Eurolygos lietuviai: lyderiu tapęs M. Grigonis, užsispyręs I. Brazdeikis ir atostogaujantis M. Kalnietis

Marius Grigonis***

Po labai nesėkmingų pirmųjų rungtynių, per kurias pataikė tik 2 iš 14 metimų, M.Grigonis neprarado trenerio D.Radonjičiaus pasitikėjimo ir antrąsias rungtynes taip pat pradėjo „Panathinaikos“ starto penkete. Tačiau lietuviui teko greitai sėsti ant suolo, nes jis jau 4-ąją min. prasižengė antrąjį kartą.

Grįžęs į aikštę M.Grigonis žaidė daug patikimiau negu praėjusią savaitę. Jis mėtė rečiau, bet gerokai taikliau, aikštėje labai gerai bendradarbiavo su G.Papagianniu. Kartą net labai netaiklus M.Grigonio metimas tapo idealiu perdavimu vidurio puolėjui (beje, statistikos protokole šis metimas net nebuvo pažymėtas kaip metimas).

M.Grigonis per 25 min. pelnė 17 taškų (2/2 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 4/5 baudų) ir buvo rezultatyviausias „žaliųjų“ žaidėjas. Be to, jis atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 4 pražangas.

„Panathinaikos“ (1–1) labai lygiose rungtynėse, kuriose skirtumas nė karto nebuvo didesnis negu 6 taškai, išvykoje nugalėjo buvusią D.Radonjičiaus komandą „Crvena Zvezda“ (0–2) 77:75.

Artūras Gudaitis***

„Panathinaikos“ vidurio puolėjas 5-ąją min. pakeitė G.Papagiannį. A.Gudaitis puikiai pasinaudodavo jėgos pranašumu puldamas, bet pirmoje pusėje, varžovams žaidžiant žemesniu penketu, gindamasis neužsiimdavo tinkamos pozicijos ir nesutrukdydavo „Crvena Zvezda“ pasinaudoti greičio pranašumu. Vis dėlto po pertraukos vidurio puolėjas padarė išvadas ir savo baudos aikštelėje žaidė tiksliai.

A.Gudaitis žaidė 17,5 min., pelnė 12 taškų (4/5 dvitaškių, 4/7 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir išprovokavo 4 pražangas. Atėnų komandoje rezultatyviau žaidė tik M.Grigonis.

Donatas Motiejūnas***

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas pirmoje rungtynių pusėje kamuolį gaudavo retai, bet kiekvienas perdavimas D.Motiejūnui beveik garantavo taškus. Po pertraukos D.Motiejūnas tapo kur kas svarbesne „Roca Team“ puolimo dalimi.

Komandai tiksliai atlikdavus derinius, lietuvis dažnai perdavimo sulaukdavo būdamas visai laisvas, todėl pildyti asmeninę sąskaitą nebuvo sudėtinga.

D.Motiejūnas patikimai žaidė ne tik puldamas, bet neleisdamas varžovų aukštaūgių į Monako ekipos baudos aikštelę. Vis dėlto savoje aikštės pusėje jis labiausiai pasižymėjo, kai trečiajame kėlinyje atėmė kamuolį iš W.Clyburno ir pradėjo efektingą greitą ataką.

D.Motiejūnas žaidė 23 min., pelnė 14 taškų (7/8 dvitaškių, 0/2 baudų), atkovojo 5 kamuolius ir išprovokavo 6 pražangas.

„Monaco“ (2–0) savo aikštėje po permainingos kovos ir pratęsimo palaužė čempiono vardą ginantį „Anadolu Efes“ (1–1) klubą 95:92.

Šiose rungtynėse skirtumas nė sykio nebuvo dviženklis, o trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose pirmaujanti komanda keitėsi net 15 kartų. Tačiau per pratęsimą šeimininkai varžovams nebeleido išsiveržti į priekį.

Rokas Giedraitis***

„Baskonia“ starto penketo puolėjas pirmuosius savo taškus pelnė pataikęs tritaškį nuo lentos aidint atakos laiko sirenai. Po to jis taškus rinko „normaliai“, o pirmuosius du kėlinius žaidė itin agresyviai: verždavosi vos pamatęs mažiausią tarpelį, kurdavo pavojų perdavimais.

Po pertraukos R.Giedraitis apsiramino ir ketvirtajame kėlinyje nepelnė nė taško. Tačiau ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir per pratęsimą jis ypač aršiai grūmėsi dėl kamuolio po savo krepšiu, nepalikdamas varžovams nė mažiausio šanso. Iki pratęsimo pabaigos likus 5 sek. R.Giedraitis perėmė kamuolį iš Z.LeDay ir išsklaidė paskutines „Partizan“ viltis.

R.Giedraitis žaidė 29 min., pelnė 13 taškų (2/5 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 3/5 baudų), atkovojo 9 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 4 kartus.

„Baskonia“ (2–0) namie per pratęsimą palaužė „Partizan“ (0–2) komandą 103:96. Permainingose rungtynėse skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, o Vitorijos komanda rezultatą išlygino aidint ketvirtojo kėlinio sirenai.

Ignas Brazdeikis***

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas visas rungtynes buvo komandos puolimo variklis. I.Brazdeikis nuo pirmųjų minučių agresyviai žaidė po varžovų krepšiu ir nuolat stengėsi pabaigti atakas individualiais veiksmais.

Jis paįvairino puolimą ir tritaškiu, bet iš toli pataikė tik pirmąjį kartą. Pirmajame kėlinyje I.Brazdeikis padarė kelias šiurkščias pozicines klaidas gindamasis, tačiau vėliau dėl to didelių problemų nekilo.

I.Brazdeikis žaidė 25 min., pelnė 21 tašką (7/10 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 4/5 baudų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas ir prasižengė 4 kartus.

„Žalgiris“ (0–2) išvykoje pralaimėjo „Olympiakos“ (2–0) klubui 80:90. Nors kauniečiai pirmosiomis minutėmis nukėlė į priekį 9:2, Pirėjo komanda greitai pavijo, o nuo antrojo kėlinio vidurio visą laiką pirmavo. Skirtumas dažniausiai buvo apie 10 taškų.

Tadas Sedekerkis***

„Baskonia“ puolėjas 8-ąją min. pakeitė kitą lietuvį R.Giedraitį. Iki pertraukos T.Sedekerskis pasistumdymuose po savo krepšiu varžovams, ypač Z.LeDay nusileisdavo dažniau negu paprastai.

Tačiau jis labai efektyviai žaidė puldamas: kartais tykodavo progų už tritaškio linijos, kartais varžovams nepastebimai įsėlindavo į baudos aikštelę. Kai komandos draugai pastebėdavo lietuvį, taškai būdavo beveik neišvengiami.

T.Sedekerskis žaidė 21,5 min. ir pelnė 11 taškų (3/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/2 baudų).

Edgaras Ulanovas**

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas stengėsi raižyti varžovų gynybą pusiau prasiveržimais ir rungtynių pradžioje dažnai pasiekdavo tikslą – Pirėjo krepšininkams išsisklaidžius, kuris nors žalgirietis likdavo neprižiūrimas.

Vis dėlto vėliau varžovai prislopino E.Ulanovo aktyvumą, o atakuodamas iš toli jis pataikė tik pirmąjį metimą. Gindamasis E.Ulanovas neblogai užsiimdavo padėtį, bet A.Vezenkovo galvosūkis buvo neišsprendžiamas ir jam.

E.Ulanovas žaidė 32 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 0/1 baudos), atkovojo 4 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir prasižengė 4 kartus.

Rokas Jokubaitis*

„Barcelona“ gynėjas į aikštę buvo įleistas 8-ąją min., kai jo komanda jau buvo išbarsčiusi pusę iš iki tol įgytos dviženklės persvaros. Iš pradžių R.Jokubaitis puldamas nebuvo užtikrintas savo veiksmais, o gindamasis nespėjo paskui veteraną S.Llullį, bet trečiajame kėlinyje žaidė vos ne idealiai: ir pataikė pats, ir dukart lyg ant lėkštutės pateikė kamuolį J.Vesely, ir įmetė aidint kėlinio sirenai. Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje treneris Š.Jasikevičius visai neleido R.Jokubaičio į aikštę.

Jis žaidė 14 min. ir pelnė 8 taškus (2/2 dvitaškių, 4/4 baudų).

„Barcelona“ (1–1) savo aikštėje nugalėjo „Real“ (1–1) klubą 75:73. „Barça“ jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą, o ketvirtajame kėlinyje pirmavo 17 taškų skirtumu. Tačiau varžovai atkūrė intrigą ir paskutinėje atakoje galėjo išlyginti arba net persverti rezultatą.

Lukas Lekavičius*

„Žalgirio“ įžaidėjas į aikštę buvo įleistas 7-ąją min. Nors iš pradžių jis gerai keitė atakų tempą, vėliau kelis kartus nusivarė kamuolį ten, kur nebuvo jokios išeities, o po pertraukos vis sunkiau rasdavo atakų tęsinius.

L.Lekavičius žaidė 16 min. ir pelnė 4 taškus (2/5 dvitaškių).

Tomas Dimša*

„Žalgirio“ gynėjas 5-ąją min. pakeitė I.Brazdeikį. Pirmasis jo bandymas pelnyti taškus baigėsi nuo Th.Walkupo gautu bloku, bet T.Dimša ir po to visą pirmąjį kėlinį drąsiai ir nedvejodamas atakavo. Tačiau jis pataikė tik pirmąjį tritaškį, o nuo antrojo kėlinio nė karto nemetė į krepšį ir pražangų pririnko daugiau negu taškų.

T.Dimša žaidė 12 min., pelnė 3 taškus (0/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių) ir prasižengė 4 kartus.

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ puolėjas į aikštę buvo įleistas 9-ąją min. Jis gerai judėjo puldamas ir pasinaudojo gautomis progomis. Tačiau ketvirtajame kėlinyje A.Butkevičiui kilo didelių problemų dengiant arba vikresnius varžovus, ypač K.Slouką, arba fiziškai stipresnius. A.Butkevičius sparčiai rinko nebūtinas pražangas ir aiškiai persistengė vaidindamas.

Jis žaidė 15,5 min., pelnė 5 taškus (1/2 tritaškių, 2/2 baudų), išprovokavo 4 pražangas ir prasižengė 3 kartus.

Laurynas Birutis

„Žalgirio“ vidurio puolėjas ant parketo žengė įpusėjus antrajam kėliniui. L.Biručiui trūko atidumo, o gavęs kamuolį jis per ilgai delsdavo priimti sprendimą.

L.Birutis žaidė 6 min., taškų nepelnė (0/1 dvitaškio), bet atkovojo 4 kamuolius.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas antrojo kėlinio pirmąją minutę vietoj dukart prasižengusio T.Dimšos, ir jau po keliasdešimties sekundžių gavo nesportinę pražangą, o kitoje varžovų atakoje prasižengė antrąjį kartą.

K.Lukošiūnas žaidė 2,5 min. ir nė karto nemetė į krepšį.

Savaitės skaičiai

0

Mantas Kalnietis šį sezoną Eurolygoje nežaidė nė sekundės. Jis buvo registruotas per abejas rungtynes, bet treneris K.Maksvytis vyriausio žalgiriečio į aikštę neįleido nė karto. LKL pirmenybėse M.Kalnietis šį sezoną žaidė beveik 23 min. (per dvejas rungtynes) ir pelnė 3 taškus.

5

Penkios komandos per du pirmuosius turus nepasiekė nė vienos pergalės. Po du kartus pralaimėjo „Žalgiris“, „Valencia“, „Crvena Zvezda“, „Bayern“ ir „Partizan“.