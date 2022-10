Eurolygos lietuviai: E. Ulanovo žygdarbiai, Lietuvos vidurio puolėjų kaktomuša ir T. Sedekerskio rekordas

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas į aikštę įėjo pirmojo kėlinio viduryje, kaip jo komanda jau atsiliko 4:16. Netrukus T.Sedekerskis perėmė kamuolį ir pats pabaigė greitą ataką. Antrajame kėlinyje jis pakėlė tribūnas dar įspūdingesne greita ataka, kurią pradėjo po savo krepšiu atkovojęs kamuolį. T.Sedekerskis žaidė labai energingai, ryžtingai, bet kartu ir labai tiksliai. Vien iki pertraukos jis pelnė 12 taškų, o jam pataikius du baudos metimus Vitorijos komanda pirmą kartą persvėrė rezultatą 43:42. Trečiojo kėlinio viduryje T.Sedekerskis iššlubavo iš aikštės dėl nedidelės blauzdos traumos ir grįžo tik priešpaskutinę minutę.

T.Sedekerskis žaidė 19 min., pelnė 15 taškų (4/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius. Jis pakartojo asmeninį karjeros rezultatyvumo rekordą, kurį pasiekė prieš metus (2021 m. spalio 12 d.) žaisdamas su kita Graikijos komanda „Panathinaikos“.

Iki tol nepralaimėjusių komandų rungtynėse „Baskonia“ (3/1) namie nusileido Pirėjo „Olympiakos“ (4/0) klubui 92:97. Vitorijos komanda pirmajame kėlinyje buvo atsilikusi net 18 taškų skirtumu, bet trečiajame kėlinyje pirmavo 10 taškų skirtumu. Vis dėlto paskutinį žodį tarė Pirėjo krepšininkai.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas pirmajame kėlinyje tapo komandos puolimo lyderiu ir per 5 min. pelnė 7 taškus. Viskas prasidėjo tritaškiu, kurį E.Ulanovas pataikė aidint atakos laiko sirenai, o paskui jis buvo labiausiai pastebimas komandos žaidėjas visose aikštės vietose. E.Ulanovas tvirtai laikėsi gindamasis, puldamas naudojosi įgytu pranašumu ir gerai pastebėdavo atsidengusius komandos draugus. Tiesa, trečiajame kėlinyje jis gavo techninę pražangą ir nepelnė nė taško, bet paskutiniame ketvirtyje vėl aktyviai žaidė abiejose aikštės pusėse.

Puikų vakarą vainikavo paskutinės rungtynių akimirkos, kai varžovams atakuojant E.Ulanovas taip įspaudė į kampą T.Satoransky, kad varžovas net nesugebėjo atlikti metimo.

E.Ulanovas žaidė 27 min., pelnė 15 taškų (5/10 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/3 baudų), atkovojo 7 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas, perėmė 3 kamuolius ir prasižengė 4 kartus. Jis 13 taškų surinko iki pertraukos.

„Žalgiris“ savo arenoje permainingose rungtynėse palaužė „Barcelona“ komandą 73:72. Kauniečiai pirmavo ilgiau, o trečiojo kėlinio viduryje įgijo didžiausią rungtynėse 11 taškų persvarą. Vis dėlto svečiai sugebėjo pavyti ir nugalėtojai nebuvo aiškūs iki paskutinių akimirkų.

Artūras Gudaitis

A.Gudaitis, per praėjusias rungtynes žaidęs galingiau negu G.Papagiannis, pirmą kartą pateko į „Panathinaikos“ starto penketą. Jis laimėjo pirmąjį ginčą su „Monaco“ vidurio puolėju D.Motiejūnu, pirmajame kėlinyje puldamas sumaniai pasinaudojo jėgos pranašumu, pasitelkė ir apgaulingus judesius. Nors ginantis jam iš pradžių trūko vikrumo, nuo antrojo kėlinio savo baudos aikštelėje vidurio puolėjas žaidė labai atidžiai. Net ir blokais pavaišintas M.Jamesas lietuviui nebebuvo per staigus. Vis dėlto priešpaskutinę minutę A.Gudaičio puolant gauta pražanga žymiai sumažino Atėnų komandos viltis pavyti varžovus.

A.Gudaitis žaidė 26,5 min., pelnė 10 taškų (5/8 dvitaškių), atkovojo 5 kamuolius, 3 kartus suklydo ir 3 kartus prasižengė.

„Panathinaikos“ (1/3) namie pralaimėjo „Monaco“ (3/1) komandai 80:83. PAO pirmajame kėlinyje atsiliko net 18 taškų skirtumu, bet trečiajame kėlinyje pavijo varžovus ir persvėrė rezultatą. Po to vyko lygi kova, tačiau ketvirtojo kėlinio viduryje „Roca Team“ vėl įgijo nedidelę persvarą, kuri buvo lemiama.

Rokas Jokubaitis

Prieš savo buvusią komandą žaidęs „Barcelona“ lietuvis 8-ąją min. pakeitė T.Satoransky. Nors jis pataikė tritaškį paskutinėje pirmojo kėlinio atakoje, iki pertraukos komandos puolimui vadovavo nepatikimai ir priimdavo gana keistus sprendimus. R.Jokubaitis pasitaisė antroje mačo pusėje. Trečiajame kėlinyje jis „mėlynų-granatinių“ žaidimo vadžias laikė labai tvirtai ir atliko kelis idealius perdavimus J.Vesely. Tačiau paskutinę minutę gynėjas nepataikė labai svarbaus tritaškio.

R.Jokubaitis žaidė 21,5 min., pelnė 10 taškų (2/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius ir prasižengė 3 kartus.

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo paskutinę pirmojo kėlinio minutę ir iškart suklydo, bet šis epizodas buvo akimirksniu pamirštas. T.Dimša ir puldamas, ir gindamasis puikiai įvertindavo padėtį ir priimdavo tikslius sprendimus, nesutrikdavo atsidūręs sudėtingose situacijose. Trūko tik metimų taiklumo – antrajame kėlinyje T.Dimša dukart nepataikė iš puikių padėčių (iš toli ir puikiai prasiveržęs). Nors ketvirtojo kėlinio pradžioje T.Dimša kreivu metimu iš supersudėtingos padėties prieš pat atakai skirto laiko sireną atsidarė asmeninę sąskaitą, pataikyti iš gerų padėčių jam nepavyko net ir po šio epizodo.

T.Dimša žaidė 16,5 min. ir pelnė 6 taškus (0/3 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 3/3 baudų).

Laurynas Birutis

Pirmojo kėlinio paskutinę minutę į aikštę įleistas „Žalgirio“ vidurio puolėjas gerai užsiimdavo padėtį ir priimdavo kamuolį, solidžiai žaidė nusisukęs nuo krepšio, bet gindamasis nespėdavo prieiti prie J.Vesely. Antroje mačo pusėje L.Birutis nežaidė.

Jis žaidė tik 4 min. ir pelnė 4 taškus (2/2 dvitaškių).

Ignas Brazdeikis

„Žalgirio“ starto penketo puolėjo prasiveržimas pirmoje rungtynių atakoje nebuvo sėkmingas, tačiau jis liko ištikimas sau. I.Brazdeikis dažnai žaidė vienas prieš vieną, bet varžovai buvo tam gerai pasiruošę ir žalgirietis pasipriešinimą įveikdavo labai retai. Bandymai įmesti iš toliau irgi nebuvo sėkmingi.

I.Brazdeikis žaidė 23 min., pelnė 6 taškus (2/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/2 baudų), atkovojo 4 kamuolius, 3 kartus suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ puolėjas nuo suolo pakilo 7-ąją min., per pirmojo kelinio reklamos pertraukėlę. Gindamasis jis gerai ateidavo į pagalbą komandos draugams, bet kartais prastai įvertindavo padėtį ir rinko nebūtinas pražangas. Puldamas A.Butkevičius žaidė pasyvokai, tačiau viską atpirko jo tritaškis, kuriuo puolėjas likus 26 sek. persvėrė rezultatą 72:70.

A.Butkevičius žaidė 17 min. ir pelnė 5 taškus (1/2 tritaškių, 2/2 baudų). Jo +/– rodiklis buvo blogiausias komandoje – -12.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas pirmajame kėlinyje pasižymėjo tik vienu netaikliu tolimu metimu. Iki pertraukos jis nepataikė nė vieno iš trijų metimų, bet įmetė iš toli pirmoje trečiojo kėlinio atakoje. Nuo tada R.Giedraitis dažniau svečiavosi varžovų baudos aikštelėje ir, nors žaidė žemiau galimybių, truputį prisidėjo prie puolimo fiestos.

R.Giedraitis žaidė 26 min., pelnė 7 taškus (1/4 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir prasižengė 4 kartus.

Marius Grigonis

„Panathinaikos“ starto penketo gynėjas pirmajame kėlinyje nenuveikė visiškai nieko naudingo, bet žioplai prasižengė ir dar žiopliau užmynė ant šoninės linijos. Jis pirmuosius taškus pelnė antrojo kėlinio viduryje, pataikęs besibaigiant atakai skirtam laikui. Po to M.Grigonis stengėsi žaisti labai agresyviai ir dažnai verždavosi į baudos aikštelę, tačiau klaida vijo klaidą. Trečiojo kėlinio pradžioje jis gavo techninę pražangą už ginčus su teisėjais ir ilgam atsisėdo ant suolo. M.Grigonis į aikštę grįžo tik ketvirtojo kėlinio viduryje, per dvi paskutines minutes dukart pataikė iš po krepšio, bet to neužteko.

M.Grigonis žaidė beveik 15 min., pelnė 7 taškus (2/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių), atkovojo 3 kamuolius, 4 kartus suklydo ir paskutinę minutę gavo penktąją pražangą.

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ įžaidėjas 8-ąją min. pakeitė K.Evansą ir, regis, pernelyg norėjo laimėti lietuvių dvikovą su R.Jokubaičiu. Daug L.Lekavičiaus sprendimų buvo nepamatuoti – jis tai paskubėdavo, tai nusivarydavo kamuolį ne ten, kur reikėdavo. Žalgirietis vienintelius taškus pelnė trečiojo kėlinio viduryje.

L.Lekavičius žaidė 10,5 min. ir pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio).

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas rungtynių pradžioje puldamas pranoko savo varžovą A.Gudaitį vikrumu, bet jau 4-ąją min. prasižengė antrąjį kartą. Po to jis trumpai žaidė tik trečiojo kėlinio pradžioje.

D.Motiejūnas žaidė tik 5 min., pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio) ir prasižengė 3 kartus.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ treneris K.Lukošiūną pirmą kartą į aikštę įleido likus 4 sek. iki pirmojo kėlinio pabaigos. Po to gynėjas trumpai žaidė antrajame kėlinyje.

Jis aikštėje praleido mažiau nei minutę ir nė karto nemetė į krepšį.

Turo skaičius

15

„Žalgirio“ arenoje Kauno komandos rungtynes su „Barcelona“ stebėjo daugiau nei 15 tūkstančių žiūrovų (15146).

Šį sezoną daugiau sirgalių buvo tik Belgrado arenoje, kurioje svečius priima „Partizan“ klubas. Šią savaitę per pirmąsias rungtynes su Milano „Olimpia“ komanda į areną atėjo 16723 žmonės, per antrąsias rungtynes su Bolonijos „Virtus“ klubu – 15489 žmonės. Sirgalių palaikymas „Partizan“ krepšininkams padėjo tik kartą. Jie pralaimėjo Milano komandai, bet po to sutriuškino Bolonijos klubą.

Kitą savaitę į svečius pas „Partizan“ vyks „Žalgiris“. Rungtynės „Beogradska“ arenoje vyks ketvirtadienį.