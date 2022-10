Šaltu dušu Europos taurėje startavęs N. Čanakas vardino nesėkmės priežastis: „Negalėjome to sustabdyti“

Praktiškai visos dvikovos metu varžovus besivijęs „Lietkabelis“ pats sau prisišaudė į kojas.

Lietuvos vicečempionai suklydo net 18 kartų, o priešininkai greitų atakų metu pelnė net 24 taškus („Lietkabelis“ – 2).

Po pralaimėjimo „Lietkabelio“ treneris N.Čanakas dūrė pirštu į šias pralaimėjimą lėmusias problemas.

„Jie nusipelnė laimėti šias rungtynes. Puolime padarėme per daug klaidų ir apskritai prastai organizavome savo puolimą. Nekontroliavome kovos dėl atšokusių kamuolių. Priešininkai įmetė per daug lengvų taškų greitajame puolime, mes negalėjome to sustabdyti. Šiandien jie buvo geresni“, – kalbėjo krepšinio specialistas iš Serbijos.

Kitas Europos taurės rungtynes Panevėžio „Lietkabelis“ žais spalio 19-ąją namuose prieš Ulmo „Ratiopharm“.