8 taškus (4/8 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 0/1 baudos), atkovojo 5 kamuolius ir 4 kartus suklydo.

Arnas Butkevičius

Po beveik aštuonerių metų pertraukos į Eurolygą grįžęs „Žalgirio“ naujokas nuo suolo pakilo pirmojo kėlinio viduryje. Komandai puolant A.Butkevičius nebuvo labai aktyvus, bet trečiojo kėlinio viduryje pasižymėjo emocingu prasiveržimu. Gindamasis jis rinko nebūtinas pražangas, tačiau ketvirtajame kėlinyje daug padarė, kad nuo komandos draugų atkirstų „Maccabi“ puolimo variklį L.Browną. Paskutinėje rungtynių atakoje A.Butkevičius nespėjo atlikti metimo, bet dėl to atsakingas buvo per ilgai kamuolį maigęs K.Evansas.

A.Butkevičius žaidė 19,5 min., pelnė 5 taškus (2/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/1 baudos), atkovojo 3 kamuolius ir 4 kartus prasižengė.

Edgaras Ulanovas

E.Ulanovas per pirmąsias naujo sezono rungtynes buvo vienintelis Lietuvos krepšinio auklėtinis „Žalgirio“ starto penkete. Nors puolėjas žaidė gana patikimai, jį persekiojo paskutinių sekundžių problema. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis nesutrukdė įmesti varžovui, prieš pat antrojo kėlinio sireną pametė kamuolį. Po pertraukos E.Ulanovas kurį laiką buvo lyg nesavas, bet paskui nusiramino ir bent gindamasis žaidė be klaidų.

E.Ulanovas žaidė 26 min. (ilgiausiai komandoje), pelnė 3 taškus (1/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/1 baudos) ir 3 kartus suklydo.

Rokas Jokubaitis

Praėjusį sezoną tik dvejas rungtynes „Barcelona“ starto penkete pradėjęs R.Jokubaitis ir pirmajame naujojo sezono ture kilo nuo suolo. Trenerio Š.Jasikevičiaus ženklo eiti į aikštę lietuvis sulaukė 7-ąją min. Jis naudojosi galimybėmis žaisti agresyviai, bet taškus pelnė tik antrajame kėlinyje. Po pertraukos R.Jokubaičio veiksmai buvo nepakankamai apskaičiuoti ir jis kelis kartus pats save įvarė į kampą, o jo vaikiška klaida perduodant kamuolį ketvirtojo kėlinio viduryje sustabdė „Barços“ spurtą ir grąžino iniciatyvą varžovams.

R.Jokubaitis žaidė 14,5 min., pelnė 4 taškus (2/6 dvitaškių) ir atkovojo 4 kamuolius.

„Barcelona“ praėjusio sezono finalo ketverto dalyvių rungtynėse namie pralaimėjo „Olympiakos“ klubui 70:80.

Beje, „Olympiakos“ bus kitas „Žalgirio“ varžovas. Rungtynės vyks spalio 14 d. (penktadienį) Pirėjuje.

Laurynas Birutis

Po trijų sezonų pertraukos į Eurolygą grįžęs „Žalgirio“ vidurio puolėjas į aikštę buvo įleistas 8-ąją minutę. Jis žaidė kelis neilgus tarpsnius, per kuriuos ir puldamas, ir gindamasis beveik viską atlikdavo tiksliai, tačiau nė karto nemetė į krepšį.

L.Birutis žaidė 9 min., taškų nepelnė ir atkovojo 3 kamuolius.

Marius Grigonis

„Panathinaikos“ naujokas pirmąsias Eurolygos sezono rungtynes pradėjo starto penkete. M.Grigonis žaidė aktyviai ir jau trečiąją minutę atsidarė asmeninę sąskaitą, bet jam labai trūko taiklumo – gynėjas pataikė tik 2 iš 14 metimų. Metimo technika buvo tokia sulūžusi, kad krepšininkui dar tik keliant kamuolį kartais būdavo aišku, kaip viskas baigsis. Tačiau užsispyrimo M.Grigoniui netrūko – jis mėtė vėl ir vėl, ne visada apgalvodamas pasekmes. Priešpaskutinę minutę jo skubotas metimas iš nelengvos padėties gerokai apsunkino Atėnų komandos padėtį, o gal net ir nubraukė paskutinius šansus išlyginti rezultatą. Juo labiau kad kitoje varžovų atakoje M.Grigonis praleido S.Llullio tritaškį.

M.Grigonis žaidė 28,5 min., pelnė 5 taškus (1/5 dvitaškių, 1/9 tritaškių) ir prasižengė 3 kartus.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis, po to žaidė antrajame kėlinyje, bet per beveik 4 min. nė karto nemetė į krepšį.

Turo skaičius

1

Tik vienas iš dvylikos į Tel Avivą keliavusių „Žalgirio“ krepšininkų ketvirtadienį nesulaukė trenerio Kazio Maksvyčio ženklo eiti į aikštę. Pirmajame ture nežaidė labiausiai patyręs žalgirietis Mantas Kalnietis.